https://sputnikarabic.ae/20230228/الجيش-الإسرائيلي-يجري-مناورة-عسكرية-غدا-الأربعاء-1074155448.html
الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية غدا الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية غدا الأربعاء
أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتزامه إجراء مناورة عسكرية مفاجئة، غدا الأربعاء، في مناطق من الضفة الغربية. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T18:36+0000
2023-02-28T18:36+0000
2023-02-28T18:36+0000
إسرائيل
العالم
مناورة عسكرية
أخبار الضفة الغربية
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ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن قواته العسكرية في الضفة الغربية ستجرى مناورة عسكرية من الصباح وحتى ظهر الغد الأربعاء.وأكد الجيش أن المناورات العسكرية ستتركز على الكتائب المسماه بـ"بنيامين ويهودا وعتصيون"، فضلا عن مشاركتها للقوات الأمنية العاملة في مناطق الضفة الغربية.وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه العسكري على أن المنطقة التي ستجرى فيها المناورات ستشهد حالة من التحركات العسكرية النشطة لقوات الأمن وللمركبات أيضا.وأشار الجيش إلى أن المناورة العسكرية قد سبق التخطيط لها من قبل باعتبارها جزءا من برنامج التدريب للعام 2023.ويذكر أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس الماضي، انتهاء مناورات مشتركة مع اليونان والولايات المتحدة، بهدف تطوير وتعزيز قدراته في طرق التعامل ومواجهة "التهديدات الإقليمية"، وهو ما جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.وقال البيان إن: "مناورة مشتركة انتهت للقوات البرية في جيش الدفاع ونظرائهم اليونانيين والأمريكيين حاكت سيناريوهات مشتركة ونفذت على أرض اليونان".وأضاف ادرعي أن "مجموعات العمل والتدريبات خلال المناورة شملت مجالات مختلفة منها؛ القتال في أحياء مأهولة، الإمداد اللوجيستي خلال القتال، القتال الليلي، القدرات الهندسية، المدفعية وحماية الحدود مع التركيز على الابتكار العسكري وإدارة حوار مهني دولي".وأشار أدرعي إلى أن "هذه المناورة تأتي بمثابة آلية أساسية ومهمة في العلاقة بين الجيوش بهدف تطوير وتعزيز القدرات في طرق التعامل ومواجهة التهديدات الإقليمية".وقال العقيد تال والنبرغ الملحق العسكري للجيش الإسرائيلي في اليونان: "تأتي هذه المناورة كانعكاس لاستمرار العلاقة المهمة والتعاون مع سلاح البر اليوناني".وأضاف أن: "الهدف من التعاون هو التدرب، التمرن وتعلم المفاهيم والنهج القتالي والأنظمة الأخرى، وذلك من أجل تحسين الجاهزية المشتركة، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرة العملية وأساليب العمل. أمر من شأنه إبراز القوة ما يجعلنا نشعر بالفخر".
https://sputnikarabic.ae/20230212/الثاني-خلال-شهر-الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-تدريبا-مع-القيادة-المركزية-للجيش-الأمريكي-1073429880.html
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إسرائيل, العالم, مناورة عسكرية, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, العالم, مناورة عسكرية, أخبار الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية غدا الأربعاء
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتزامه إجراء مناورة عسكرية مفاجئة، غدا الأربعاء، في مناطق من الضفة الغربية.
ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن قواته العسكرية في الضفة الغربية ستجرى مناورة عسكرية من الصباح وحتى ظهر الغد الأربعاء.
وأكد الجيش أن المناورات العسكرية ستتركز على الكتائب المسماه بـ"بنيامين ويهودا وعتصيون"، فضلا عن مشاركتها للقوات الأمنية العاملة في مناطق الضفة الغربية
.
وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه العسكري على أن المنطقة التي ستجرى فيها المناورات ستشهد حالة من التحركات العسكرية النشطة لقوات الأمن وللمركبات أيضا.
وأشار الجيش إلى أن المناورة العسكرية قد سبق التخطيط لها من قبل باعتبارها جزءا من برنامج التدريب للعام 2023.
ويذكر أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس الماضي، انتهاء مناورات مشتركة مع اليونان والولايات المتحدة، بهدف تطوير وتعزيز قدراته في طرق التعامل ومواجهة "التهديدات الإقليمية"، وهو ما جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي.
وقال البيان إن: "مناورة مشتركة انتهت للقوات البرية في جيش الدفاع ونظرائهم اليونانيين والأمريكيين حاكت سيناريوهات مشتركة ونفذت على أرض اليونان".
وأضاف ادرعي أن "مجموعات العمل والتدريبات خلال المناورة
شملت مجالات مختلفة منها؛ القتال في أحياء مأهولة، الإمداد اللوجيستي خلال القتال، القتال الليلي، القدرات الهندسية، المدفعية وحماية الحدود مع التركيز على الابتكار العسكري وإدارة حوار مهني دولي".
وأشار أدرعي إلى أن "هذه المناورة تأتي بمثابة آلية أساسية ومهمة في العلاقة بين الجيوش بهدف تطوير وتعزيز القدرات في طرق التعامل ومواجهة التهديدات الإقليمية".
وقال العقيد تال والنبرغ الملحق العسكري للجيش الإسرائيلي في اليونان: "تأتي هذه المناورة كانعكاس لاستمرار العلاقة المهمة والتعاون مع سلاح البر اليوناني".
وأضاف أن: "الهدف من التعاون هو التدرب، التمرن وتعلم المفاهيم والنهج القتالي والأنظمة الأخرى، وذلك من أجل تحسين الجاهزية المشتركة، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرة العملية وأساليب العمل. أمر من شأنه إبراز القوة ما يجعلنا نشعر بالفخر".