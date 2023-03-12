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https://sputnikarabic.ae/20230312/الريال-الإيراني-يعاود-الارتفاع-بعد-اتفاق-استئناف-العلاقات-مع-السعودية-1074627317.html
الريال الإيراني يعاود الارتفاع بعد اتفاق استئناف العلاقات مع السعودية
الريال الإيراني يعاود الارتفاع بعد اتفاق استئناف العلاقات مع السعودية
تمكن الريال الإيراني، من تعويض بعض الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل ارتفاعا في أعقاب اتفاق طهران والرياض على إعادة العلاقات الدبلوماسية يوم... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T07:25+0000
2023-03-12T07:25+0000
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وبحسب موقع الصرف الأجنبي الإلكتروني بونباست دوت كوم، فقد سجل الريال 439 ألفا مقابل الدولار الواحد في السوق الحرة غير الرسمية مقارنة مع 477 ألفا.وكان الريال الإيراني قد هبط إلى مستوى قياسي عند 601500 للدولار في أواخر فبراير/ شباط الماضي.ولكن العملة الإيرانية عادت للارتفاع في مارس/ آذار الجاري بعد تراجع التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني على ما يبدو، بالتزامن مع زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران.يذكر أن الريال الإيراني فقد نحو 30 في المائة من قيمته منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد في سبتمبر/أيلول.أعلنت الرياض وطهران، يوم الجمعة، أنهما ستعيدان فتح السفارات والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي المبرمة قبل أكثر من عقدين.
https://sputnikarabic.ae/20230312/إيران-انفجار-مبنى-سكني-في-تبريز-يخلف-5-قتلى-و3-جرحى-1074625032.html
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أخبار إيران, إيران, العالم, اقتصاد, أخبار العالم الآن
أخبار إيران, إيران, العالم, اقتصاد, أخبار العالم الآن

الريال الإيراني يعاود الارتفاع بعد اتفاق استئناف العلاقات مع السعودية

07:25 GMT 12.03.2023
© AFP 2023 / HOSHANG HASHIMIالريال الإيراني
الريال الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023 / HOSHANG HASHIMI
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تمكن الريال الإيراني، من تعويض بعض الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل ارتفاعا في أعقاب اتفاق طهران والرياض على إعادة العلاقات الدبلوماسية يوم الجمعة.
وبحسب موقع الصرف الأجنبي الإلكتروني بونباست دوت كوم، فقد سجل الريال 439 ألفا مقابل الدولار الواحد في السوق الحرة غير الرسمية مقارنة مع 477 ألفا.
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وكان الريال الإيراني قد هبط إلى مستوى قياسي عند 601500 للدولار في أواخر فبراير/ شباط الماضي.
ولكن العملة الإيرانية عادت للارتفاع في مارس/ آذار الجاري بعد تراجع التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني على ما يبدو، بالتزامن مع زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران.
يذكر أن الريال الإيراني فقد نحو 30 في المائة من قيمته منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد في سبتمبر/أيلول.
أعلنت الرياض وطهران، يوم الجمعة، أنهما ستعيدان فتح السفارات والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي المبرمة قبل أكثر من عقدين.
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