https://sputnikarabic.ae/20230311/النواب-الأمريكي-يصوت-بالإجماع-على-رفع-السرية-عن-المعلومات-الخاصة-بأصل-فيروس-كورونا-1074595867.html

النواب الأمريكي يصوت بالإجماع على رفع السرية عن المعلومات الخاصة بأصل فيروس كورونا

النواب الأمريكي يصوت بالإجماع على رفع السرية عن المعلومات الخاصة بأصل فيروس كورونا

صوت مجلس النواب الأمريكي، بالإجماع على رفع السرية عن معلومات المخابرات الأمريكية حول أصول فيروس كورونا. 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T08:06+0000

2023-03-11T08:06+0000

2023-03-11T08:08+0000

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ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كان التصويت الذي انتهى بـ 419 صوتا (بالإجماع) هو الموافقة النهائية للكونغرس على مشروع القانون، وإرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن.فيما بدا من غير الواضح ما إذا كان الرئيس سيوقع على الإجراء ليصبح قانونًا، أكد البيت الأبيض إن الأمر قيد المراجعة.قال النائب مايكل تورنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: "يستحق الرأي العام الأمريكي إجابات على كل جانب من جوانب جائحة كورونا، مؤكدا أن هذه الإجابات يجب أن تشمل "كيف تم إنشاء هذا الفيروس، وعلى وجه التحديد، ما إذا كان حدثًا طبيعيًا أو كان نتيجة لحدث متعلق بالمختبر".ركز أمر رفع السرية على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمعهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات، مشيرًا إلى "الروابط المحتملة" بين البحث الذي تم إجراؤه هناك وتفشي كورونا، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه جائحة في 11 مارس/ آذار 2020.يقول الخبراء إن الأصل الحقيقي لوباء الفيروس التاجي، الذي أودى بحياة أكثر من مليون أمريكي، قد لا يكون معروفًا لسنوات عديدة.يشار إلى أنه إذا تم التوقيع على هذا الإجراء ليصبح قانونًا، فسيتطلب الإجراء في غضون 90 يومًا رفع السرية عن "أي وجميع المعلومات المتعلقة بالروابط المحتملة بين معهد ووهان لعلم الفيروسات وأصل مرض فيروس كورونا".طالع أيضا: زيارة غامضة للمحققين الدوليين إلى مختبر ووهان "محور مؤامرة كورونا"

https://sputnikarabic.ae/20230301/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-فيروس-كورونا-نشأ-على-الأرجح-في-مختبر-ووهان--1074162095.html

https://sputnikarabic.ae/20210104/الصين-تصف-نظرية-تسريب-فيروس-كورونا-من-مختبرات-ووهان-بـالكاذبة-1047703951.html

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