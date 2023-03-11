https://sputnikarabic.ae/20230311/السلطات-الإسبانية-توجه-تهما-لبرشلونة-تتعلق-بدفع-أموال-للحكام-1074594474.html
السلطات الإسبانية توجه تهما لبرشلونة تتعلق بدفع أموال للحكام
السلطات الإسبانية توجه تهما لبرشلونة تتعلق بدفع أموال للحكام
وجه المدعي العام في كتالونيا، اتهامات لنادي برشلونة، بعدة جرائم مختلفة تتعلق بدفع أموال للحكام. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T06:57+0000
2023-03-11T06:57+0000
2023-03-11T07:00+0000
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وقالت صحيفة "سبورت"، إن التهم تتضمن الفساد بسبب الاحتيال الرياضي وإساءة الأمانة والإدارة غير العادلة، بجانب تزوير الوثائق وقائمة طويلة من الاتهامات.كما تم توجيه اتهام للحكم الإسباني السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا، على أعقاب القضية التي فجرت منتصف الشهر الماضي.وأضافت الصحيفة أن ملاحقات النيابة العامة في برشلونة تستهدف النادي بصفته المعنوية بالإضافة إلى رئيسيه السابقين جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل.وفي السياق، ذكرت شبكة "بي إن سبورتس" أن النيابة العامة تتهم برشلونة بدفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيجريرا بين عامي 1994 و2018.وقال مسؤول كبير في برشلونة لوسائل إعلام إن النادي توقع الشكوى لكنه قال إنها "لا تتجاوز أكثر من فرضية تحقيق أولي" من قبل المدعين وإن الأمر يتعلق الآن بالوقت الذي يبدأ فيه التحقيق القضائي بشكل فعلي. وأضاف المسؤول أن النادي سيتعاون بشكل كامل مع التحقيق بكل الوسائل اللازمة ويكرر أنهم لم يشتروا ذمة أي حكم ولم يحاولوا التأثير على قرارات أي حكم.وكانت شركة مملوكة لنيجريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم السابق، قد تلقت مبالغ مالية من برشلونة، والتي قال إنها كانت لتزويد النادي بنصائح شفهية حول مواضيع تتعلق بالحكام، ما أثار جدلا في إسبانيا حول دفع النادي رشاوى للحكام.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الاتحاد-الإسباني-يعدل-موعد-مباراة-برشلونة-وريال-مدريد-في-نصف-نهائي-الكأس-1074478002.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, الأخبار
رياضة, نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, الأخبار
السلطات الإسبانية توجه تهما لبرشلونة تتعلق بدفع أموال للحكام
06:57 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 07:00 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
وجه المدعي العام في كتالونيا، اتهامات لنادي برشلونة، بعدة جرائم مختلفة تتعلق بدفع أموال للحكام.
وقالت
صحيفة "سبورت"، إن التهم تتضمن الفساد بسبب الاحتيال الرياضي وإساءة الأمانة والإدارة غير العادلة، بجانب تزوير الوثائق وقائمة طويلة من الاتهامات.
كما تم توجيه اتهام للحكم الإسباني السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا، على أعقاب القضية التي فجرت منتصف الشهر الماضي.
وأضافت الصحيفة أن ملاحقات النيابة العامة في برشلونة تستهدف النادي بصفته المعنوية بالإضافة إلى رئيسيه السابقين جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل.
وفي السياق، ذكرت
شبكة "بي إن سبورتس" أن النيابة العامة تتهم برشلونة بدفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيجريرا بين عامي 1994 و2018.
وقال مسؤول كبير في برشلونة لوسائل إعلام إن النادي توقع الشكوى لكنه قال إنها "لا تتجاوز أكثر من فرضية تحقيق أولي" من قبل المدعين وإن الأمر يتعلق الآن بالوقت الذي يبدأ فيه التحقيق القضائي بشكل فعلي.
وأضاف المسؤول أن النادي سيتعاون بشكل كامل مع التحقيق بكل الوسائل اللازمة ويكرر أنهم لم يشتروا ذمة أي حكم ولم يحاولوا التأثير على قرارات أي حكم.
وكانت شركة مملوكة لنيجريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم السابق، قد تلقت مبالغ مالية من برشلونة
، والتي قال إنها كانت لتزويد النادي بنصائح شفهية حول مواضيع تتعلق بالحكام، ما أثار جدلا في إسبانيا حول دفع النادي رشاوى للحكام.