https://sputnikarabic.ae/20230313/تحشيدات-عسكرية-بأسلحة-خفيفة-ومتوسطة-في-العاصمة-طرابلس-1074695301.html
تحشيدات عسكرية بأسلحة خفيفة ومتوسطة في العاصمة طرابلس
تحشيدات عسكرية بأسلحة خفيفة ومتوسطة في العاصمة طرابلس
شهدت العاصمة الليبية طرابلس تحشيدات عسكرية مساء اليوم الاثنين، وسط حالة من الهلع بين سكان المدينة. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T16:32+0000
2023-03-13T16:32+0000
2023-03-13T16:32+0000
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
فتحي باشاغا
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وبحسب شهود عيان فإن التحشيدات الدائرة هي لقوات الأمن العام بقيادة وزير الداخلية عماد الطرابلسي، وجهاز الهجرة غير الشرعية بقيادة محمد الخوجة.وأفاد شهود عيان لـ"سبوتنيك"، بأن عشرات سيارات الدفع الرباعي المسلحة احتشدت منذ ساعات في مقر جهاز الهجرة غير الشرعية، في ظل تحشيدات مقابلة لقوات الأمن العام.وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات بين الحين والآخر، حيث شهدت مدينة تاجوراء، اشتباكات بين كتيبتي "أسود تاجوراء" و"رحبة الدروع"، أمس، فيما تسود حالة التوتر معظم أرجاء طرابلس اليوم، عقب مقتل مسلحَين اثنين بمواجهات بين الكتيبتين السبت شرقي العاصمة.وكان المبعوث الأممي لليبيا، عبد الله باتيلي، أكد أن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خارطة طريق بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات.وأكد المبعوث الأممي أن ما وصفها بـ"الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيها" هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي تعانيها ليبيا.يذكر أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230313/ليبيا-هدوء-حذر-بمنطقة-تاجوراء-شرقي-العاصمة-طرابلس-بعد-اندلاع-اشتباكات-بين-مسلحين-1074651884.html
https://sputnikarabic.ae/20230312/ليبيا-المبعوث-الأممي-يطالب-بالإنصات-للأحزاب-والمجتمع-المدني-للاتفاق-على-خريطة-طريق-للانتخابات-1074649177.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, فتحي باشاغا, معركة طرابلس, الأخبار, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, فتحي باشاغا, معركة طرابلس, الأخبار, العالم العربي
تحشيدات عسكرية بأسلحة خفيفة ومتوسطة في العاصمة طرابلس
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شهدت العاصمة الليبية طرابلس تحشيدات عسكرية مساء اليوم الاثنين، وسط حالة من الهلع بين سكان المدينة.
وبحسب شهود عيان فإن التحشيدات الدائرة هي لقوات الأمن العام بقيادة وزير الداخلية عماد الطرابلسي، وجهاز الهجرة غير الشرعية بقيادة محمد الخوجة.
وأفاد شهود عيان لـ"سبوتنيك
"، بأن عشرات سيارات الدفع الرباعي المسلحة احتشدت منذ ساعات في مقر جهاز الهجرة غير الشرعية، في ظل تحشيدات مقابلة لقوات الأمن العام.
وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات بين الحين والآخر
، حيث شهدت مدينة تاجوراء، اشتباكات بين كتيبتي "أسود تاجوراء" و"رحبة الدروع"، أمس، فيما تسود حالة التوتر معظم أرجاء طرابلس اليوم، عقب مقتل مسلحَين اثنين بمواجهات بين الكتيبتين السبت شرقي العاصمة.
وكان المبعوث الأممي لليبيا، عبد الله باتيلي، أكد أن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خارطة طريق بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات.
وأكد المبعوث الأممي أن ما وصفها بـ"الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيها" هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي تعانيها ليبيا.
يذكر أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة
، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.