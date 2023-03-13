https://sputnikarabic.ae/20230313/باشاغا-يؤكد-جاهزية-حكومته-لمساندة-مساعي-المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-في-عقد-الانتخابات-في-2023-1074694000.html

باشاغا يؤكد جاهزية حكومته لمساندة مساعي المبعوث الأممي إلى ليبيا في عقد الانتخابات في 2023

باشاغا يؤكد جاهزية حكومته لمساندة مساعي المبعوث الأممي إلى ليبيا في عقد الانتخابات في 2023

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، جاهزية حكومته الكاملة لمساندة مساعي البعثة الأممية في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T15:55+0000

2023-03-13T15:55+0000

2023-03-13T15:55+0000

أخبار ليبيا اليوم

فتحي باشاغا

عبد الحميد الدبيبة

منظمة الأمم المتحدة

العالم العربي

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وقال باشاغا، عقب لقاء مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، "رحبنا بمبادرة السيد باتيلي لكسر الجمود السياسي وتنظيم الانتخابات، وشددنا على الملكية الليبية لحل الأزمة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لزيادة التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإنجار القوانين الانتخابية في أقرب الآجال".وكان المبعوث الأممي لليبيا، عبد الله باتيلي، أكد أن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خارطة طريق بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات.وأكد المبعوث الأممي أن ما وصفها بـ"الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيها" هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي تعانيها ليبيا.يذكر أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230312/ليبيا-المبعوث-الأممي-يطالب-بالإنصات-للأحزاب-والمجتمع-المدني-للاتفاق-على-خريطة-طريق-للانتخابات-1074649177.html

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أخبار ليبيا اليوم, فتحي باشاغا, عبد الحميد الدبيبة, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي