https://sputnikarabic.ae/20230312/لأكثر-من-أسبوعين-الجيش-الإسرائيلي-يجري-مناورة--العلم-الأحمر-بمشاركة-سلاح-الجو-الأمريكي-1074631558.html
لأكثر من أسبوعين.. الجيش الإسرائيلي يجري مناورة "العلم الأحمر" بمشاركة سلاح الجو الأمريكي
لأكثر من أسبوعين.. الجيش الإسرائيلي يجري مناورة "العلم الأحمر" بمشاركة سلاح الجو الأمريكي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، انطلاق مناورة عسكرية ضخمة بمشاركة سلاح الجو الأمريكي. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T11:21+0000
2023-03-12T11:21+0000
2023-03-12T11:21+0000
إسرائيل
ولاية نيفادا
الأخبار
العالم
مناورة عسكرية
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وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي بدأ، اليوم، المشاركة في مناورة "العلم الأحمر" (Red Flag) بقيادة سلاح الجو الأمريكي وبمشاركة سلاح الجو الإسرائيلي.وتنطلق المناورة العسكرية التي تستغرق أسبوعين كاملين، في قاعدة نيلس الجوية بولاية نيفادا الأمريكية، وستشمل المناورة العديد من التدريبات، على رأسها الهجوم الاستراتيجي في العمق، وتحقيق التفوق الجوي في المنطقة وطلعات هجومية مشتركة.وتضم المناورات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة التدريب على الدفاع عن خلايا ميدانية واعتراض طائرات العدو، مع التحليق على علو منخفض والهجوم في منطقة غير مألوفة ومكتظة بوسائل الدفاع ضد الطائرات.ويفترض أن يتدرب سلاح الجو الإسرائيلي على القيام بعمليات مشتركة للتزود بالوقود جوا، حيث ستقوم طائرات إسرائيلية بتزويد طائرات مقاتلة أمريكية بالوقود، وتزويد طائرات أدير F-35i بالوقود من خلال طائرات أمريكية للتزويد بالوقود.ومن جانبه، أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه للمرة الأولى ستشارك في المناورة 7 طائرات "أدير" من طراز F35I وطائرتي "رئيم" على الأراضي الأمريكية.وعزا أفيخاي أدرعي الهدف من تلك المناورة التي تقام على الأراضي الأمريكية، تعزيز التعاون العملياتي بين الجيشين باعتبارهما شريكين رئيسيين ملتزمين بضمان الأمن في الشرق الأوسط، على حد قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230312/إسرائيل-تجري-مناورة-عسكرية-استعدادا-لتلقي-مساعدات-دولية-في-حال-تعرضها-لزلزال-قوي-1074631113.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, ولاية نيفادا, الأخبار, العالم, مناورة عسكرية
إسرائيل, ولاية نيفادا, الأخبار, العالم, مناورة عسكرية
لأكثر من أسبوعين.. الجيش الإسرائيلي يجري مناورة "العلم الأحمر" بمشاركة سلاح الجو الأمريكي
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، انطلاق مناورة عسكرية ضخمة بمشاركة سلاح الجو الأمريكي.
وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي بدأ، اليوم، المشاركة في مناورة "العلم الأحمر" (Red Flag) بقيادة سلاح الجو الأمريكي وبمشاركة سلاح الجو الإسرائيلي.
وتنطلق المناورة العسكرية
التي تستغرق أسبوعين كاملين، في قاعدة نيلس الجوية بولاية نيفادا الأمريكية، وستشمل المناورة العديد من التدريبات، على رأسها الهجوم الاستراتيجي في العمق، وتحقيق التفوق الجوي في المنطقة وطلعات هجومية مشتركة.
وتضم المناورات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة التدريب على الدفاع عن خلايا ميدانية واعتراض طائرات العدو، مع التحليق على علو منخفض والهجوم في منطقة غير مألوفة ومكتظة بوسائل الدفاع ضد الطائرات.
ويفترض أن يتدرب سلاح الجو الإسرائيلي على القيام بعمليات مشتركة للتزود بالوقود جوا، حيث ستقوم طائرات إسرائيلية بتزويد طائرات مقاتلة أمريكية بالوقود، وتزويد طائرات أدير F-35i بالوقود من خلال طائرات أمريكية
للتزويد بالوقود.
ومن جانبه، أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه للمرة الأولى ستشارك في المناورة 7 طائرات "أدير" من طراز F35I وطائرتي "رئيم" على الأراضي الأمريكية.
وعزا أفيخاي أدرعي الهدف من تلك المناورة التي تقام على الأراضي الأمريكية، تعزيز التعاون العملياتي بين الجيشين باعتبارهما شريكين رئيسيين ملتزمين بضمان الأمن في الشرق الأوسط، على حد قوله.