https://sputnikarabic.ae/20230311/سلطات-خيرسون-الجيش-الروسي-يستعد-للتصدي-لمحاولات-العدو-عبور-نهر-دنيبر-1074606142.html
سلطات خيرسون: الجيش الروسي يستعد للتصدي لمحاولات العدو عبور نهر دنيبر
سلطات خيرسون: الجيش الروسي يستعد للتصدي لمحاولات العدو عبور نهر دنيبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات الروسية في المنطقة تستعد لصد أي محاولات أو هجمات من قبل العدو لعبور نهر دنيبر. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T13:20+0000
2023-03-11T13:20+0000
2023-03-11T13:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار سالدو إلى أن نقل المعدات العسكرية والوحدات الخاصة إلى الضفة اليمنى من قبل القوات الأوكرانية لا يمر مرور الكرام وهي تتعرض لضربات متواصلة، مضيفا أن العدو بدأ بتحضيراته العسكرية الأخيرة مقابل نهر دنيبر، وذلك بهدف عبوره.وتابع سالدو بالقول إن "الجيش سوف يعرف ذلك مقدمًا، ويكون جاهزا تمامًا للمعركة".
https://sputnikarabic.ae/20230124/القوات-الروسية-تحيد-100-جندي-أوكراني-خلال-محاولتهم-عبور-نهر-دنيبر-1072648279.html
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روسيا
سلطات خيرسون: الجيش الروسي يستعد للتصدي لمحاولات العدو عبور نهر دنيبر
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات الروسية في المنطقة تستعد لصد أي محاولات أو هجمات من قبل العدو لعبور نهر دنيبر.
وأشار سالدو إلى أن نقل المعدات العسكرية والوحدات الخاصة إلى الضفة اليمنى من قبل القوات الأوكرانية لا يمر مرور الكرام وهي تتعرض لضربات متواصلة، مضيفا أن العدو بدأ بتحضيراته العسكرية الأخيرة مقابل نهر دنيبر، وذلك بهدف عبوره.
وتابع سالدو بالقول إن "الجيش سوف يعرف ذلك مقدمًا، ويكون جاهزا تمامًا للمعركة".