https://sputnikarabic.ae/20230313/الرئيس-الصيني-يعتزم-عقد-اجتماع-مع-زيلينسكي-بعد-زيارة-موسكو-1074681676.html
إعلام: الرئيس الصيني يعتزم عقد اجتماع مع زيلينسكي بعد زيارة موسكو
إعلام: الرئيس الصيني يعتزم عقد اجتماع مع زيلينسكي بعد زيارة موسكو
كشفت صحيفة أمريكية أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يعتزم عقد لقاء عبر الإنترنت مع فلاديمير زيلينسكي، وذلك على الأرجح بعد زيارة محتملة لموسكو، حسبما ذكرت صحيفة... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T12:52+0000
2023-03-13T12:52+0000
2023-03-13T13:07+0000
العالم
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وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن هذه المكالمة ستكون الأولى بين شي جين بينغ وزيلينسكي منذ 24 فبراير من العام الماضي.وبحسب الصحيفة، فإن الاجتماعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي، والتي من المقرر عقدها عبر الإنترنت تؤكد على نية بكين لعب دور أكثر نشاطًا في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وعلق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بشأن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المحتملة إلى موسكو، الأسبوع المقبل، قائلا إنه لا يستطيع أن يقول أي شيء عن هذه الزيارة.وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يخطط للقيام بزيارة إلى روسيا في الأسبوع المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230313/الكرملين-يعلق-على-الأخبار-المتعلقة-بزيارة-الرئيس-الصيني-إلى-روسيا-1074677570.html
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العالم
إعلام: الرئيس الصيني يعتزم عقد اجتماع مع زيلينسكي بعد زيارة موسكو
12:52 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 13:07 GMT 13.03.2023) تابعنا عبر
كشفت صحيفة أمريكية أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يعتزم عقد لقاء عبر الإنترنت مع فلاديمير زيلينسكي، وذلك على الأرجح بعد زيارة محتملة لموسكو، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن هذه المكالمة ستكون الأولى بين شي جين بينغ وزيلينسكي منذ 24 فبراير من العام الماضي.
وبحسب الصحيفة، فإن الاجتماعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي، والتي من المقرر عقدها عبر الإنترنت تؤكد على نية بكين لعب دور أكثر نشاطًا في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وعلق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بشأن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المحتملة إلى موسكو، الأسبوع المقبل، قائلا إنه لا يستطيع أن يقول أي شيء عن هذه الزيارة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الآن ليس لدي ما أقوله حول هذا الموضوع. كقاعدة عامة، يتم الإعلان عن الزيارات الخارجية الرسمية في وقت واحد بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. عندما نكون مستعدين، سنخبركم بذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يخطط للقيام بزيارة إلى روسيا في الأسبوع المقبل.