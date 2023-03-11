https://sputnikarabic.ae/20230311/خبير-إفلاس-بنك-وادي-السيليكون-الأمريكي-لن-يؤدي-إلى-أزمة-مالية-1074616172.html

أكبر إفلاس مصرفي منذ 2008... واشنطن تغلق "سيليكون فالي بنك"

أكبر إفلاس مصرفي منذ 2008... واشنطن تغلق "سيليكون فالي بنك"

أغلقت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، مصرف "سيليكون فالي بنك" وفرضت عليه رقابتها حتى إعادة فتحه الاثنين باسم جديد، وذلك إثر عجز المؤسسة المالية في كاليفورنيا... 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T17:33+0000

2023-03-11T17:33+0000

2023-03-11T18:18+0000

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إفلاس

الولايات المتحدة الأمريكية

تحويل أموال

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وتسبب ما يعد أكبر إفلاس مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية للعام 2008 وثاني أكبر فشل لبنك للتجزئة في الولايات المتحدة، في قلق الزبائن وتساؤلات حول العواقب وموجة ذعر في الأسواق العالمية.وعلى إثر ذلك، اهتزت العملة المشفرة "يو إس دي سي"، التي توصف بـ"المستقرة" لأنها مرتبطة نظريا بالدولار، ليل الجمعة - السبت، بعد أن أعلنت الشركة المبتكرة لها "سيركل" أنها أودعت 3.3 مليارات دولار في المصرف المفلس.خبير: إفلاس بنك "سيليكون فالي بنك" الأمريكي لن يؤدي إلى أزمة ماليةأكد الرئيس التنفيذي لإدارة الثروة السيادية الأمريكية، هاري كوروليف، أن إفلاس بنك "Silicon Valley Bank" أو "وادي السيليكون" الأمريكي (SVB) لن يؤدي إلى أزمة كبيرة في النظام المالي.وقال كوروليف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "من غير المرجح أن يتسبب إغلاق هذا البنك في أزمة نظامية، بالنظر إلى أن المنظمين لديهم خطة عمل في مثل هذه المواقف بعد عام 2008".وأشار كوروليف إلى أن مشاكل البنك كانت بسبب نصيحة أصحاب رؤوس الأموال للشركات الناشئة في "سيليكون فالي بنك" بسحب الأموال منه.وأضاف في الوقت نفسه أن انهيار بنك "SVB" أصبح ثاني أكبر حالة إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة بعد إفلاس بنك "واشنطن ميوتشوال" خلال الأزمة المالية.ويرى كوروليف أن هذه ليست مشكلة نظامية، ولكنها مجرد جهد منسق لإخراج بنك يتعامل مع العملة المشفرة من اللعبة والمنظمون، وفقا للخبير، يتصرفون بشكل صحيح في هذا الموقف، وربما توقعوا ما حدث.هذا وأغلق المنظمون في كاليفورنيا بنك "سيليكون فالي بنك" (SVB)، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الأخيرة، وفقا لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC).

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