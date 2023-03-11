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النواب الأمريكي يصوت بالإجماع على رفع السرية عن المعلومات الخاصة بأصل فيروس كورونا
النواب الأمريكي يصوت بالإجماع على رفع السرية عن المعلومات الخاصة بأصل فيروس كورونا
صوت مجلس النواب الأمريكي، بالإجماع على رفع السرية عن معلومات المخابرات الأمريكية حول أصول فيروس كورونا. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T08:06+0000
2023-03-11T08:08+0000
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ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كان التصويت الذي انتهى بـ 419 صوتا (بالإجماع) هو الموافقة النهائية للكونغرس على مشروع القانون، وإرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن.فيما بدا من غير الواضح ما إذا كان الرئيس سيوقع على الإجراء ليصبح قانونًا، أكد البيت الأبيض إن الأمر قيد المراجعة.قال النائب مايكل تورنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: "يستحق الرأي العام الأمريكي إجابات على كل جانب من جوانب جائحة كورونا، مؤكدا أن هذه الإجابات يجب أن تشمل "كيف تم إنشاء هذا الفيروس، وعلى وجه التحديد، ما إذا كان حدثًا طبيعيًا أو كان نتيجة لحدث متعلق بالمختبر".ركز أمر رفع السرية على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمعهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات، مشيرًا إلى "الروابط المحتملة" بين البحث الذي تم إجراؤه هناك وتفشي كورونا، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه جائحة في 11 مارس/ آذار 2020.يقول الخبراء إن الأصل الحقيقي لوباء الفيروس التاجي، الذي أودى بحياة أكثر من مليون أمريكي، قد لا يكون معروفًا لسنوات عديدة.يشار إلى أنه إذا تم التوقيع على هذا الإجراء ليصبح قانونًا، فسيتطلب الإجراء في غضون 90 يومًا رفع السرية عن "أي وجميع المعلومات المتعلقة بالروابط المحتملة بين معهد ووهان لعلم الفيروسات وأصل مرض فيروس كورونا".طالع أيضا: زيارة غامضة للمحققين الدوليين إلى مختبر ووهان "محور مؤامرة كورونا"
https://sputnikarabic.ae/20230301/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-فيروس-كورونا-نشأ-على-الأرجح-في-مختبر-ووهان--1074162095.html
https://sputnikarabic.ae/20210104/الصين-تصف-نظرية-تسريب-فيروس-كورونا-من-مختبرات-ووهان-بـالكاذبة-1047703951.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, فيروس كورونا, الكونغرس الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, فيروس كورونا, الكونغرس الأمريكي

النواب الأمريكي يصوت بالإجماع على رفع السرية عن المعلومات الخاصة بأصل فيروس كورونا

08:06 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 08:08 GMT 11.03.2023)
© AFP 2023 / Caroline Brehman / Getty Images أعضاء مجلس النواب يتباعدون اجتماعياً خلال خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في جلسة مشتركة للكونغرس، واشنطن، الولايات المتحدة 28 أبريل 2021
أعضاء مجلس النواب يتباعدون اجتماعياً خلال خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في جلسة مشتركة للكونغرس، واشنطن، الولايات المتحدة 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / Caroline Brehman / Getty Images
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صوت مجلس النواب الأمريكي، بالإجماع على رفع السرية عن معلومات المخابرات الأمريكية حول أصول فيروس كورونا.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كان التصويت الذي انتهى بـ 419 صوتا (بالإجماع) هو الموافقة النهائية للكونغرس على مشروع القانون، وإرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن.
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فيما بدا من غير الواضح ما إذا كان الرئيس سيوقع على الإجراء ليصبح قانونًا، أكد البيت الأبيض إن الأمر قيد المراجعة.

وحسب الصحيفة، كانت المناقشة في مجلس النواب موجزة وفي صلب الموضوع: "لدى الأمريكيين أسئلة حول كيفية بدء الفيروس القاتل وما الذي يمكن فعله لمنع تفشي المرض في المستقبل".

قال النائب مايكل تورنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: "يستحق الرأي العام الأمريكي إجابات على كل جانب من جوانب جائحة كورونا، مؤكدا أن هذه الإجابات يجب أن تشمل "كيف تم إنشاء هذا الفيروس، وعلى وجه التحديد، ما إذا كان حدثًا طبيعيًا أو كان نتيجة لحدث متعلق بالمختبر".
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ركز أمر رفع السرية على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمعهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات، مشيرًا إلى "الروابط المحتملة" بين البحث الذي تم إجراؤه هناك وتفشي كورونا، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه جائحة في 11 مارس/ آذار 2020.

تنقسم وكالات الاستخبارات الأمريكية حول ما إذا كان تسرب المختبر أو انتشار الحيوانات هو المصدر المحتمل للفيروس القاتل.

يقول الخبراء إن الأصل الحقيقي لوباء الفيروس التاجي، الذي أودى بحياة أكثر من مليون أمريكي، قد لا يكون معروفًا لسنوات عديدة.
يشار إلى أنه إذا تم التوقيع على هذا الإجراء ليصبح قانونًا، فسيتطلب الإجراء في غضون 90 يومًا رفع السرية عن "أي وجميع المعلومات المتعلقة بالروابط المحتملة بين معهد ووهان لعلم الفيروسات وأصل مرض فيروس كورونا".
طالع أيضا: زيارة غامضة للمحققين الدوليين إلى مختبر ووهان "محور مؤامرة كورونا"
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