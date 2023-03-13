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رئيس الوزراء الإثيوبي يزور جنوب السودان... صور
رئيس الوزراء الإثيوبي يزور جنوب السودان... صور
أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين، زيارة إلى جنوب السودان.‏ 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T13:22+0000
2023-03-13T13:22+0000
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ووصل أحمد إلى مطار جوبا الدولي، في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.وكان في استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له، لدى وصولهم، رئيس جنوب السودان، سيلفا كير.ومن المتوقع أن يجرى آبي أحمد وسيلفا كير "محادثات ثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك".وتتمتع جنوب السودان وإثيوبيا المجاورة بعلاقات ثنائية جيدة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أعلن البلدان تجديد الالتزام بالتعاون في مسائل السلام والأمن، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.وتباحث كبار ضباط المخابرات العامة في إثيوبيا وجنوب السودان في أديس أبابا، بشأن استمرار التعاون من أجل السلام والأمن.
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أخبار إثيوبيا, أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إثيوبيا, أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس الوزراء الإثيوبي يزور جنوب السودان... صور

13:22 GMT 13.03.2023
© AP Photo / Themba Hadebeرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AP Photo / Themba Hadebe
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أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين، زيارة إلى جنوب السودان.‏
ووصل أحمد إلى مطار جوبا الدولي، في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.
وكان في استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له، لدى وصولهم، رئيس جنوب السودان، سيلفا كير.
ومن المتوقع أن يجرى آبي أحمد وسيلفا كير "محادثات ثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك".
وتتمتع جنوب السودان وإثيوبيا المجاورة بعلاقات ثنائية جيدة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أعلن البلدان تجديد الالتزام بالتعاون في مسائل السلام والأمن، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.
وتباحث كبار ضباط المخابرات العامة في إثيوبيا وجنوب السودان في أديس أبابا، بشأن استمرار التعاون من أجل السلام والأمن.
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