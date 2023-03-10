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https://sputnikarabic.ae/20230310/نصر-الله-نرحب-بالاتفاق-السعودي-الإيراني-لأنه-يصب-في-مصلحة-المنطقة-بأسرها-1074571336.html
نصر الله: نرحب بالاتفاق السعودي الإيراني لأنه يصب في مصلحة المنطقة بأسرها
نصر الله: نرحب بالاتفاق السعودي الإيراني لأنه يصب في مصلحة المنطقة بأسرها
أعلن حسن نصر الله، زعيم "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، أن الاتفاق السعودي - الإيراني يعتبر تحولاً جيداً، مؤكداً أنه يصب في صالح المنطقة بأسرها. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T17:11+0000
2023-03-10T17:11+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال نصر الله في كلمة له: "المسار السعودي الإيراني وأي عنصر خارجي هو عنصر مساعد للمسار الرئاسي في لبنان، ولا نقبل أي فيتو، أو أي فرض يفرض علينا من الخارج أياً كان".وأشار نصر الله إلى أنه في حال مضى المسار السعودي - الإيراني بمساره الطبيعي، فمن المرجح أن يفتح آفاقاً في المنطقة بأسرها بما فيها لبنان.وفي وقت سابق من اليوم، وقعت إيران والمملكة العربية السعودية، برعاية الصين، اتفاقا بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، ومن المقرر افتتاح السفارات في غضون شهرين.وكانت قد توقفت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016 بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل المتظاهرين ضد إعدام المملكة للعالم الشيعي الشهير نمر النمر، ولكن في الأشهر الأخيرة أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات.
https://sputnikarabic.ae/20230310/نصرالله-ما-وصلت-إليه-إسرائيل-يعود-إلى-صمود-المقاومة-في-المنطقة-1074568722.html
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العالم العربي, إيران, لبنان, السعودية
العالم العربي, إيران, لبنان, السعودية

نصر الله: نرحب بالاتفاق السعودي الإيراني لأنه يصب في مصلحة المنطقة بأسرها

17:11 GMT 10.03.2023
© AFP 2023حسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023
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أعلن حسن نصر الله، زعيم "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، أن الاتفاق السعودي - الإيراني يعتبر تحولاً جيداً، مؤكداً أنه يصب في صالح المنطقة بأسرها.
موسكو- سبوتنيك. وقال نصر الله في كلمة له: "المسار السعودي الإيراني وأي عنصر خارجي هو عنصر مساعد للمسار الرئاسي في لبنان، ولا نقبل أي فيتو، أو أي فرض يفرض علينا من الخارج أياً كان".
وأشار نصر الله إلى أنه في حال مضى المسار السعودي - الإيراني بمساره الطبيعي، فمن المرجح أن يفتح آفاقاً في المنطقة بأسرها بما فيها لبنان.
الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
نصرالله: ما وصلت إليه إسرائيل يعود إلى صمود المقاومة في المنطقة
15:31 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، وقعت إيران والمملكة العربية السعودية، برعاية الصين، اتفاقا بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، ومن المقرر افتتاح السفارات في غضون شهرين.
وكانت قد توقفت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016 بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل المتظاهرين ضد إعدام المملكة للعالم الشيعي الشهير نمر النمر، ولكن في الأشهر الأخيرة أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات.
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