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https://sputnikarabic.ae/20230312/8-قتلى-على-الأقل-في-انقلاب-زورقين-قبالة-سواحل-سان-دييغو-الأمريكية-1074644136.html
8 قتلى على الأقل في انقلاب زورقين قبالة سواحل سان دييغو الأمريكية
8 قتلى على الأقل في انقلاب زورقين قبالة سواحل سان دييغو الأمريكية
لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم بعد انقلاب قاربين بالقرب من الشاطئ الأسود في سان دييغو بكاليفورنيا الأمريكية، وفقا لمسؤولي الطوارئ. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T16:21+0000
2023-03-12T16:58+0000
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بدأت إدارة الإنقاذ في سان دييغو في تلقي مكالمات حول زورقي صيد بانجا (قوارب صيد صغيرة نسبيا مزودة بمحركات خارجية) في حوالي الساعة 11:30 مساء السبت، بحسب قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.تلقت السلطات مكالمة من امرأة أبلغت أنها كانت على متن قارب بانجا مع 15 شخصا وصلوا إلى اليابسة في شاطئ بلاكز وأن بانجا أخرى على متنها ثمانية أشخاص قد انقلبت وأن الضحايا كانوا في الماء، حسبما قال مسؤولو الإنقاذ في بيان.استخدمت السلطات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بالهاتف لتحديد موقع القوارب. قال مسؤولون إنه عندما وصل رجال الإنقاذ وطاقم الطوارئ وجدوا زورقين وجثثا مقلوبة في الماء.عثر رجال الإنقاذ الأوائل في الموقع على سبع جثث. وقالت إدارة الإنقاذ إنه تم العثور على جثة إضافية من قبل ضباط العمليات الجوية والبحرية.كما تم العثور على العديد من سترات النجاة وبراميل الوقود. استمرت عمليات البحث صباح الأحد قبل أن تتعقد بسبب الضباب الكثيف.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

8 قتلى على الأقل في انقلاب زورقين قبالة سواحل سان دييغو الأمريكية

16:21 GMT 12.03.2023 (تم التحديث: 16:58 GMT 12.03.2023)
© AP Photo / InTime Newsالمهاجرون ينظرون من قارب صيد يرسو في ميناء باليوكورا في جنوب شرق جزيرة كريت، اليونان، بعد وصوله، 22 نوفمبر 2022
المهاجرون ينظرون من قارب صيد يرسو في ميناء باليوكورا في جنوب شرق جزيرة كريت، اليونان، بعد وصوله، 22 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / InTime News
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لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم بعد انقلاب قاربين بالقرب من الشاطئ الأسود في سان دييغو بكاليفورنيا الأمريكية، وفقا لمسؤولي الطوارئ.
بدأت إدارة الإنقاذ في سان دييغو في تلقي مكالمات حول زورقي صيد بانجا (قوارب صيد صغيرة نسبيا مزودة بمحركات خارجية) في حوالي الساعة 11:30 مساء السبت، بحسب قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
تلقت السلطات مكالمة من امرأة أبلغت أنها كانت على متن قارب بانجا مع 15 شخصا وصلوا إلى اليابسة في شاطئ بلاكز وأن بانجا أخرى على متنها ثمانية أشخاص قد انقلبت وأن الضحايا كانوا في الماء، حسبما قال مسؤولو الإنقاذ في بيان.
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استخدمت السلطات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بالهاتف لتحديد موقع القوارب. قال مسؤولون إنه عندما وصل رجال الإنقاذ وطاقم الطوارئ وجدوا زورقين وجثثا مقلوبة في الماء.
عثر رجال الإنقاذ الأوائل في الموقع على سبع جثث. وقالت إدارة الإنقاذ إنه تم العثور على جثة إضافية من قبل ضباط العمليات الجوية والبحرية.
كما تم العثور على العديد من سترات النجاة وبراميل الوقود. استمرت عمليات البحث صباح الأحد قبل أن تتعقد بسبب الضباب الكثيف.
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