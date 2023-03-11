https://sputnikarabic.ae/20230311/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-نظام-كييف-يرسل-جنودا-غير-مدربين-إلى-جبهة-كريمينايا-1074595174.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف يرسل جنودا غير مدربين إلى جبهة كريمينايا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف يرسل جنودا غير مدربين إلى جبهة كريمينايا
صرح خبير عسكري متقاعد، صباح اليوم السبت، أن القيادة الأوكرانية تعمل على إرسال جنود غير مدربين إلى جبهات القتال المختلفة، بما في ذلك إلى محور كريمينايا. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T07:33+0000
2023-03-11T07:33+0000
2023-03-11T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المتقاعد أندريه موروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "إلى الجنوب من بلدة كريمينايا وصل حوالي 100 عسكري تم حشدهم حديثًا ولم يخضعوا لتدريب عسكري متخصص وتم إرسالهم إلى منطقة القتال".وبحسب قوله، فقد تم التأكيد للمجندين الجدد على أنه تم نقلهم إلى ساحة تدريب. في المناطق الخلفية البعيدة عن محاور القتال الأمامية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230311/مصدر-عسكري-القوات-الأوكرانية-تستخدم-سيارات-الإسعاف-لأغراض-عسكرية-1074593397.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف يرسل جنودا غير مدربين إلى جبهة كريمينايا
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صرح خبير عسكري متقاعد، صباح اليوم السبت، أن القيادة الأوكرانية تعمل على إرسال جنود غير مدربين إلى جبهات القتال المختلفة، بما في ذلك إلى محور كريمينايا.
وقال المتقاعد أندريه موروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "إلى الجنوب من بلدة كريمينايا وصل حوالي 100 عسكري تم حشدهم حديثًا ولم يخضعوا لتدريب عسكري متخصص وتم إرسالهم إلى منطقة القتال".
وبحسب قوله، فقد تم التأكيد للمجندين الجدد على أنه تم نقلهم إلى ساحة تدريب. في المناطق الخلفية البعيدة عن محاور القتال الأمامية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في إقليم دونباس.