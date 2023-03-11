https://sputnikarabic.ae/20230311/تصريحات-سوناك-تثير-سخط-البريطانيين-بشأن-أوكرانيا-1074593700.html

تصريحات سوناك تثير سخط البريطانيين بشأن أوكرانيا

تصريحات سوناك تثير سخط البريطانيين بشأن أوكرانيا

أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، سخطا كبيرا في المجتمع بشأن ضرورة الاستمرار بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وذلك من أجل تعزيز موقف كييف على طاولة... 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T06:00+0000

2023-03-11T06:00+0000

2023-03-11T06:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070236070_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_b8471b5c1f9a26206f552e8877ac581f.jpg

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية انتقادات القراء، حيث قال أحد المواطنينوقالت مواطنة أخرى "لقد استمر هذا الأمر لفترة طويلة، حتى الأوكرانيين تعبوا من ذلك". بينما علق قارئ آخر بالقول "كما هو الحال في أفغانستان، لن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا في اللحظة التي يقول فيها البيت الأبيض يكفي".وأضاف قارئ آخر: "لا يمكن هزيمة روسيا، لكن موسكو ستكون سعيدة بالتفاوض مع الناتو لقد أبلغوا الغرب بما يريدون، لكنه رفض حتى الاستماع".

https://sputnikarabic.ae/20230310/بريطانيا-وفرنسا-تتفقان-على-التعاون-في-تطوير-أسلحة-بعيدة-المدى--1074584839.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم