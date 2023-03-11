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https://sputnikarabic.ae/20230311/الرئيس-الفلسطيني-يناقش-مع-المبعوث-الصيني-الإجراءات-الإسرائيلية-أحادية-الجانب-1074620137.html
الرئيس الفلسطيني يناقش مع المبعوث الصيني الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب
الرئيس الفلسطيني يناقش مع المبعوث الصيني الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الصيني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تشاي جيون والوفد المرافق... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T20:47+0000
2023-03-11T20:47+0000
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رام الله - سبوتنيك. وأطلع الرئيس الفلسطيني، المبعوث الصيني، على الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقود إلى التصعيد والتوتر وتنتهك القانون الدولي.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أطلع الرئيس عباس ضيفه الصيني "على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقود إلى التصعيد والتوتر وتنتهك القانون الدولي".وأشار عباس إلى العلاقات التاريخية التي تربط الصين وفلسطين وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، مثمنا الدعم الذي تقدمه الصين للشعب الفلسطيني وقضيته في المجالات كافة، مشددا على أن فلسطين ستبقى داعمة للصين في المحافل الدولية رغم جميع الضغوطات.ومن جانبه، أكد المبعوث الصيني الخاص، الموقف الصيني الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن الصين سواء خلال وجودها في مجلس الأمن الدولي أو في جميع المحافل التي تتواجد فيها ستبقى داعمة لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.ونقل المبعوث الصيني، تحيات الرئيس تشي جين بينغ ودعوته للرئيس محمود عباس لزيارة الصين خلال العام الحالي.وشهد مطلع عام 2023 تصعيدًا غير مسبوق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إثر عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبخاصة في جنين ونابلس.
https://sputnikarabic.ae/20230311/نتنياهو-يرجئ-بعض-القرارات-بشأن-الاستيطان-تخوفا-من-تفجير-الوضع-في-الأراضي-الفلسطينية-1074618988.html
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الصين, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
الصين, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

الرئيس الفلسطيني يناقش مع المبعوث الصيني الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

20:47 GMT 11.03.2023
© AP Photo / Alaa Badarnehالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Alaa Badarneh
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استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الصيني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تشاي جيون والوفد المرافق له.
رام الله - سبوتنيك. وأطلع الرئيس الفلسطيني، المبعوث الصيني، على الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقود إلى التصعيد والتوتر وتنتهك القانون الدولي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
نتنياهو يرجئ بعض القرارات بشأن الاستيطان تخوفا من تفجير الوضع في الأراضي الفلسطينية
19:49 GMT
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أطلع الرئيس عباس ضيفه الصيني "على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقود إلى التصعيد والتوتر وتنتهك القانون الدولي".
وأشار عباس إلى العلاقات التاريخية التي تربط الصين وفلسطين وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، مثمنا الدعم الذي تقدمه الصين للشعب الفلسطيني وقضيته في المجالات كافة، مشددا على أن فلسطين ستبقى داعمة للصين في المحافل الدولية رغم جميع الضغوطات.
ومن جانبه، أكد المبعوث الصيني الخاص، الموقف الصيني الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن الصين سواء خلال وجودها في مجلس الأمن الدولي أو في جميع المحافل التي تتواجد فيها ستبقى داعمة لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.
ونقل المبعوث الصيني، تحيات الرئيس تشي جين بينغ ودعوته للرئيس محمود عباس لزيارة الصين خلال العام الحالي.
وشهد مطلع عام 2023 تصعيدًا غير مسبوق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إثر عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبخاصة في جنين ونابلس.
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