https://sputnikarabic.ae/20230312/الجيش-الصومالي-يعلن-مقتل-7-إرهابيين-وإصابة-5-جنوبي-البلاد-1074647853.html
الجيش الصومالي يعلن مقتل 7 إرهابيين وإصابة 5 جنوبي البلاد
الجيش الصومالي يعلن مقتل 7 إرهابيين وإصابة 5 جنوبي البلاد
أعلن الجيش الصومالي، اليوم الأحد، أن قواته قتلت 7 إرهابيين من حركة "الشباب" وأصابت 5 آخرين في عملية عسكرية جنوبي البلاد. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T19:44+0000
2023-03-12T19:44+0000
2023-03-12T19:44+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، بأن الجيش الوطني قتل في عملية نوعية 7 عناصر من "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) من بينهم زعيم ميداني، في مناطق تابعة لإقليم جوبا السفلى.ونقلت عن ضباط في الجيش أن العملية جرت في قرية ميدو الواقعة على بعد 26 كلم عن مدينة أفمدو، وأسفرت أيضا عن إصابة 5 آخرين.وصادر الجيش الصومالي خلال العملية التي هدفت إلى "تدمير مواقع الإرهابيين في المناطق الريفية" 5 بنادق 4 منها من طراز كلاشينكوف.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20230222/مقتل-7-عناصر-بحركة-الشباب-في-قصف-أمريكي-بالصومال-1073897569.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصومال, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصومال, الأخبار
الجيش الصومالي يعلن مقتل 7 إرهابيين وإصابة 5 جنوبي البلاد
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أعلن الجيش الصومالي، اليوم الأحد، أن قواته قتلت 7 إرهابيين من حركة "الشباب" وأصابت 5 آخرين في عملية عسكرية جنوبي البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، بأن الجيش الوطني
قتل في عملية نوعية 7 عناصر من "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) من بينهم زعيم ميداني، في مناطق تابعة لإقليم جوبا السفلى.
ونقلت عن ضباط في الجيش أن العملية جرت في قرية ميدو الواقعة على بعد 26 كلم عن مدينة أفمدو، وأسفرت أيضا عن إصابة 5 آخرين.
وصادر الجيش الصومالي خلال العملية التي هدفت إلى "تدمير مواقع الإرهابيين في المناطق الريفية" 5 بنادق 4 منها من طراز كلاشينكوف.
ويشهد الصومال
، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.