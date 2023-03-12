https://sputnikarabic.ae/20230312/جهاز-مكافحة-الإرهاب-العراقي-يعلن-مقتل-22-إرهابيا-بعملية-نوعية-في-الأنبار-غربي-البلاد--1074634607.html

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن مقتل 22 إرهابيا بعملية نوعية في الأنبار غربي البلاد

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن مقتل 22 إرهابيا بعملية نوعية في الأنبار غربي البلاد

أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عبد الوهاب الساعدي، اليوم الأحد، القضاء على 22 إرهابيا، بينهم قيادات بارزة، بعملية نوعية في محافظة الأنبار غربي البلاد. 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T12:29+0000

2023-03-12T12:29+0000

2023-03-12T12:29+0000

العالم العربي

العراق

تصفية إرهابيين

محافظة الأنبار

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الساعدي قوله "قتل 22 إرهابيا بعملية نوعية في الأنبار"، مضيفا أن "الإرهابيين الذين تم قتلهم بينهم قيادات بارزة في عصابات داعش الإرهابية، وكانوا جميعهم يرتدون أحزمة ناسفة".أعلن الجيش العراقي، في وقت سابق من هذا الشهر، تصفية 3 قياديين في تنظيم "داعش" من بين 17 إرهابيا قتلوا في عملية عسكرية في الأنبار غربي البلاد.جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، بحسب شبكة "رووداو" العراقية.وقال رسول خلال مشاركته في منتدى أربيل السنوي الثاني: "لدينا عمليات نوعية واستباقية بشكل يومي تقريباً، آخرها العملية التي نفذت في منطقة عكاشات شرق قضاء الرطبة في الأنبار، من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، حيث أدت إلى قتل 17 إرهابيا، نعتقد أن بينهم 3 قيادات للتنظيم الإرهابي".وأضاف أن "داعش (تنظيم إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) في انحسار، وقدراته تراجعت بشكل كبير بعد الضربات التي تلقاها، والخطط التي وضعت بمتابعة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".وأشار رسول إلى أن عناصر التنظيم الإرهابي يتواجدون في الخط الفاصل بين قوات البيشمركة (الكردية) وقوات الأمن العراقية، ويستغلون تلك المناطق.وشدد على أن "مباشرة اللواءين المشتركين بين قوات البيشمركة والجيش للعمل في تلك المناطق سيحقق النجاح في ضرب العصابات الإرهابية، وعدم إعطائها فرصة لاستخدام هذه المناطق، وأن تكون منطلقاً للقيام بعمليات إرهابية، سواء في اتجاه قطعات البيشمركة أو في اتجاه قطعات الحكومة الاتحادية".

https://sputnikarabic.ae/20230301/العراق-يعلن-تصفية-3-قياديين-لـداعش-من-بين-17-إرهابيا-قتلوا-في-الأنبار-1074189682.html

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العالم العربي, العراق, تصفية إرهابيين, محافظة الأنبار