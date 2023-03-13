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https://sputnikarabic.ae/20230313/زاخاروفا-الولايات-المتحدة-ستسبب-المزيد-من-المشاكل-في-العالم-من-خلال-حماية-نظامها-المصرفي-1074653550.html
زاخاروفا: الولايات المتحدة ستسبب المزيد من المشاكل في العالم من خلال حماية نظامها المصرفي
زاخاروفا: الولايات المتحدة ستسبب المزيد من المشاكل في العالم من خلال حماية نظامها المصرفي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن واشنطن ستسبب المزيد من المشاكل في العالم من خلال محاولة الحفاظ على نظامها المصرفي. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T06:36+0000
2023-03-13T06:36+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا "لماذا الانتظار حتى المساء يمكن لكل طفل أن يشرح كيف ستحافظ السلطات الأمريكية على استقرار النظام المصرفي".وأضافت بالقول إنه بالورق والألوان سوف تطبع واشنطن المزيد من الدولارات غير المضمونة، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من المشاكل في العالم".وأصدر وزير الخزانة جانيت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين الفيدرالي مارتن غرونبرغ بيانًا مشتركًا، أعلن فيه عن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي إتاحة تمويل إضافي للبنوك للمساعدة في تزويدهم بالأموال اللازمة لتلبية احتياجات المودعين.
https://sputnikarabic.ae/20230311/خبير-إفلاس-بنك-وادي-السيليكون-الأمريكي-لن-يؤدي-إلى-أزمة-مالية-1074616172.html
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روسيا

زاخاروفا: الولايات المتحدة ستسبب المزيد من المشاكل في العالم من خلال حماية نظامها المصرفي

06:36 GMT 13.03.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن واشنطن ستسبب المزيد من المشاكل في العالم من خلال محاولة الحفاظ على نظامها المصرفي.
وقالت زاخاروفا "لماذا الانتظار حتى المساء يمكن لكل طفل أن يشرح كيف ستحافظ السلطات الأمريكية على استقرار النظام المصرفي".
وأضافت بالقول إنه بالورق والألوان سوف تطبع واشنطن المزيد من الدولارات غير المضمونة، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من المشاكل في العالم".
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وأصدر وزير الخزانة جانيت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين الفيدرالي مارتن غرونبرغ بيانًا مشتركًا، أعلن فيه عن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي إتاحة تمويل إضافي للبنوك للمساعدة في تزويدهم بالأموال اللازمة لتلبية احتياجات المودعين.
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