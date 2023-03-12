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https://sputnikarabic.ae/20230312/مستشار-خامنئي-استئناف-العلاقات-مع-السعودية-يؤسس-لحقبة-ما-بعد-أمريكا-في-المنطقة-1074630156.html
مستشار خامنئي: استئناف العلاقات مع السعودية يؤسس لحقبة ما بعد أمريكا في المنطقة
مستشار خامنئي: استئناف العلاقات مع السعودية يؤسس لحقبة ما بعد أمريكا في المنطقة
اعتبر كبير مستشاري المرشد الأعلى في إيران للشؤون العسكرية، يحيى رحيم صفوي، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات بينهما، بمثابة... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T09:47+0000
2023-03-12T09:47+0000
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ونقلت وكالة أنباء فارس، عن صفوي قوله "الاتفاق بين إيران والسعودية كان زلزالا على الصعيد السياسي وبهذا الاتفاق، بدأت حقبة ما بعد أمريكا في المنطقة".وأضاف أن "هذا الاتفاق ثاني أكبر ضربة من قبل الصين موجهة لأمريكا، ويبدو أن الصين وروسيا ستساعدان السعودية لتصبح عضوا في منظمة شنغهاي للتعاون".وفي السياق، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بأن "اتفاق استئناف العلاقات بين إيران والسعودية أظهر أن السبب الرئيس للخلاف في المنطقة هو تدخل القوى الأجنبية".وأضاف أن عودة العلاقات بين بلدين مجاورين مهمين، بعثت الأمل الجاد في أن تكون هذه بداية لتنمية التعاون السياسي والاقتصادي بينهما بما يعود بالنفع على جميع دول المنطقة.وأكد أن تحقيق هذا التطور في التعاون مشروط بمراعاة حسن الجوار وبناء الثقة المتبادلة.وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران.
https://sputnikarabic.ae/20230310/صحيفة-عبرية-اتفاق-السعودية-على-استئناف-العلاقات-مع-إيران-بصقة-في-وجه-إسرائيل-1074587482.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, العالم العربي, الأخبار

مستشار خامنئي: استئناف العلاقات مع السعودية يؤسس لحقبة ما بعد أمريكا في المنطقة

09:47 GMT 12.03.2023
© AP Photo / HASAN SARBAKHSHIAN مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي،
 مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / HASAN SARBAKHSHIAN
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اعتبر كبير مستشاري المرشد الأعلى في إيران للشؤون العسكرية، يحيى رحيم صفوي، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات بينهما، بمثابة زلزال على الصعيد السياسي.
ونقلت وكالة أنباء فارس، عن صفوي قوله "الاتفاق بين إيران والسعودية كان زلزالا على الصعيد السياسي وبهذا الاتفاق، بدأت حقبة ما بعد أمريكا في المنطقة".

وأضاف أن "هذا الاتفاق ثاني أكبر ضربة من قبل الصين موجهة لأمريكا، ويبدو أن الصين وروسيا ستساعدان السعودية لتصبح عضوا في منظمة شنغهاي للتعاون".

وفي السياق، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بأن "اتفاق استئناف العلاقات بين إيران والسعودية أظهر أن السبب الرئيس للخلاف في المنطقة هو تدخل القوى الأجنبية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
صحيفة عبرية: اتفاق السعودية على استئناف العلاقات مع إيران "بصقة" في وجه إسرائيل
10 مارس, 19:11 GMT
وأضاف أن عودة العلاقات بين بلدين مجاورين مهمين، بعثت الأمل الجاد في أن تكون هذه بداية لتنمية التعاون السياسي والاقتصادي بينهما بما يعود بالنفع على جميع دول المنطقة.
وأكد أن تحقيق هذا التطور في التعاون مشروط بمراعاة حسن الجوار وبناء الثقة المتبادلة.

وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.

وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران.
أهم ما تمضنه اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران - سبوتنيك عربي
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