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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230311/تصريحات-سوناك-تثير-سخط-البريطانيين-بشأن-أوكرانيا-1074593700.html
تصريحات سوناك تثير سخط البريطانيين بشأن أوكرانيا
تصريحات سوناك تثير سخط البريطانيين بشأن أوكرانيا
أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، سخطا كبيرا في المجتمع بشأن ضرورة الاستمرار بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وذلك من أجل تعزيز موقف كييف على طاولة... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T06:00+0000
2023-03-11T06:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية انتقادات القراء، حيث قال أحد المواطنينوقالت مواطنة أخرى "لقد استمر هذا الأمر لفترة طويلة، حتى الأوكرانيين تعبوا من ذلك". بينما علق قارئ آخر بالقول "كما هو الحال في أفغانستان، لن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا في اللحظة التي يقول فيها البيت الأبيض يكفي".وأضاف قارئ آخر: "لا يمكن هزيمة روسيا، لكن موسكو ستكون سعيدة بالتفاوض مع الناتو لقد أبلغوا الغرب بما يريدون، لكنه رفض حتى الاستماع".
https://sputnikarabic.ae/20230310/بريطانيا-وفرنسا-تتفقان-على-التعاون-في-تطوير-أسلحة-بعيدة-المدى--1074584839.html
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العالم

تصريحات سوناك تثير سخط البريطانيين بشأن أوكرانيا

06:00 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 06:03 GMT 11.03.2023)
© AP Photo / Leon Nealرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى اليسار، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعقدان مؤتمرا صحفيا في قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022.
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى اليسار، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعقدان مؤتمرا صحفيا في قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Leon Neal
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أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، سخطا كبيرا في المجتمع بشأن ضرورة الاستمرار بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وذلك من أجل تعزيز موقف كييف على طاولة المفاوضات.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية انتقادات القراء، حيث قال أحد المواطنين
"لا أتفق معه التأخير في المفاوضات يعني المزيد من القتلى والمزيد من الدمار ونحن مع المفاوضات، ولكن في نفس الوقت نقوم بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا ، كيف هذا ممكن؟".
وقالت مواطنة أخرى "لقد استمر هذا الأمر لفترة طويلة، حتى الأوكرانيين تعبوا من ذلك". بينما علق قارئ آخر بالقول "كما هو الحال في أفغانستان، لن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا في اللحظة التي يقول فيها البيت الأبيض يكفي".
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
بريطانيا وفرنسا تتفقان على التعاون في تطوير أسلحة بعيدة المدى
أمس, 17:46 GMT
وأضاف قارئ آخر: "لا يمكن هزيمة روسيا، لكن موسكو ستكون سعيدة بالتفاوض مع الناتو لقد أبلغوا الغرب بما يريدون، لكنه رفض حتى الاستماع".
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