https://sputnikarabic.ae/20230313/تحشيدات-عسكرية-بأسلحة-خفيفة-ومتوسطة-في-العاصمة-طرابلس-1074695301.html

تحشيدات عسكرية بأسلحة خفيفة ومتوسطة في العاصمة طرابلس

تحشيدات عسكرية بأسلحة خفيفة ومتوسطة في العاصمة طرابلس

شهدت العاصمة الليبية طرابلس تحشيدات عسكرية مساء اليوم الاثنين، وسط حالة من الهلع بين سكان المدينة. 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T16:32+0000

2023-03-13T16:32+0000

2023-03-13T16:32+0000

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وبحسب شهود عيان فإن التحشيدات الدائرة هي لقوات الأمن العام بقيادة وزير الداخلية عماد الطرابلسي، وجهاز الهجرة غير الشرعية بقيادة محمد الخوجة.وأفاد شهود عيان لـ"سبوتنيك"، بأن عشرات سيارات الدفع الرباعي المسلحة احتشدت منذ ساعات في مقر جهاز الهجرة غير الشرعية، في ظل تحشيدات مقابلة لقوات الأمن العام.وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات بين الحين والآخر، حيث شهدت مدينة تاجوراء، اشتباكات بين كتيبتي "أسود تاجوراء" و"رحبة الدروع"، أمس، فيما تسود حالة التوتر معظم أرجاء طرابلس اليوم، عقب مقتل مسلحَين اثنين بمواجهات بين الكتيبتين السبت شرقي العاصمة.وكان المبعوث الأممي لليبيا، عبد الله باتيلي، أكد أن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خارطة طريق بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات.وأكد المبعوث الأممي أن ما وصفها بـ"الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيها" هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي تعانيها ليبيا.يذكر أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230313/ليبيا-هدوء-حذر-بمنطقة-تاجوراء-شرقي-العاصمة-طرابلس-بعد-اندلاع-اشتباكات-بين-مسلحين-1074651884.html

https://sputnikarabic.ae/20230312/ليبيا-المبعوث-الأممي-يطالب-بالإنصات-للأحزاب-والمجتمع-المدني-للاتفاق-على-خريطة-طريق-للانتخابات-1074649177.html

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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, فتحي باشاغا, معركة طرابلس, الأخبار, العالم العربي