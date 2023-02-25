https://sputnikarabic.ae/20230225/مسؤول-عراقي-هجمات-داعش-الأخيرة-محاولة-لكسب-دعم-من-الخارج-1074002758.html

مسؤول عراقي: هجمات "داعش" الأخيرة محاولة لكسب دعم من الخارج

مسؤول عراقي: هجمات "داعش" الأخيرة محاولة لكسب دعم من الخارج

تصاعدت حدة هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق خلال الفترة الأخيرة، قياسا بالأشهر الماضية، وبخاصة استهداف قوات الأمن في كركوك شمالي البلاد، وفي منطقة... 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T20:01+0000

2023-02-25T20:01+0000

2023-02-25T20:01+0000

العراق

تنظيم داعش الإرهابي

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بغداد– سبوتنيك. واعتبر الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، صباح النعمان، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الهجمات الأخيرة "هي مجرد رسائل من التنظيم الإرهابي لكسب ود من الداخل والدعم والتمويل من الخارج".وقال النعمان إن "تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، لجأ إلى حرب العصابات ومحاولة القيام بعمليات استنزاف للقوات الأمنية وبالتالي حرب العصابات هي حرب صعبة وتكون عملياتها سريعة ومباغتة وتتطلب من القوات الأمنية أن تكون على استعداد عالي وجهد استخباري".وأضاف: "منطقة الطارمية منطقة زراعية وهذه المنطقة تمتد إلى أطراف ديالى من جهة، وإلى مناطق صلاح الدين وبالتالي هذه مناطق مفتوحة ومن المناطق التي يسهل فيها اختفاء العدو وبالتالي يلجأ داعش للقيام بهذه العمليات في هذه المناطق لغاية إثبات وجود أولا وللكسب الإعلامي بأنه موجود وأيضا محاولة كسب تعاطف القاعدة الشعبية التي فقدها بعد دحره وهزيمته في العراق".وتابع: "أغلب عمليات داعش هي رسائل إلى من يعتقد أنهم ممكن أن يعودون إلى مناصرته والتصديق بما يسمى دولة الخلافة ومنها أيضا رسائل إلى الخارج بان التنظيم موجود في العراق وبالتالي ممكن أن يكسب الدعم من الخارج بعد أن فقده من الداخل".وبين النعمان أن "الحرب ضد التنظيمات الإرهابية يجب أن تمتاز بتغيير التكتيكات وتغيير الأساليب، والحرب حاليا هي حرب استخبارية أكثر من أن تكون حرب مكانية لأن داعش المتواجد هو ليس قوات كبيرة ومعلومة الأماكن بل هي مجموعات أو مفارز عصابات متفرقة لا تتجاوز 4 أو 5 عناصر في مناطق بعيدة عن المدن".وأضاف: "تستغل فرصة فيما لو كانت هناك غفلة من القوات الأمنية أو كان هناك ضعف في التنسيق الأمني أو ضعف في القطعات العسكرية الموجودة في منطقة ما ويقوم بهذه العمليات، ولكن هل يستطيع داعش أن يبقى في منطقة ويثبت نفسه فيها ويتحكم بمصيرها كما كان في السابق بالتأكيد هذا الأمر مستحيل".وعن أعداد "داعش" في العراق حاليا، أوضح الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق "ليس لدينا إحصائية محددة، لكن أستطيع القول إن أفراد التنظيم حاليا في العراق جميعهم عراقيون بعد أن تم قطع السبيل أو قتل ممن كان من جنسيات غير عراقية، وأيضا ضبط الحدود العراقية مع دول الجوار وأيضا الدبلوماسية للحكومة العراقية التي استطاعت أن تكسب ثقة المحيط الإقليمي والدولي وأيضا الانتصار الكبير على داعش كل هذا عزز ثقة العالم بالعراق وبدأ العالم ينسق مع العراق في مجال الاستخباري".وتابع: "جميع عناصر داعش في العراق هم من العراقيين ويتحركون في مناطقهم المحلية وليس كما كان يجري سابقا أن يتحرك الإرهابيون من الموصل إلى صلاح الدين أو إلى كركوك أو إلى ديالى، جميعهم من نفس المناطق وبالتالي هناك تنسيق بين القوات الأمنية وسكان هذه المناطق لتعزيز الجهد الاستخباري".وأوضح أن "التنظيم حاليا اختلف بتسمية زعيم التنظيم عن ما كان سابقا وهو الآن بدأ يخشى من الإفصاح عنه بعد مقتل أخر 3 زعماء له في غضون عامين بعد أبو بكر البغدادي، وهو يحاول حاليا أن يذكر أكثر من اسم وأيضا هناك اختلاف من جانب ما يسمى [مجلس شورى المجاهدين] على التسمية حيث لا يوجد إجماع كامل على تسمية هذا الشخص وإنما هناك اختلاف مع أسماء أخرى".وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

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العراق, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك