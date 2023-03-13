https://sputnikarabic.ae/20230313/بنك-إتش-إس-بي-إس-يشتري-الفرع-البريطاني-لـسيليكون-فالي-1074655580.html
بنك "إتش إس بي إس" يشتري الفرع البريطاني لـ"سيليكون فالي"
بنك "إتش إس بي إس" يشتري الفرع البريطاني لـ"سيليكون فالي"
أعلنت الحكومة البريطانية أن الذرع البريطانية للبنك الأمريكي المفلس "سيليكون فالي" بيعت إلى بنك " HSBC" في عملية بيع خاصة تحت إشراف بريطانيا وبنك إنجلترا. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T08:07+0000
2023-03-13T08:07+0000
2023-03-13T08:07+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الاثنين، بحسب "فرانس برس".وقال البيان إن "بنك سيليكون فالي بيع اليوم إلى HSBC... سيكون بمقدور العملاء الوصول لودائعهم والخدمات البنكية بشكل عادي اعتبارا من اليوم".وأضاف بيان وزارة الخزانة أن الصفقة لم تتضمن أي دعم من دافعي الضرائب.وقبل ساعات، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن حكومته تعمل للحد من أي تداعيات تقع على الشركات على خلفية إفلاس "سيليكون فالي"، وذلك بعد أن ظهر يوم الأحد مشتر محتمل للفرع البريطاني للبنك.قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، اليوم الأحد، إن حكومة المملكة المتحدة تعمل على "تجنب أو تقليل" تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي ومقره في الولايات المتحدة.وكانت العشرات من شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة التي كانت تتعامل مع فرع المملكة المتحدة من "إس في بي"، قد كتبت إلى هانت لطلب تدخل الدولة، محذرةً من أنها قد تصبح معسرة من الناحية الفنية بين عشية وضحاها إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.وأغلقت السلطات الأمريكية، الجمعة، مصرف "سيليكون فالي بنك"، إثر عجز المؤسسة المالية الكاليفورنية عن تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائها.وتسبب، ما يعد أكبر إفلاس مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية للعام 2008 وثاني أكبر فشل لبنك للتجزئة في الولايات المتحدة، في قلق الزبائن وتساؤلات حول العواقب وموجة ذعر في الأسواق العالمية.وأصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين الفيدرالي، مارتن غرونبرغ، بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه عن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بإتاحة تمويل إضافي للبنوك للمساعدة في تزويدها بالأموال التي تحتاج إليها لتلبية احتياجات المودعين.ويتركز نشاط البنك "سيليكون فالي" على القطاع التكنولوجي، ما قد يقضي على الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم دون تدخل حكومي.وأدى انهيار البنك إلى موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع البنوك في الولايات المتحدة وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا.ويحتل بنك "سيليكون فالي"، ومقره سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، المركز السادس عشر بين أكبر البنوك الأمريكية بأصول قيمتها 209 مليارات دولار، وهو ما يجعل قائمة المشترين المحتملين الذين يمكنهم تنفيذ صفقة لشرائه قصيرة نسبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230311/نتنياهو-يعلق-على-انهيار-سيليكون-فالي-بنك-الأمريكي-وتأثيره-على-صناعة-هاي-تيك-الإسرائيلية-1074616930.html
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الأخبار, اقتصاد, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الأخبار, اقتصاد, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بنك "إتش إس بي إس" يشتري الفرع البريطاني لـ"سيليكون فالي"
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أعلنت الحكومة البريطانية أن الذرع البريطانية للبنك الأمريكي المفلس "سيليكون فالي" بيعت إلى بنك " HSBC" في عملية بيع خاصة تحت إشراف بريطانيا وبنك إنجلترا.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الاثنين، بحسب "فرانس برس".
وقال البيان إن "بنك سيليكون فالي بيع اليوم إلى HSBC... سيكون بمقدور العملاء الوصول لودائعهم والخدمات البنكية بشكل عادي اعتبارا من اليوم".
وأضاف بيان وزارة الخزانة أن الصفقة لم تتضمن أي دعم من دافعي الضرائب.
وقبل ساعات، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن حكومته تعمل للحد من أي تداعيات تقع على الشركات على خلفية إفلاس
"سيليكون فالي"، وذلك بعد أن ظهر يوم الأحد مشتر محتمل للفرع البريطاني للبنك.
قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، اليوم الأحد، إن حكومة المملكة المتحدة
تعمل على "تجنب أو تقليل" تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي ومقره في الولايات المتحدة.
وكانت العشرات من شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة التي كانت تتعامل مع فرع المملكة المتحدة من "إس في بي"، قد كتبت إلى هانت لطلب تدخل الدولة، محذرةً من أنها قد تصبح معسرة من الناحية الفنية بين عشية وضحاها إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وأغلقت السلطات الأمريكية، الجمعة، مصرف "سيليكون فالي بنك"، إثر عجز المؤسسة المالية الكاليفورنية عن تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائها.
وتسبب، ما يعد أكبر إفلاس مصرفي أمريكي
منذ الأزمة المالية للعام 2008 وثاني أكبر فشل لبنك للتجزئة في الولايات المتحدة، في قلق الزبائن وتساؤلات حول العواقب وموجة ذعر في الأسواق العالمية.
وأصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين الفيدرالي، مارتن غرونبرغ، بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه عن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بإتاحة تمويل إضافي للبنوك للمساعدة في تزويدها بالأموال التي تحتاج إليها لتلبية احتياجات المودعين.
ويتركز نشاط البنك "سيليكون فالي" على القطاع التكنولوجي، ما قد يقضي على الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم دون تدخل حكومي.
وأدى انهيار البنك إلى موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع البنوك في الولايات المتحدة وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا.
ويحتل بنك "سيليكون فالي"، ومقره سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، المركز السادس عشر بين أكبر البنوك الأمريكية بأصول قيمتها 209 مليارات دولار، وهو ما يجعل قائمة المشترين المحتملين الذين يمكنهم تنفيذ صفقة لشرائه قصيرة نسبيا.