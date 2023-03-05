https://sputnikarabic.ae/20230305/أمير-قطر-يستقبل-رئيس-الوزراء-الإثيوبي-في-الدوحة-صور-1074339024.html

أمير قطر يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي في الدوحة... صور

أمير قطر يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي في الدوحة... صور

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، على ‏هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لدعم البلدان الأقل نموا،... 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T10:02+0000

2023-03-05T10:02+0000

2023-03-05T10:02+0000

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ونشر آبي أحمد على "تويتر" صور من لقائه بأمير قطر، وكتب معها: "سعدت بلقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، لقد استكشفنا علاقاتنا الثنائية وناقشنا القضايا الإقليمية".وتابع: "هناك العديد من الفرص للاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات في إثيوبيا".كما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، في تغريدة أخرى له، على هامش حضوره المؤتمر، أن "الشراكات والاستثمارات ضرورية لأقل البلدان نموا، وخاصة الشراكات التي تدرك التأثير المنهك للديون على أقل البلدان النامية، والتي تلتزم بالتخفيف من هذه الأعباء، من خلال تقديم إطار عالمي سريع ويمكن التنبؤ به لإعادة هيكلة الديون".ويزور رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والوفد المرافق له الدوحة، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعني بأقل البلدان نموا.وسيعقد المؤتمر في الفترة من 5 إلى 9 مارس/ آذار الجاري، بهدف تعبئة التزامات المجتمع الدولي تجاه تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا (2022-2031)، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/ أبريل 2022.

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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إثيوبيا, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم, العالم العربي