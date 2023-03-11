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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230311/مصدر-عسكري-القوات-الأوكرانية-تتعرض-لضربة-قاسية-في-خيرسون-1074598991.html
مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تتعرض لضربة قاسية في خيرسون
مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تتعرض لضربة قاسية في خيرسون
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المدفعية الروسية استهدفت تجمعا لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خيرسون ليلا. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T09:47+0000
2023-03-11T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر للوكالة: "ضربات المدفعية الروسية استطاعت تدمير عشرات المركبات والمصفحات والدبابات الأوكرانية المركونة في منطقة أنتونوفكا".وأضاف المصدر "خسائر العدو بلغت ثماني سيارات و18 قتيلا من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وعشرة جرحى"، لافتا إلى أنه " تم تدمير مدفع هاوتزر أمريكي من طراز M777 عيار 155 ملم مع كل طاقمه".وفي الوقت نفسه، تواصل القوات الأوكرانية قصف مناطق الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون - كاخوفكا ونوفايا كاخوفكا وأليشكي والقرى المجاورة. وبحسب خدمات الطوارئ في المنطقة، أطلقت قرابة 50 قذيفة خلال الليل.
https://sputnikarabic.ae/20230311/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-نظام-كييف-يرسل-جنودا-غير-مدربين-إلى-جبهة-كريمينايا-1074595174.html
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روسيا

مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تتعرض لضربة قاسية في خيرسون

09:47 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 09:50 GMT 11.03.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المدفعية الروسية استهدفت تجمعا لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خيرسون ليلا.
وقال المصدر للوكالة: "ضربات المدفعية الروسية استطاعت تدمير عشرات المركبات والمصفحات والدبابات الأوكرانية المركونة في منطقة أنتونوفكا".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف يرسل جنودا غير مدربين إلى جبهة كريمينايا
07:33 GMT
وأضاف المصدر "خسائر العدو بلغت ثماني سيارات و18 قتيلا من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وعشرة جرحى"، لافتا إلى أنه " تم تدمير مدفع هاوتزر أمريكي من طراز M777 عيار 155 ملم مع كل طاقمه".
وفي الوقت نفسه، تواصل القوات الأوكرانية قصف مناطق الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون - كاخوفكا ونوفايا كاخوفكا وأليشكي والقرى المجاورة. وبحسب خدمات الطوارئ في المنطقة، أطلقت قرابة 50 قذيفة خلال الليل.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
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