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https://sputnikarabic.ae/20230311/سيناتور-روسي-مشروع-القانون-الأمريكي-المعادي-للصين-دليل-على-تناقضات-لا-يمكن-تجاوزها-1074592413.html
سيناتور روسي: مشروع القانون الأمريكي المعادي للصين دليل على تناقضات لا يمكن تجاوزها
سيناتور روسي: مشروع القانون الأمريكي المعادي للصين دليل على تناقضات لا يمكن تجاوزها
اعتبر عضو مجلس الشيوخ الروسي، أليكسي بوشكوف، أن رسالة السيناتور الأمريكي جوش هولي إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي دعاه فيها إلى الاعتراف بمسؤولية الصين عن... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T02:20+0000
2023-03-11T02:32+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الدوما الروسي
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوشكوف في منشور على " تيليغرام "، يوم الجمعة، أن "مشروع القانون الجديد المعادي للصين في الولايات المتحدة حجر آخر في جدار التناقضات التي لا يمكن تجاوزها بين الولايات المتحدة والصين. وهذا الجدار سيكون أكبر فأكبر لاحقا".وكان السيناتور الأمريكي جوش هولي قد وجه رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، دعاه فيها إلى الاعتراف بمسؤولية الصين عن وباء فيروس كورونا.وتحدث هولي في رسالته عن مشروع القانون الجديد الذي يدعو الإدارة الأمريكية لنشر كافة المعلومات المتوفرة عن منشأ فيروس كورونا.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس الدوما الروسي, فيروس كورونا
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس الدوما الروسي, فيروس كورونا

سيناتور روسي: مشروع القانون الأمريكي المعادي للصين دليل على تناقضات لا يمكن تجاوزها

02:20 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 02:32 GMT 11.03.2023)
© Sputnik . Maksim Blinovوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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اعتبر عضو مجلس الشيوخ الروسي، أليكسي بوشكوف، أن رسالة السيناتور الأمريكي جوش هولي إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي دعاه فيها إلى الاعتراف بمسؤولية الصين عن وباء فيروس كورونا، بمثابة حجر آخر في جدار التناقضات التي لا يمكن تجاوزها بين الولايات المتحدة والصين.
موسكو - سبوتنيك. وكتب بوشكوف في منشور على " تيليغرام "، يوم الجمعة، أن "مشروع القانون الجديد المعادي للصين في الولايات المتحدة حجر آخر في جدار التناقضات التي لا يمكن تجاوزها بين الولايات المتحدة والصين. وهذا الجدار سيكون أكبر فأكبر لاحقا".
وكان السيناتور الأمريكي جوش هولي قد وجه رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، دعاه فيها إلى الاعتراف بمسؤولية الصين عن وباء فيروس كورونا.
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكي سي آي إيه، وليام بيرنز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
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9 مارس, 19:53 GMT
وتحدث هولي في رسالته عن مشروع القانون الجديد الذي يدعو الإدارة الأمريكية لنشر كافة المعلومات المتوفرة عن منشأ فيروس كورونا.
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