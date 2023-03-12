https://sputnikarabic.ae/20230312/سوريا-توزيع-مساعدات-طبية-وغذائية-وإغاثية-روسية-على-متضرري-الزلزال-في-حماة-1074641705.html
سوريا... توزيع مساعدات طبية وغذائية وإغاثية روسية على متضرري الزلزال في حماة
سوريا... توزيع مساعدات طبية وغذائية وإغاثية روسية على متضرري الزلزال في حماة
وصلت إلى محافظة حماة اليوم مساعدات طبية وغذائية وإغاثية مقدمة من جمعية "الدكتورة ليزا" الخيرية الروسية ووكالة "سبوتنيك". 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T15:33+0000
2023-03-12T15:33+0000
2023-03-12T15:40+0000
العالم العربي
مساعدة
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روسيا
أخبار سوريا اليوم
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ونقلت وكالة "سانا" السورية، نقلا عن مدير التخطيط الخارجي في المؤسسة فلاديمير خافشابوا، قوله إنه تم اليوم تسليم مستشفى حماة الوطني كميات من الأدوية دعما له في تقديم الخدمات العلاجية الإسعافية للمصابين جراء الزلزال وغيرهم من المرضى الذين يحتاجون هذه المساعدات من الأدوية والعقاقير الطبية.من جانبه، بين مدير غرفة العمليات للاستجابة الطارئة للزلازل في محافظة حماة محمد أبو جدعان، أن المساعدات الروسية التي استلمتها المحافظة تشمل مواد غذائية وإغاثية، سيتم توزيعها على المتضررين من الزلزال.وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، في وقت سابق، بتسليم كمية 1 طن من المواد الطبية وأغذية أطفال، ومستلزمات أخرى إلى إدارة الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال في اللاذقية من ضمنها مساعدات طبية جمعها فريق وكالة "سبوتنيك" في موسكو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مساعدة, توزيع, روسيا, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, مساعدة, توزيع, روسيا, أخبار سوريا اليوم
سوريا... توزيع مساعدات طبية وغذائية وإغاثية روسية على متضرري الزلزال في حماة
15:33 GMT 12.03.2023 (تم التحديث: 15:40 GMT 12.03.2023) تابعنا عبر
وصلت إلى محافظة حماة اليوم مساعدات طبية وغذائية وإغاثية مقدمة من جمعية "الدكتورة ليزا" الخيرية الروسية ووكالة "سبوتنيك".
ونقلت وكالة "سانا" السورية، نقلا عن مدير التخطيط الخارجي في المؤسسة فلاديمير خافشابوا، قوله إنه تم اليوم تسليم مستشفى حماة الوطني كميات من الأدوية دعما له في تقديم الخدمات العلاجية الإسعافية للمصابين جراء الزلزال وغيرهم من المرضى الذين يحتاجون هذه المساعدات من الأدوية والعقاقير الطبية.
من جانبه، بين مدير غرفة العمليات للاستجابة الطارئة للزلازل في محافظة حماة محمد أبو جدعان، أن المساعدات الروسية التي استلمتها المحافظة تشمل مواد غذائية وإغاثية، سيتم توزيعها على المتضررين من الزلزال.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، في وقت سابق، بتسليم كمية 1 طن من المواد الطبية وأغذية أطفال، ومستلزمات أخرى إلى إدارة الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال في اللاذقية من ضمنها مساعدات طبية جمعها فريق وكالة "سبوتنيك" في موسكو.