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أمير قطر يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي في الدوحة... صور
أمير قطر يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي في الدوحة... صور
استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، على ‏هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لدعم البلدان الأقل نموا،... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T10:02+0000
2023-03-05T10:02+0000
قطر
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ونشر آبي أحمد على "تويتر" صور من لقائه بأمير قطر، وكتب معها: "سعدت بلقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، لقد استكشفنا علاقاتنا الثنائية وناقشنا القضايا الإقليمية".وتابع: "هناك العديد من الفرص للاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات في إثيوبيا".كما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، في تغريدة أخرى له، على هامش حضوره المؤتمر، أن "الشراكات والاستثمارات ضرورية لأقل البلدان نموا، وخاصة الشراكات التي تدرك التأثير المنهك للديون على أقل البلدان النامية، والتي تلتزم بالتخفيف من هذه الأعباء، من خلال تقديم إطار عالمي سريع ويمكن التنبؤ به لإعادة هيكلة الديون".ويزور رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والوفد المرافق له الدوحة، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعني بأقل البلدان نموا.وسيعقد المؤتمر في الفترة من 5 إلى 9 مارس/ آذار الجاري، بهدف تعبئة التزامات المجتمع الدولي تجاه تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا (2022-2031)، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/ أبريل 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230305/أمير-قطر-يدعو-إلى-عدم-استخدام-المأساة-الإنسانية-في-سوريا-لأغراض-سياسية-1074333862.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إثيوبيا, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إثيوبيا, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم, العالم العربي

أمير قطر يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي في الدوحة... صور

10:02 GMT 05.03.2023
© AFP 2023 / SIMON MAINAرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AFP 2023 / SIMON MAINA
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استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، على ‏هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لدعم البلدان الأقل نموا، والمنعقد في العاصمة القطرية ‏الدوحة.‏
ونشر آبي أحمد على "تويتر" صور من لقائه بأمير قطر، وكتب معها: "سعدت بلقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، لقد استكشفنا علاقاتنا الثنائية وناقشنا القضايا الإقليمية".
وتابع: "هناك العديد من الفرص للاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات في إثيوبيا".
كما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، في تغريدة أخرى له، على هامش حضوره المؤتمر، أن "الشراكات والاستثمارات ضرورية لأقل البلدان نموا، وخاصة الشراكات التي تدرك التأثير المنهك للديون على أقل البلدان النامية، والتي تلتزم بالتخفيف من هذه الأعباء، من خلال تقديم إطار عالمي سريع ويمكن التنبؤ به لإعادة هيكلة الديون".
ويزور رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والوفد المرافق له الدوحة، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعني بأقل البلدان نموا.
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
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وسيعقد المؤتمر في الفترة من 5 إلى 9 مارس/ آذار الجاري، بهدف تعبئة التزامات المجتمع الدولي تجاه تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا (2022-2031)، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/ أبريل 2022.
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