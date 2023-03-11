https://sputnikarabic.ae/20230311/مصدر-عسكري-القوات-الأوكرانية-تتعرض-لضربة-قاسية-في-خيرسون-1074598991.html
مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تتعرض لضربة قاسية في خيرسون
مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تتعرض لضربة قاسية في خيرسون
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المدفعية الروسية استهدفت تجمعا لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خيرسون ليلا. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T09:47+0000
2023-03-11T09:47+0000
2023-03-11T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر للوكالة: "ضربات المدفعية الروسية استطاعت تدمير عشرات المركبات والمصفحات والدبابات الأوكرانية المركونة في منطقة أنتونوفكا".وأضاف المصدر "خسائر العدو بلغت ثماني سيارات و18 قتيلا من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وعشرة جرحى"، لافتا إلى أنه " تم تدمير مدفع هاوتزر أمريكي من طراز M777 عيار 155 ملم مع كل طاقمه".وفي الوقت نفسه، تواصل القوات الأوكرانية قصف مناطق الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون - كاخوفكا ونوفايا كاخوفكا وأليشكي والقرى المجاورة. وبحسب خدمات الطوارئ في المنطقة، أطلقت قرابة 50 قذيفة خلال الليل.
https://sputnikarabic.ae/20230311/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-نظام-كييف-يرسل-جنودا-غير-مدربين-إلى-جبهة-كريمينايا-1074595174.html
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روسيا
مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تتعرض لضربة قاسية في خيرسون
09:47 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 09:50 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المدفعية الروسية استهدفت تجمعا لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خيرسون ليلا.
وقال المصدر للوكالة: "ضربات المدفعية الروسية استطاعت تدمير عشرات المركبات والمصفحات والدبابات الأوكرانية المركونة في منطقة أنتونوفكا".
وأضاف المصدر "خسائر العدو بلغت ثماني سيارات و18 قتيلا من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وعشرة جرحى"، لافتا إلى أنه " تم تدمير مدفع هاوتزر أمريكي من طراز M777 عيار 155 ملم مع كل طاقمه".
وفي الوقت نفسه، تواصل القوات الأوكرانية قصف مناطق الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون - كاخوفكا ونوفايا كاخوفكا وأليشكي والقرى المجاورة. وبحسب خدمات الطوارئ في المنطقة، أطلقت قرابة 50 قذيفة خلال الليل.