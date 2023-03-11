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https://sputnikarabic.ae/20230311/نتنياهو-في-مقابلة-مع-قناة-فارسية-لن-نسمح-أبدا-لطهران-بامتلاك-سلاح-نووي-1074618447.html
نتنياهو في مقابلة مع "قناة فارسية": لن نسمح أبدا لطهران بامتلاك سلاح نووي
نتنياهو في مقابلة مع "قناة فارسية": لن نسمح أبدا لطهران بامتلاك سلاح نووي
أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إحدى أكبر وسائل الإعلام في العالم باللغة الفارسية التي لا تبث من إيران. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T19:35+0000
2023-03-11T19:35+0000
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وقال مكتب نتنياهو، اليوم السبت، إن "رئيس الوزراء نتنياهو خاطب الشعب الإيراني مباشرة ونقل رسائل إلى النظام الإيراني".وكتب نتنياهو على "تويتر": "أجريت مقابلة مع إحدى أكبر القنوات الإخبارية في العالم باللغة الفارسية لنقل رسالة واضحة إلى الشعب الإيراني والعالم أجمع: إسرائيل لن تقبل أبدا بأسلحة نووية بحوزة إيران".وخلال المقابلة، وصف نتنياهو المحتجين في إيران بـ "الشجعان"، وقال إن الشعب الإيراني وريث حضارة عظيمة و"أنا على قناعة أنه سيبني مجددا حضارة عظيمة عندما يتحرر"، وفق قوله.وقال: "أقول لقادة الغرب وزعماء العالم سيتغير التاريخ إن حصلت ايران على سلاح نووي، لا يمكننا أن نسمح للنظام الإيراني بحيازة سلاح قتل جماعي (..) إنهم يصرخون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل الموت لكل من لا يشاركهم قيمهم"، على حد قوله.كما أشار نتنياهو، خلال المقابلة، إلى أنه يعشق العديد من الأكلات الفارسية من بينها "الأرز بالزعفران"، وقال إنه كان يخطط لزيارة إيران قبل وقت قصير من اندلاع الثورة الإسلامية عام 1978، حيث كان يعمل وقتها في القطاع الخاص.وقال نتنياهو إنه "لولا النظام الحالي في إيران لكانت العلاقات بين إسرائيل وطهران قد وصلت إلى مستوى لا يمكن تخيله".
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

نتنياهو في مقابلة مع "قناة فارسية": لن نسمح أبدا لطهران بامتلاك سلاح نووي

19:35 GMT 11.03.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إحدى أكبر وسائل الإعلام في العالم باللغة الفارسية التي لا تبث من إيران.
وقال مكتب نتنياهو، اليوم السبت، إن "رئيس الوزراء نتنياهو خاطب الشعب الإيراني مباشرة ونقل رسائل إلى النظام الإيراني".
وكتب نتنياهو على "تويتر": "أجريت مقابلة مع إحدى أكبر القنوات الإخبارية في العالم باللغة الفارسية لنقل رسالة واضحة إلى الشعب الإيراني والعالم أجمع: إسرائيل لن تقبل أبدا بأسلحة نووية بحوزة إيران".
وخلال المقابلة، وصف نتنياهو المحتجين في إيران بـ "الشجعان"، وقال إن الشعب الإيراني وريث حضارة عظيمة و"أنا على قناعة أنه سيبني مجددا حضارة عظيمة عندما يتحرر"، وفق قوله.
وقال: "أقول لقادة الغرب وزعماء العالم سيتغير التاريخ إن حصلت ايران على سلاح نووي، لا يمكننا أن نسمح للنظام الإيراني بحيازة سلاح قتل جماعي (..) إنهم يصرخون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل الموت لكل من لا يشاركهم قيمهم"، على حد قوله.
كما أشار نتنياهو، خلال المقابلة، إلى أنه يعشق العديد من الأكلات الفارسية من بينها "الأرز بالزعفران"، وقال إنه كان يخطط لزيارة إيران قبل وقت قصير من اندلاع الثورة الإسلامية عام 1978، حيث كان يعمل وقتها في القطاع الخاص.
وقال نتنياهو إنه "لولا النظام الحالي في إيران لكانت العلاقات بين إسرائيل وطهران قد وصلت إلى مستوى لا يمكن تخيله".
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