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https://sputnikarabic.ae/20230312/مقتل-وإصابة-6-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1074630996.html
مقتل وإصابة 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل وإصابة 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوة من الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T10:19+0000
2023-03-12T10:19+0000
إسرائيل
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رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن القتلى الفلسطينيين الثلاثة الذين ما زالوا مجهولي الهوية.وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب حاجز صرة العسكري جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية.وفي السياق، أفادت مصادر محلية بإصابة 3 فلسطينيين آخرين بشظايا خلال تواجدهم في منطقة إطلاق النار.وقال شاهد عيان لـ"سبوتنيك": "بعد تصفية الفلسطينيين الثلاثة، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة صرة واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من محال تجارية".وأضاف: "حاصرت قوات الاحتلال البلدة وفرضت طوقا محكما قبل أن تنفذ جريمتها وتنسحب من البلدة".وأعلنت محافظة نابلس الحداد العام الذي شمل كافة مناحي الحياة.وبمقتل الفلسطينيين الثلاثة ترتفع حصيلة القتلى منذ بداية العام الجاري إلى 84 بينهم 15 طفلا وسيدة وأسير في المعتقلات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230308/تشييع-جثامين-6-فلسطينيين-قتلهم-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-والإضراب-يعم-الضفة-الغربية-1074476040.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار

مقتل وإصابة 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

10:19 GMT 12.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatاصابات خلال مسيرة إحياء ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي والمواجهات تعم الضفة الغربية
اصابات خلال مسيرة إحياء ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي والمواجهات تعم الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوة من الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن القتلى الفلسطينيين الثلاثة الذين ما زالوا مجهولي الهوية.
وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب حاجز صرة العسكري جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية بإصابة 3 فلسطينيين آخرين بشظايا خلال تواجدهم في منطقة إطلاق النار.
تشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين والاضراب يعم الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
تشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين والإضراب يعم الضفة الغربية
8 مارس, 12:46 GMT
وقال شاهد عيان لـ"سبوتنيك": "بعد تصفية الفلسطينيين الثلاثة، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة صرة واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من محال تجارية".

وأضاف: "حاصرت قوات الاحتلال البلدة وفرضت طوقا محكما قبل أن تنفذ جريمتها وتنسحب من البلدة".

وأعلنت محافظة نابلس الحداد العام الذي شمل كافة مناحي الحياة.

وبمقتل الفلسطينيين الثلاثة ترتفع حصيلة القتلى منذ بداية العام الجاري إلى 84 بينهم 15 طفلا وسيدة وأسير في المعتقلات الإسرائيلية.
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