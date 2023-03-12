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https://sputnikarabic.ae/20230312/سفير-الخرطوم-في-موسكو-روسيا-والسودان-قد-تستخدمان-العملات-الوطنية-في-التبادلات-التجارية-1074624177.html
سفير الخرطوم في موسكو: روسيا والسودان قد تستخدمان العملات الوطنية في التبادلات التجارية
سفير الخرطوم في موسكو: روسيا والسودان قد تستخدمان العملات الوطنية في التبادلات التجارية
أكد سفير السودان لدى روسيا، حسن محمد الغزالي، إن البنكين المركزيين في السودان وروسيا يجريان محادثات حول إمكانية استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T04:40+0000
2023-03-12T04:55+0000
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وقال الغزالي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "روسيا اقترحت على السودان استخدام نظام المعاملات المالية حيث سنستخدم العملات الوطنية".وأضاف، "تتم مناقشة هذه المسألة من قبل البنوك المركزية في كلا البلدين وسنرى ما إذا كان ذلك ممكنا. هذه مسألة فنية إلى حد كبير".وتابع السفير السوداني في موسكو، "ستدرس البنوك المركزية هذه القضية، وترى كيف تعمل بالفعل، وفي المستقبل القريب سنرى النتيجة".
https://sputnikarabic.ae/20230309/لماذا-قادت-أمريكا-وبريطانيا-حملة-تجديد-العقوبات-الأممية-على-السودان-في-مجلس-الأمن؟----1074531549.html
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روسيا, أخبار السودان اليوم, الروبل الروسي, العالم العربي, حصري
روسيا, أخبار السودان اليوم, الروبل الروسي, العالم العربي, حصري

سفير الخرطوم في موسكو: روسيا والسودان قد تستخدمان العملات الوطنية في التبادلات التجارية

04:40 GMT 12.03.2023 (تم التحديث: 04:55 GMT 12.03.2023)
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
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أكد سفير السودان لدى روسيا، حسن محمد الغزالي، إن البنكين المركزيين في السودان وروسيا يجريان محادثات حول إمكانية استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين البلدين.
وقال الغزالي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "روسيا اقترحت على السودان استخدام نظام المعاملات المالية حيث سنستخدم العملات الوطنية".
وأضاف، "تتم مناقشة هذه المسألة من قبل البنوك المركزية في كلا البلدين وسنرى ما إذا كان ذلك ممكنا. هذه مسألة فنية إلى حد كبير".
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وتابع السفير السوداني في موسكو، "ستدرس البنوك المركزية هذه القضية، وترى كيف تعمل بالفعل، وفي المستقبل القريب سنرى النتيجة".
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