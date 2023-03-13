https://sputnikarabic.ae/20230313/إعلام-عقوبات-أمريكا-سوف-تنقلب-ضدها-1074694133.html
إعلام: عقوبات أمريكا سوف تنقلب ضدها
إعلام: عقوبات أمريكا سوف تنقلب ضدها
أفادت صحيفة "غلوبال تايمز" الأمريكية، بأن العقوبات التي فرضها البيت الأبيض والصراعات التي يغذيها لا تضر فقط بمنافسيه، بل تتحول إلى سيف ذي حدين يضرب واشنطن... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T16:00+0000
2023-03-13T16:00+0000
2023-03-13T16:00+0000
العالم
ضغوط
واشنطن
دول العالم
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وكتبت الصحيفة "الولايات المتحدة تتدخل في السياسة العالمية وتحاول الهيمنة على الجميع. هذه الرغبة مثل عشرة أصابع تضغط على عشرة أزرار في نفس الوقت. إن قوة وسلطة الولايات المتحدة مبالغ فيها إلى حد كبير، وستفقد البلاد السيطرة حتما".وأشار صاحب المقال إلى أن واشنطن تعتمد في سياستها الخارجية، بشكل كبير على القوة العسكرية والعقوبات بسبب هيمنتها المالية والتقنية العالية والوصول إلى الأسواق. ومع ذلك، فإن إمكانيات استخدام هذه الأدوات محدودة - فهي فعالة في نطاق معين، لكن إساءة استخدامها ستؤدي في النهاية إلى استنفاد موارد الولايات المتحدة.على سبيل المثال، يستشهد مؤلف المقال بالوضع مع بنوك وادي السيليكون وبنك سانغافورة وبنك سيلفيرغايت، حيث يهدد إفلاسها بإحداث تأثير الدومينو على القطاع المالي والتكنولوجي الأمريكي بأكمله.في 10 مارس/ آذار، أغلق المنظمون في كاليفورنيا بنك وادي السيليكون. كان أكبر فشل مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية لعام 2008. يرتبط الإفلاس بزيادة في سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأصول في الميزانيات العمومية للعديد من المؤسسات المالية.
https://sputnikarabic.ae/20230311/خبير-إفلاس-بنك-وادي-السيليكون-الأمريكي-لن-يؤدي-إلى-أزمة-مالية-1074616172.html
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العالم, ضغوط, واشنطن, دول العالم
العالم, ضغوط, واشنطن, دول العالم
إعلام: عقوبات أمريكا سوف تنقلب ضدها
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أفادت صحيفة "غلوبال تايمز" الأمريكية، بأن العقوبات التي فرضها البيت الأبيض والصراعات التي يغذيها لا تضر فقط بمنافسيه، بل تتحول إلى سيف ذي حدين يضرب واشنطن أيضا.
وكتبت الصحيفة
"الولايات المتحدة تتدخل في السياسة العالمية وتحاول الهيمنة على الجميع. هذه الرغبة مثل عشرة أصابع تضغط على عشرة أزرار في نفس الوقت. إن قوة وسلطة الولايات المتحدة مبالغ فيها إلى حد كبير، وستفقد البلاد السيطرة حتما".
وأشار صاحب المقال إلى أن واشنطن تعتمد في سياستها الخارجية، بشكل كبير على القوة العسكرية والعقوبات بسبب هيمنتها المالية والتقنية العالية والوصول إلى الأسواق. ومع ذلك، فإن إمكانيات استخدام هذه الأدوات محدودة - فهي فعالة في نطاق معين، لكن إساءة استخدامها ستؤدي في النهاية إلى استنفاد موارد الولايات المتحدة.
وكتب "السعي وراء الربح بدافع الجشع (الولايات المتحدة الأمريكية - محرر) ذهب بعيدًا. سيؤدي ذلك إلى تدمير أهرامهم المالية غير المستقرة".
على سبيل المثال، يستشهد مؤلف المقال بالوضع مع بنوك وادي السيليكون وبنك سانغافورة وبنك سيلفيرغايت، حيث يهدد إفلاسها بإحداث تأثير الدومينو على القطاع المالي والتكنولوجي الأمريكي بأكمله.
وختم مؤلف المقال بأن نهج واشنطن يضعف أعداءها، لكنه يؤذيها نفسها أيضًا: تستمر الولايات المتحدة في استخدام أدوات مختلفة، والتي في مرحلة ما ستنهار بسبب التوتر المفرط.
في 10 مارس/ آذار، أغلق المنظمون في كاليفورنيا بنك وادي السيليكون. كان أكبر فشل مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية لعام 2008. يرتبط الإفلاس بزيادة في سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأصول في الميزانيات العمومية للعديد من المؤسسات المالية.