https://sputnikarabic.ae/20230312/ليبيا-المبعوث-الأممي-يطالب-بالإنصات-للأحزاب-والمجتمع-المدني-للاتفاق-على-خريطة-طريق-للانتخابات-1074649177.html

ليبيا... المبعوث الأممي يطالب بالإنصات للأحزاب والمجتمع المدني للاتفاق على خريطة طريق للانتخابات

ليبيا... المبعوث الأممي يطالب بالإنصات للأحزاب والمجتمع المدني للاتفاق على خريطة طريق للانتخابات

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبد الله باثيلي، مساء اليوم الأحد، ضرورة "الإنصات للأحزاب السياسية والمجتمع المدني للاتفاق على خريطة طريق للانتخابات... 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T20:52+0000

2023-03-12T20:52+0000

2023-03-12T20:52+0000

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وقال باثيلي، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "في سياق مشاوراته في أنحاء ليبيا، التقى اليوم في بنغازي بممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني"، مشيرا إلى أنه "استمع إلى مخاوفهم بشأن الانسداد السياسي وتقييمهم للتحديات التي تواجه بلدهم، ومقترحاتهم بشأن كيفية التصدي لها للوصول إلى ليبيا مستقرة تنعم بالرخاء، وذلك من خلال إجراء انتخابات شاملة".وأضاف: "شددت على ضرورة الانصات للأحزاب السياسية والمجتمع المدني، والنساء، والشباب، للاتفاق على خارطة طريق للانتخابات تكون قابلة للتنفيذ"، مؤكدا أن "مبادرته، القاضية بإنشاء فريق رفيع المستوى، تهدف إلى توسيع إطار المشاورات وإشراك هؤلاء الفاعلين في رسم مسار يفضي إلى الانتخابات هذا العام".وكان المبعوث الأممي لليبيا، عبد الله باتيلي، أكد أن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خارطة طريق بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات.وأكد المبعوث الأممي أن ما وصفها بـ"الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيها" هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي تعانيها ليبيا.يذكر أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230312/هل-تملك-الأحزاب-ورقة-تغيير-خارطة-المشهد-السياسي-في-ليبيا-1074645331.html

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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, فتحي باشاغا, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, العالم العربي