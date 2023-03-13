https://sputnikarabic.ae/20230313/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ياسينوفاتايا-بخمس-قذائف-من-عيار-الناتو-1074699861.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا بخمس قذائف من عيار "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا بخمس قذائف من عيار "الناتو"
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T23:09+0000
2023-03-13T23:09+0000
2023-03-13T23:09+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي على " تيليغرام ": "سُجل قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا نحو ... في الساعة 22.00 ، بلدة لاستوتشكينو، ومدينة ياسينوفاتايا: تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".وأشار المكتب التمثيلي إلى أنه يوم أمس في الساعة 17.50 تم استهداف قرية أولغينكا بخمس قذائف من عيار "الناتو" ( 155 ملم).يذكر، أن دول حلف الناتو تستخدم أنواع مدفعية من عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة ودول الحلف كييف مدافع من هذا العيار، مثل مدافع هاوتزر "إم 777" طويلة المدى بعيار 155 ملم، التي تستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن دونباس وخاصة دونيتسك.كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع ذاتية الدفع الألمانية "بي زيد إيش2000"، وبمدافع هاوتزر "كراب البولندية" ذاتية الدفع، وأيضا مدافع سيزار الفرنسية ذاتية الدفع.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230313/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا بخمس قذائف من عيار "الناتو"
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ياسينوفاتايا مرة أخرى بإطلاقها خمس قذائف من عيار "الناتو" 155 ملم.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب التمثيلي على " تيليغرام ": "سُجل قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا نحو ... في الساعة 22.00 ، بلدة لاستوتشكينو، ومدينة ياسينوفاتايا: تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".
وأشار المكتب التمثيلي إلى أنه يوم أمس في الساعة 17.50 تم استهداف قرية أولغينكا بخمس قذائف من عيار "الناتو" ( 155 ملم).
يذكر، أن دول حلف الناتو تستخدم أنواع مدفعية من عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة ودول الحلف كييف مدافع من هذا العيار، مثل مدافع هاوتزر "إم 777" طويلة المدى بعيار 155 ملم، التي تستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن دونباس وخاصة دونيتسك.
كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع ذاتية الدفع الألمانية "بي زيد إيش2000"، وبمدافع هاوتزر
"كراب البولندية" ذاتية الدفع، وأيضا مدافع سيزار الفرنسية ذاتية الدفع.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.