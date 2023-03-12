عربي
https://sputnikarabic.ae/20230312/الدفاع-السورية-إصابة-3-عسكريين-سوريين-في-عدوان-جوي-إسرائيلي-على-ريفي-طرطوس-وحماة-1074628699.html
الدفاع السورية: إصابة 3 عسكريين سوريين في عدوان جوي إسرائيلي على ريفي طرطوس وحماة
الدفاع السورية: إصابة 3 عسكريين سوريين في عدوان جوي إسرائيلي على ريفي طرطوس وحماة
أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 3 عسكريين سوريين في غارة جوية إسرائيلية على ريفي طرطوس وحماة. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T08:32+0000
2023-03-12T08:32+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067999913_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3eb91d9c3ee9ffef580e2610c7f0a415.jpg
وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية في بيان: "حوالي الساعة 7:15 من صباح اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة".وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة.وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20230312/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-حماة--1074624331.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067999913_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b6bc7e68604dc423caf7a9080825277.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

الدفاع السورية: إصابة 3 عسكريين سوريين في عدوان جوي إسرائيلي على ريفي طرطوس وحماة

08:32 GMT 12.03.2023
© AFP 2023 / LOUAI BESHARAميناء طرطوس، سوريا
ميناء طرطوس، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023 / LOUAI BESHARA
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 3 عسكريين سوريين في غارة جوية إسرائيلية على ريفي طرطوس وحماة.
وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية في بيان: "حوالي الساعة 7:15 من صباح اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة".
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي، الأحد، 12 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حماة.. فيديو
04:43 GMT
وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة.

وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала