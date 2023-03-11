https://sputnikarabic.ae/20230311/تصريحات-سوناك-تثير-سخط-البريطانيين-بشأن-أوكرانيا-1074593700.html
تصريحات سوناك تثير سخط البريطانيين بشأن أوكرانيا
تصريحات سوناك تثير سخط البريطانيين بشأن أوكرانيا
أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، سخطا كبيرا في المجتمع بشأن ضرورة الاستمرار بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وذلك من أجل تعزيز موقف كييف على طاولة... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T06:00+0000
2023-03-11T06:00+0000
2023-03-11T06:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية انتقادات القراء، حيث قال أحد المواطنينوقالت مواطنة أخرى "لقد استمر هذا الأمر لفترة طويلة، حتى الأوكرانيين تعبوا من ذلك". بينما علق قارئ آخر بالقول "كما هو الحال في أفغانستان، لن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا في اللحظة التي يقول فيها البيت الأبيض يكفي".وأضاف قارئ آخر: "لا يمكن هزيمة روسيا، لكن موسكو ستكون سعيدة بالتفاوض مع الناتو لقد أبلغوا الغرب بما يريدون، لكنه رفض حتى الاستماع".
https://sputnikarabic.ae/20230310/بريطانيا-وفرنسا-تتفقان-على-التعاون-في-تطوير-أسلحة-بعيدة-المدى--1074584839.html
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العالم
تصريحات سوناك تثير سخط البريطانيين بشأن أوكرانيا
06:00 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 06:03 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، سخطا كبيرا في المجتمع بشأن ضرورة الاستمرار بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وذلك من أجل تعزيز موقف كييف على طاولة المفاوضات.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية انتقادات القراء، حيث قال أحد المواطنين
"لا أتفق معه التأخير في المفاوضات يعني المزيد من القتلى والمزيد من الدمار ونحن مع المفاوضات، ولكن في نفس الوقت نقوم بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا ، كيف هذا ممكن؟".
وقالت مواطنة أخرى "لقد استمر هذا الأمر لفترة طويلة، حتى الأوكرانيين تعبوا من ذلك". بينما علق قارئ آخر بالقول "كما هو الحال في أفغانستان، لن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا في اللحظة التي يقول فيها البيت الأبيض يكفي".
وأضاف قارئ آخر: "لا يمكن هزيمة روسيا، لكن موسكو ستكون سعيدة بالتفاوض مع الناتو لقد أبلغوا الغرب بما يريدون، لكنه رفض حتى الاستماع".