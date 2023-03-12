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https://sputnikarabic.ae/20230312/قائد-عسكري-إيراني-الاتفاق-مع-السعودية-زلزال-سياسي-ونهاية-للهيمنة-الأمريكية-1074639314.html
قائد عسكري إيراني: الاتفاق مع السعودية زلزال سياسي ونهاية للهيمنة الأمريكية
قائد عسكري إيراني: الاتفاق مع السعودية زلزال سياسي ونهاية للهيمنة الأمريكية
قال مساعد القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي، إن الاتفاق بين بلاده والسعودية والذي تم الإعلان عنه مؤخرا، يمثل "زلزلا سياسيا ونهاية... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T14:40+0000
2023-03-12T14:40+0000
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وأضاف صفوي، الذي يعمل في منصب المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة، أن "بهذا الاتفاق بدأ حقبة ما بعد أمريكا في منطقة الخليج"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ولفت صفوي في حفل افتتاح متحف القوات الجوية اليوم الأحد: "نحن في ظروف بالغة التعقيد فيما يخص القضايا الدفاعية والأمنية وتشهد الثورة الإسلامية في غرب آسيا تغييرات جيوسياسية كما أن ترتيب وتسلسل القوة في العام يتجاوز تغييرات جيوسياسية".وتابع: وقال إنه "من المهم أن نتحلى بالعقلانية والسياسة عند النظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية ومن مصلحة المنطقة وكلا الجانبين السعودي والإيراني أن يهتما بالصداقة والعقلانية على المدى الطويل".وأكد القائد العسكري أن الاتفاق يصب لصالح البلدين ومنطقة غرب آسيا و"ليس ضد أي دول المنطقة ومن الطبيعي أن يشعر الاستكبار باستياء ويسعى وراء وضع عقبات في هذا المسار".وتابع: وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين بلاده والسعودية على استئناف العلاقات ليس موجها ضد أي دولة.وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "المحادثات مع الرياض كانت معقدة وصعبة لكن المهم أنها أدت إلى نتيجة واضحة وهذه النتيجة وهذا الاتفاق ليس موجها ضد أحد أو أي دولة".واتفقت إيران والسعودية، يوم الجمعة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".
https://sputnikarabic.ae/20230312/إيران-الاتفاق-مع-السعودية-ليس-موجها-ضد-أي-دولة-1074637825.html
https://sputnikarabic.ae/20230312/اتفاق-السعودية-وإيران-وترسيخ-النظام-العالمي-الجديد-هل-تغيرت-معادلة-العلاقات-الدولية-1074629438.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار

قائد عسكري إيراني: الاتفاق مع السعودية زلزال سياسي ونهاية للهيمنة الأمريكية

14:40 GMT 12.03.2023
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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قال مساعد القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي، إن الاتفاق بين بلاده والسعودية والذي تم الإعلان عنه مؤخرا، يمثل "زلزلا سياسيا ونهاية للهيمنة الأمريكية في المنطقة".
وأضاف صفوي، الذي يعمل في منصب المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة، أن "بهذا الاتفاق بدأ حقبة ما بعد أمريكا في منطقة الخليج"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ولفت صفوي في حفل افتتاح متحف القوات الجوية اليوم الأحد: "نحن في ظروف بالغة التعقيد فيما يخص القضايا الدفاعية والأمنية وتشهد الثورة الإسلامية في غرب آسيا تغييرات جيوسياسية كما أن ترتيب وتسلسل القوة في العام يتجاوز تغييرات جيوسياسية".
وتابع:
"ما سنشهده في المستقبل في المنطقة سيكون مختلفًا عما حدث حتى الآن".
وقال إنه "من المهم أن نتحلى بالعقلانية والسياسة عند النظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية ومن مصلحة المنطقة وكلا الجانبين السعودي والإيراني أن يهتما بالصداقة والعقلانية على المدى الطويل".
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
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وأكد القائد العسكري أن الاتفاق يصب لصالح البلدين ومنطقة غرب آسيا و"ليس ضد أي دول المنطقة ومن الطبيعي أن يشعر الاستكبار باستياء ويسعى وراء وضع عقبات في هذا المسار".
وتابع:
"نأمل أن تتجه منطقتنا نحو الأمن والسلام الدائم بهذا الاتفاق".
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين بلاده والسعودية على استئناف العلاقات ليس موجها ضد أي دولة.
وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "المحادثات مع الرياض كانت معقدة وصعبة لكن المهم أنها أدت إلى نتيجة واضحة وهذه النتيجة وهذا الاتفاق ليس موجها ضد أحد أو أي دولة".
واتفقت إيران والسعودية، يوم الجمعة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
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وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".
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