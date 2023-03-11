https://sputnikarabic.ae/20230311/الرئيس-الفلسطيني-يناقش-مع-المبعوث-الصيني-الإجراءات-الإسرائيلية-أحادية-الجانب-1074620137.html

الرئيس الفلسطيني يناقش مع المبعوث الصيني الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

الرئيس الفلسطيني يناقش مع المبعوث الصيني الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الصيني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تشاي جيون والوفد المرافق... 11.03.2023, سبوتنيك عربي

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رام الله - سبوتنيك. وأطلع الرئيس الفلسطيني، المبعوث الصيني، على الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقود إلى التصعيد والتوتر وتنتهك القانون الدولي.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أطلع الرئيس عباس ضيفه الصيني "على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقود إلى التصعيد والتوتر وتنتهك القانون الدولي".وأشار عباس إلى العلاقات التاريخية التي تربط الصين وفلسطين وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، مثمنا الدعم الذي تقدمه الصين للشعب الفلسطيني وقضيته في المجالات كافة، مشددا على أن فلسطين ستبقى داعمة للصين في المحافل الدولية رغم جميع الضغوطات.ومن جانبه، أكد المبعوث الصيني الخاص، الموقف الصيني الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن الصين سواء خلال وجودها في مجلس الأمن الدولي أو في جميع المحافل التي تتواجد فيها ستبقى داعمة لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.ونقل المبعوث الصيني، تحيات الرئيس تشي جين بينغ ودعوته للرئيس محمود عباس لزيارة الصين خلال العام الحالي.وشهد مطلع عام 2023 تصعيدًا غير مسبوق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إثر عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبخاصة في جنين ونابلس.

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