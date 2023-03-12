https://sputnikarabic.ae/20230312/رئيس-الوزراء-العراقي-يشير-إلى-مخاطر-الانفراد-بالتحكم-بمياه-الأنهار-في-دول-المنبع-1074630016.html
رئيس الوزراء العراقي يشير إلى مخاطر الانفراد "بالتحكم بمياه" الأنهار في دول المنبع
رئيس الوزراء العراقي يشير إلى مخاطر الانفراد "بالتحكم بمياه" الأنهار في دول المنبع
حذر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، من مخاطر الانفراد بالتحكم بالمياه في دول المنبع. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T09:43+0000
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وأكد في كلمته له، بافتتاح مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه مدينة البصرة، وبمشاركة دولية وإقليمية وحكومية، أن ذلك الإجراء "يزيد من هشاشة الدول في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية"، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.وتابع السوداني لافتا إلى أن "التغيرات المناخية هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي، التي تمثلت بارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشُحّ الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقص المساحات الخضراء".وأكد أن الحكومة العراقية "تسعى لمنح الأولوية لمواجهة آثار التغيرات المناخية عبر عدد من المشاريع التي تسهم في تقليل الانبعاثات، والتي تتضمن إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وتأهيل مواقع الطمر الصحي المغلقة، ومشاريع مكافحةِ التصحر، وتقنيات الرّي المقنِّنة للمياه، ومعالجات المياه الثقيلة".وفي مؤتمر العراق للمناخ، أعلن رئيس الوزراء العراقي، عنولفت إلى أن العراق يمضي في توقيع عقود لإنشاء محطات توليد الطاقة من المصادر المتجددة، لتغطي ثلث حاجة الشعب من الكهرباء بحلول العام 2030.وفي شهر يناير/ كانون الأول الماضي، أبرمت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقية مع شركة "سيمنز" الألمانية، للاستفادة من الغاز المحترق في الهواء، لسد عجز الكهرباء.
https://sputnikarabic.ae/20230304/الخارجية-الإيرانية-مستعدون-للتوصل-لحلول-مع-العراق-بشأن-أزمة-المياه-1074322261.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم
رئيس الوزراء العراقي يشير إلى مخاطر الانفراد "بالتحكم بمياه" الأنهار في دول المنبع
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حذر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، من مخاطر الانفراد بالتحكم بالمياه في دول المنبع.
وأكد في كلمته له، بافتتاح مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه مدينة البصرة، وبمشاركة دولية وإقليمية وحكومية، أن ذلك الإجراء "يزيد من هشاشة الدول في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية"، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.
وتابع السوداني
لافتا إلى أن "التغيرات المناخية هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي، التي تمثلت بارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشُحّ الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقص المساحات الخضراء".
وأكد أن الحكومة العراقية "تسعى لمنح الأولوية لمواجهة آثار التغيرات المناخية عبر عدد من المشاريع التي تسهم في تقليل الانبعاثات، والتي تتضمن إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وتأهيل مواقع الطمر الصحي المغلقة، ومشاريع مكافحةِ التصحر، وتقنيات الرّي المقنِّنة للمياه، ومعالجات المياه الثقيلة".
وفي مؤتمر العراق للمناخ، أعلن رئيس الوزراء العراقي، عن
"إطلاقِ مبادرة كبرى للتشجير، تشمل زراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في مختلف محافظات العراق، ويصاحب تلك الخطوة ولأول مرة في العراق، إطلاق دليل وطني للتشجير الحضري".
ولفت إلى أن العراق يمضي في توقيع عقود لإنشاء محطات توليد الطاقة من المصادر المتجددة، لتغطي ثلث حاجة الشعب من الكهرباء بحلول العام 2030.
وفي شهر يناير/ كانون الأول الماضي، أبرمت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقية مع شركة "سيمنز" الألمانية، للاستفادة من الغاز المحترق في الهواء
، لسد عجز الكهرباء.