https://sputnikarabic.ae/20230312/الدفاع-السورية-إصابة-3-عسكريين-سوريين-في-عدوان-جوي-إسرائيلي-على-ريفي-طرطوس-وحماة-1074628699.html
الدفاع السورية: إصابة 3 عسكريين سوريين في عدوان جوي إسرائيلي على ريفي طرطوس وحماة
الدفاع السورية: إصابة 3 عسكريين سوريين في عدوان جوي إسرائيلي على ريفي طرطوس وحماة
أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 3 عسكريين سوريين في غارة جوية إسرائيلية على ريفي طرطوس وحماة. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T08:32+0000
2023-03-12T08:32+0000
2023-03-12T08:32+0000
العالم العربي
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وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية في بيان: "حوالي الساعة 7:15 من صباح اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة".وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة.وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20230312/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-حماة--1074624331.html
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العالم العربي
الدفاع السورية: إصابة 3 عسكريين سوريين في عدوان جوي إسرائيلي على ريفي طرطوس وحماة
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أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 3 عسكريين سوريين في غارة جوية إسرائيلية على ريفي طرطوس وحماة.
وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية في بيان: "حوالي الساعة 7:15 من صباح اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة".
وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة.
وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.