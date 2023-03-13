https://sputnikarabic.ae/20230313/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يجري-زيارة-إلى-جنوب-السودان-صور-1074684745.html
رئيس الوزراء الإثيوبي يزور جنوب السودان... صور
رئيس الوزراء الإثيوبي يزور جنوب السودان... صور
أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين، زيارة إلى جنوب السودان. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T13:22+0000
2023-03-13T13:22+0000
2023-03-13T13:22+0000
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ووصل أحمد إلى مطار جوبا الدولي، في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.وكان في استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له، لدى وصولهم، رئيس جنوب السودان، سيلفا كير.ومن المتوقع أن يجرى آبي أحمد وسيلفا كير "محادثات ثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك".وتتمتع جنوب السودان وإثيوبيا المجاورة بعلاقات ثنائية جيدة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أعلن البلدان تجديد الالتزام بالتعاون في مسائل السلام والأمن، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.وتباحث كبار ضباط المخابرات العامة في إثيوبيا وجنوب السودان في أديس أبابا، بشأن استمرار التعاون من أجل السلام والأمن.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إثيوبيا, أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس الوزراء الإثيوبي يزور جنوب السودان... صور
تابعنا عبر
أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين، زيارة إلى جنوب السودان.
ووصل أحمد إلى مطار جوبا الدولي، في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.
وكان في استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي
والوفد المرافق له، لدى وصولهم، رئيس جنوب السودان، سيلفا كير.
ومن المتوقع أن يجرى آبي أحمد وسيلفا كير "محادثات ثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك".
وتتمتع جنوب السودان وإثيوبيا المجاورة بعلاقات ثنائية جيدة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أعلن البلدان تجديد الالتزام بالتعاون في مسائل السلام والأمن، وفقا لشبكة
"فانا" الإثيوبية.
وتباحث كبار ضباط المخابرات العامة في إثيوبيا وجنوب السودان في أديس أبابا، بشأن استمرار التعاون من أجل السلام والأمن.