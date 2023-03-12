https://sputnikarabic.ae/20230312/السعودية-تعلن-تأسيس-ناقل-جوي-جديد-بمسمى-طيران-الرياض-1074635911.html
السعودية تعلن تأسيس ناقل جوي جديد بمسمى "طيران الرياض"
السعودية تعلن تأسيس ناقل جوي جديد بمسمى "طيران الرياض"
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، تأسيس شركة "طيران الرياض"، لتصبح الناقل الجوي الوطني الجديد للمملكة بمعايير عالمية. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T12:39+0000
2023-03-12T12:39+0000
2023-03-12T12:39+0000
السعودية
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء القرار للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي.وأضافت أن شركة "طيران الرياض" تهدف لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030.ووفقا للوكالة، فإنه من المتوقع أن تساهم شركة "طيران الرياض" في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار).وستوفر الشركة الجديدة أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.كما ستتيح أيضا المزيد من الفرص للسياح والزائرين من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في المملكة، لتشكل حقبة جديدة في مجال السفر والطيران.وتهدف رؤية 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، للحد تدريجيا من اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على صادرات النفط من خلال تأسيس قطاعات جديدة وتحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير فرص للعمل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
السعودية تعلن تأسيس ناقل جوي جديد بمسمى "طيران الرياض"
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، تأسيس شركة "طيران الرياض"، لتصبح الناقل الجوي الوطني الجديد للمملكة بمعايير عالمية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء القرار للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي
.
وأضافت أن شركة "طيران الرياض" تهدف لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030.
ووفقا للوكالة، فإنه من المتوقع أن تساهم شركة "طيران الرياض" في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة
بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار).
وستوفر الشركة الجديدة أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما ستتيح أيضا المزيد من الفرص للسياح والزائرين من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في المملكة، لتشكل حقبة جديدة في مجال السفر والطيران.
وتهدف رؤية 2030
التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، للحد تدريجيا من اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على صادرات النفط من خلال تأسيس قطاعات جديدة وتحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير فرص للعمل.