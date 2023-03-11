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https://sputnikarabic.ae/20230311/368-ألف-شخص-يتظاهرون-في-فرنسا-ضد-خطة-إصلاح-نظام-التقاعد-1074618596.html
368 ألف شخص يتظاهرون في فرنسا ضد خطة إصلاح نظام التقاعد
368 ألف شخص يتظاهرون في فرنسا ضد خطة إصلاح نظام التقاعد
تظاهر أكثر 368 ألف شخص في أنحاء فرنسا، اليوم السبت، احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد التي يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لتطبيقها، وفقا لأرقام وزارة الداخلية. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T19:37+0000
2023-03-11T19:37+0000
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إيمانويل ماكرون
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الشرطة إن 48 ألف شخص تظاهروا في باريس وحدها، مقابل 300 ألف في مدن أخرى، وفقا لتقديرات الاتحاد العام للعمال في فرنسا.وهذا العدد أقل من الـ 700 ألف شخص، الذي قال الاتحاد إنهم خرجوا إلى شوارع باريس يوم الثلاثاء، عندما تظاهر مليون شخص في أنحاء البلاد.واعتقلت الشرطة في باريس 26 شخصا وأوقفت وفتشت أكثر من 4000 آخرين.ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين الغاضبين في العاصمة الفرنسية في اليوم السابع للمسيرات المناهضة لخطة ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما وجعل الفرنسيين يعملون لفترة أطول للحصول على معاش تقاعدي كامل.
https://sputnikarabic.ae/20210905/تجدد-التظاهرات-المناهضة-لبطاقات-المرور-الصحية-الخاصة-بكورونا-في-فرنسا-1050041064.html
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أخبار فرنسا , الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إيمانويل ماكرون

368 ألف شخص يتظاهرون في فرنسا ضد خطة إصلاح نظام التقاعد

19:37 GMT 11.03.2023
© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMYالشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد "قافلة الحرية" في باريس
الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد قافلة الحرية في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMY
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تظاهر أكثر 368 ألف شخص في أنحاء فرنسا، اليوم السبت، احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد التي يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لتطبيقها، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الشرطة إن 48 ألف شخص تظاهروا في باريس وحدها، مقابل 300 ألف في مدن أخرى، وفقا لتقديرات الاتحاد العام للعمال في فرنسا.
الشرطة الفرنسية خلال المظاهرات والإضراب العام الذي شارك فيها المحتجين من عمال السكك الحديدية في باريس، فرنسا 3 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2021
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وهذا العدد أقل من الـ 700 ألف شخص، الذي قال الاتحاد إنهم خرجوا إلى شوارع باريس يوم الثلاثاء، عندما تظاهر مليون شخص في أنحاء البلاد.
واعتقلت الشرطة في باريس 26 شخصا وأوقفت وفتشت أكثر من 4000 آخرين.
ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين الغاضبين في العاصمة الفرنسية في اليوم السابع للمسيرات المناهضة لخطة ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما وجعل الفرنسيين يعملون لفترة أطول للحصول على معاش تقاعدي كامل.
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