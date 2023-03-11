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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230311/سلطات-خيرسون-الجيش-الروسي-يستعد-للتصدي-لمحاولات-العدو-عبور-نهر-دنيبر-1074606142.html
سلطات خيرسون: الجيش الروسي يستعد للتصدي لمحاولات العدو عبور نهر دنيبر
سلطات خيرسون: الجيش الروسي يستعد للتصدي لمحاولات العدو عبور نهر دنيبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات الروسية في المنطقة تستعد لصد أي محاولات أو هجمات من قبل العدو لعبور نهر دنيبر. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T13:20+0000
2023-03-11T13:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار سالدو إلى أن نقل المعدات العسكرية والوحدات الخاصة إلى الضفة اليمنى من قبل القوات الأوكرانية لا يمر مرور الكرام وهي تتعرض لضربات متواصلة، مضيفا أن العدو بدأ بتحضيراته العسكرية الأخيرة مقابل نهر دنيبر، وذلك بهدف عبوره.وتابع سالدو بالقول إن "الجيش سوف يعرف ذلك مقدمًا، ويكون جاهزا تمامًا للمعركة".
https://sputnikarabic.ae/20230124/القوات-الروسية-تحيد-100-جندي-أوكراني-خلال-محاولتهم-عبور-نهر-دنيبر-1072648279.html
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روسيا

سلطات خيرسون: الجيش الروسي يستعد للتصدي لمحاولات العدو عبور نهر دنيبر

13:20 GMT 11.03.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات الروسية في المنطقة تستعد لصد أي محاولات أو هجمات من قبل العدو لعبور نهر دنيبر.
وأشار سالدو إلى أن نقل المعدات العسكرية والوحدات الخاصة إلى الضفة اليمنى من قبل القوات الأوكرانية لا يمر مرور الكرام وهي تتعرض لضربات متواصلة، مضيفا أن العدو بدأ بتحضيراته العسكرية الأخيرة مقابل نهر دنيبر، وذلك بهدف عبوره.
محطة دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر
24 يناير, 11:19 GMT
وتابع سالدو بالقول إن "الجيش سوف يعرف ذلك مقدمًا، ويكون جاهزا تمامًا للمعركة".
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