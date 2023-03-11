https://sputnikarabic.ae/20230311/أنصار-الله-هناك-جهود-بمفاوضات-جنيف-لرفع-أعداد-أكبر-صفقة-تبادل-أسرى-1074621403.html

أنصار الله تكشف عن جهود بمفاوضات جنيف لرفع أعداد أكبر صفقة تبادل أسرى

أنصار الله تكشف عن جهود بمفاوضات جنيف لرفع أعداد أكبر صفقة تبادل أسرى

كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن مساعٍ في جولة المفاوضات التي انطلقت، اليوم السبت، مع الحكومة اليمنية في مدينة جنيف السويسرية، لرفع أعداد صفقة تبادل أسرى... 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T21:45+0000

2023-03-11T21:45+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، نقلاً عن مصدر مطلع في الجماعة، إنه "عُقدت جلسات لمناقشة ما تم التوصل إليه بخصوص ملف الأسرى في الجولة السادسة في عَمّان ومراجعة الكشوف وتصحيحها".وأضاف: "من المقرر تبادل قوائم جديدة لمحاولة رفع الأعداد المتفق عليها (في إشارة إلى صفقة تبادل 2223 أسيراً توصل إليها الجانبان في آذار/ مارس الماضي)، ومناقشة بقية الكشوف أملاً في تنفيذ الاتفاق كما يفترض".وأشار إلى "أن النقاشات بخصوص ملف الأسرى في جنيف تتم بين صنعاء ومن تمثل، والرياض ومن تمثل"، على حد قوله.وذكر أن "وفداً من الطرف الآخر يضم 3 سعوديين وعدداً من ممثلي حكومة المرتزقة (يقصد الحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من التحالف) وصل أمس الجمعة".وبوقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، انطلاق أعمال الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين، في سويسرا برئاسة مكتبه ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن.وكان مصدر سياسي يمني قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن الأمم المتحدة تجري ترتيبات لعقد اجتماع في جنيف بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" لمناقشة سبل تحقيق تقدم في ملف تبادل الأسرى، وبحث ترتيبات تنفيذ اتفاق توصل إليه الجانبان أواخر آذار/ مارس الماضي، يتضمن أكبر صفقة تبادل أسرى منذ اندلاع الصراع، وتشمل 2223 أسيراً ومحتجزاً بينهم 19 من قوات التحالف العربي.وأشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، على تبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان أواخر أيلول/ سبتمبر من العام ذاته.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230308/أنصار-الله-التحالف-يماطل-في-تسيير-الرحلات-من-مطار-صنعاء-نحو-القاهرة-والهند-1074493129.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله