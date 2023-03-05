أمير قطر يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي في الدوحة... صور
© AFP 2023 / SIMON MAINAرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AFP 2023 / SIMON MAINA
استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لدعم البلدان الأقل نموا، والمنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
ونشر آبي أحمد على "تويتر" صور من لقائه بأمير قطر، وكتب معها: "سعدت بلقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، لقد استكشفنا علاقاتنا الثنائية وناقشنا القضايا الإقليمية".
وتابع: "هناك العديد من الفرص للاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات في إثيوبيا".
Pleased to meet with Sheikh Tamim ibn Hamad Al Thani @TamimBinHamad today. We have explored our bilateral ties and discussed regional issues. There are many opportunities for Qatari investments in various sectors in #Ethiopia. pic.twitter.com/QLbTa0B0Ls— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) March 5, 2023
كما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، في تغريدة أخرى له، على هامش حضوره المؤتمر، أن "الشراكات والاستثمارات ضرورية لأقل البلدان نموا، وخاصة الشراكات التي تدرك التأثير المنهك للديون على أقل البلدان النامية، والتي تلتزم بالتخفيف من هذه الأعباء، من خلال تقديم إطار عالمي سريع ويمكن التنبؤ به لإعادة هيكلة الديون".
Partnerships & investments are essential for LDCs. Partnerships that are cognizant of the debilitating impact of debt on least developing countries & that are committed to alleviate these burdens by introducing a fast & predictable global framework of debt restructuring. pic.twitter.com/9alcCAnWZ6— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) March 5, 2023
ويزور رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والوفد المرافق له الدوحة، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعني بأقل البلدان نموا.
وسيعقد المؤتمر في الفترة من 5 إلى 9 مارس/ آذار الجاري، بهدف تعبئة التزامات المجتمع الدولي تجاه تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا (2022-2031)، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/ أبريل 2022.