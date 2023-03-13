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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230313/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ياسينوفاتايا-بخمس-قذائف-من-عيار-الناتو-1074699861.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا بخمس قذائف من عيار "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا بخمس قذائف من عيار "الناتو"
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T23:09+0000
2023-03-13T23:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي على " تيليغرام ": "سُجل قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا نحو ... في الساعة 22.00 ، بلدة لاستوتشكينو، ومدينة ياسينوفاتايا: تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".وأشار المكتب التمثيلي إلى أنه يوم أمس في الساعة 17.50 تم استهداف قرية أولغينكا بخمس قذائف من عيار "الناتو" ( 155 ملم).يذكر، أن دول حلف الناتو تستخدم أنواع مدفعية من عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة ودول الحلف كييف مدافع من هذا العيار، مثل مدافع هاوتزر "إم 777" طويلة المدى بعيار 155 ملم، التي تستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن دونباس وخاصة دونيتسك.كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع ذاتية الدفع الألمانية "بي زيد إيش2000"، وبمدافع هاوتزر "كراب البولندية" ذاتية الدفع، وأيضا مدافع سيزار الفرنسية ذاتية الدفع.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230313/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا بخمس قذائف من عيار "الناتو"

23:09 GMT 13.03.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ياسينوفاتايا مرة أخرى بإطلاقها خمس قذائف من عيار "الناتو" 155 ملم.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي على " تيليغرام ": "سُجل قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا نحو ... في الساعة 22.00 ، بلدة لاستوتشكينو، ومدينة ياسينوفاتايا: تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
14:55 GMT
وأشار المكتب التمثيلي إلى أنه يوم أمس في الساعة 17.50 تم استهداف قرية أولغينكا بخمس قذائف من عيار "الناتو" ( 155 ملم).
يذكر، أن دول حلف الناتو تستخدم أنواع مدفعية من عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة ودول الحلف كييف مدافع من هذا العيار، مثل مدافع هاوتزر "إم 777" طويلة المدى بعيار 155 ملم، التي تستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن دونباس وخاصة دونيتسك.
كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع ذاتية الدفع الألمانية "بي زيد إيش2000"، وبمدافع هاوتزر "كراب البولندية" ذاتية الدفع، وأيضا مدافع سيزار الفرنسية ذاتية الدفع.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:02 GMT
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