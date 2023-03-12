https://sputnikarabic.ae/20230312/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-حماة--1074624331.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حماة.. فيديو
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حماة.. فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بتصدي الدفاعات الجوية السورية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T04:43+0000
2023-03-12T04:43+0000
2023-03-12T05:23+0000
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وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، العدوان الإسرائيلي على محيط مدينة مصياف من الجهة الغربية.من جهته أكد مراسل "سبوتنيك"، في حماة أن الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية بدأت قرب الساعة السابعة وعشر دقائق، بالتصدي لصواريخ إسرائيلية حاولت الوصول إلى منطقة (حار عبّاس) بالقرب من منطقة (وادي العيون) السياحية.بدوره، أشار مراسل "سبوتنيك" في طرطوس إلى، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في سماء المدينة الساحلية السورية وريفها، ناجمة عن الاندفاعة الأولية للصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها الدفاعات الجوية السورية للتصدي للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف المنطقة الوسطى في سوريا.وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن حريقا كبيرا اندلع في إحدى غابات جبال مصياف الغربية جراء سقوط الصواريخ الإسرائيلية.وقال مصدر طبي في مدينة مصياف لـ "سبوتنيك"، إنه لم تسجل أي أضرار بشرية نتيجة العدوان الإسرائيلي على منطقة (حار عباس) في مصياف.وفي الأثناء، هرعت فرق الإطفاء لإخماد الحرائق الناجمة عن العدوان.وشن الطيران الإسرائيلي عدوانا على مطار "النيرب (مطار حلب الدولي) يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، ليتسبب في خروج المطار عن الخدمة، وفقا لوزارة الدفاع السورية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, ريف حماة, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, ريف حماة, العالم العربي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حماة.. فيديو
04:43 GMT 12.03.2023 (تم التحديث: 05:23 GMT 12.03.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بتصدي الدفاعات الجوية السورية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، العدوان الإسرائيلي على محيط مدينة مصياف من الجهة الغربية
.
وأضاف المصدر أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ
باتجاه بعض المواقع في محيط مدينة مصياف بريف حماة الغرب".
من جهته أكد مراسل "سبوتنيك"، في حماة أن الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية بدأت قرب الساعة السابعة وعشر دقائق، بالتصدي لصواريخ إسرائيلية حاولت الوصول إلى منطقة (حار عبّاس) بالقرب من منطقة (وادي العيون) السياحية.
بدوره، أشار مراسل "سبوتنيك" في طرطوس إلى، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في سماء المدينة الساحلية السورية وريفها، ناجمة عن الاندفاعة الأولية للصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها الدفاعات الجوية السورية للتصدي للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف المنطقة الوسطى في سوريا.
وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن حريقا كبيرا اندلع في إحدى غابات جبال مصياف الغربية جراء سقوط الصواريخ الإسرائيلية.
وقال مصدر طبي في مدينة مصياف لـ "سبوتنيك"، إنه لم تسجل أي أضرار بشرية نتيجة العدوان الإسرائيلي على منطقة (حار عباس) في مصياف.
وفي الأثناء، هرعت فرق الإطفاء لإخماد الحرائق الناجمة عن العدوان.
وشن الطيران الإسرائيلي عدوانا على مطار "النيرب (مطار حلب الدولي) يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، ليتسبب في خروج المطار عن الخدمة، وفقا لوزارة الدفاع السورية.