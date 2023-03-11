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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230311/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-نظام-كييف-يرسل-جنودا-غير-مدربين-إلى-جبهة-كريمينايا-1074595174.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف يرسل جنودا غير مدربين إلى جبهة كريمينايا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف يرسل جنودا غير مدربين إلى جبهة كريمينايا
صرح خبير عسكري متقاعد، صباح اليوم السبت، أن القيادة الأوكرانية تعمل على إرسال جنود غير مدربين إلى جبهات القتال المختلفة، بما في ذلك إلى محور كريمينايا. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T07:33+0000
2023-03-11T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المتقاعد أندريه موروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "إلى الجنوب من بلدة كريمينايا وصل حوالي 100 عسكري تم حشدهم حديثًا ولم يخضعوا لتدريب عسكري متخصص وتم إرسالهم إلى منطقة القتال".وبحسب قوله، فقد تم التأكيد للمجندين الجدد على أنه تم نقلهم إلى ساحة تدريب. في المناطق الخلفية البعيدة عن محاور القتال الأمامية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230311/مصدر-عسكري-القوات-الأوكرانية-تستخدم-سيارات-الإسعاف-لأغراض-عسكرية-1074593397.html
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روسيا
روسيا

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف يرسل جنودا غير مدربين إلى جبهة كريمينايا

07:33 GMT 11.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح خبير عسكري متقاعد، صباح اليوم السبت، أن القيادة الأوكرانية تعمل على إرسال جنود غير مدربين إلى جبهات القتال المختلفة، بما في ذلك إلى محور كريمينايا.
وقال المتقاعد أندريه موروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "إلى الجنوب من بلدة كريمينايا وصل حوالي 100 عسكري تم حشدهم حديثًا ولم يخضعوا لتدريب عسكري متخصص وتم إرسالهم إلى منطقة القتال".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تستخدم سيارات الإسعاف لنقل الذخيرة
05:32 GMT
وبحسب قوله، فقد تم التأكيد للمجندين الجدد على أنه تم نقلهم إلى ساحة تدريب. في المناطق الخلفية البعيدة عن محاور القتال الأمامية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
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