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https://sputnikarabic.ae/20230313/ضابط-أمريكي-يكشف-مكان-الجبهة-الجديدة-التي-ستفتحها-أمريكا-ضد-روسيا-1074685973.html
ضابط أمريكي يكشف مكان "الجبهة الجديدة" التي ستفتحها أمريكا ضد روسيا
ضابط أمريكي يكشف مكان "الجبهة الجديدة" التي ستفتحها أمريكا ضد روسيا
كشف ضابط استخبارات متقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، أن واشنطن تريد فتح جبهة ثانية ضد روسيا في جورجيا. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T13:46+0000
2023-03-13T14:22+0000
العالم
جورجيا
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وقال الضابط، سكوت ريتر، في مقابلة مع قناة يوتيوب "U.S. Tour of Duty": " جورجيا هي مجرد نسخة مصغرة من أوكرانيا، وهي ترس آخر في "حزام عدم الاستقرار" لدى الولايات المتحدة. يجب النظر في حقيقة أن أوكرانيا، كما كان الحال مع أفغانستان، سيتخلى عنها "أصدقاؤها" الأمريكيون "تحت رحمة القدر".ووفقا لـ"رويتر"، فإن البيت الأبيض مستعد للسماح للجورجيين بالموت من أجل تحقيق الطموحات الجيوسياسية الأمريكية، لكنه لن يضحي أبدا بأرواح الأمريكيين لحماية جورجيا.وقد تم تنظيم مسيرات احتجاجية في العاصمة الجورجية تبليسي منذ 7 مارس/ آذار الجاري، استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. في البداية، بدأت المناوشات حول مشروع قانون بشأن العملاء الأجانب، الذي صوّت البرلمان ضده وردد بعض المتظاهرين النشيد الأوكراني وأعربوا عن استعدادهم "لإعادة أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية إلى جورجيا".
https://sputnikarabic.ae/20230309/مظاهرات-في-جورجيا-تطالب-باستقالة-الحكومة--1074529813.html
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العالم, جورجيا, واشنطن
العالم, جورجيا, واشنطن

ضابط أمريكي يكشف مكان "الجبهة الجديدة" التي ستفتحها أمريكا ضد روسيا

13:46 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 14:22 GMT 13.03.2023)
© Sputnik . Stringerاعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020
اعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© Sputnik . Stringer
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كشف ضابط استخبارات متقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، أن واشنطن تريد فتح جبهة ثانية ضد روسيا في جورجيا.
وقال الضابط، سكوت ريتر، في مقابلة مع قناة يوتيوب "U.S. Tour of Duty": " جورجيا هي مجرد نسخة مصغرة من أوكرانيا، وهي ترس آخر في "حزام عدم الاستقرار" لدى الولايات المتحدة. يجب النظر في حقيقة أن أوكرانيا، كما كان الحال مع أفغانستان، سيتخلى عنها "أصدقاؤها" الأمريكيون "تحت رحمة القدر".

وبحسبه، تعتزم واشنطن استخدام 40 مليون دولار من المساعدات، التي تخصصها سنويا من خلال وكالة التنمية الدولية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للقيام بـ "انقلاب ناعم" في جورجيا وإحضار حكومة تتماشى مع الأهداف الأمريكية وليس الجورجية. بما في ذلك إنشاء جبهة ثانية ضد روسيا.

ووفقا لـ"رويتر"، فإن البيت الأبيض مستعد للسماح للجورجيين بالموت من أجل تحقيق الطموحات الجيوسياسية الأمريكية، لكنه لن يضحي أبدا بأرواح الأمريكيين لحماية جورجيا.
اعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
مظاهرات في جورجيا تطالب باستقالة الحكومة
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وقد تم تنظيم مسيرات احتجاجية في العاصمة الجورجية تبليسي منذ 7 مارس/ آذار الجاري، استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. في البداية، بدأت المناوشات حول مشروع قانون بشأن العملاء الأجانب، الذي صوّت البرلمان ضده وردد بعض المتظاهرين النشيد الأوكراني وأعربوا عن استعدادهم "لإعادة أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية إلى جورجيا".
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