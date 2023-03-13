https://sputnikarabic.ae/20230313/كيف-يؤثر-أكبر-انهيار-لبنك-أمريكي-منذ-عام-2008-على-السوق-العالمية؟-1074667914.html
كيف يؤثر "أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ عام 2008" على السوق العالمية؟
كيف يؤثر "أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ عام 2008" على السوق العالمية؟
تسيطر حالة من الغموض على مصير الاقتصاد العالمي، بعد أن أغلقت الجهات الرقابية الأمريكية بنك "سيليكون فالي"، وسيطرت على ودائع العملاء في أكبر انهيار لبنك أمريكي... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T09:28+0000
2023-03-13T09:28+0000
2023-03-13T09:28+0000
اقتصاد
قوانين الاقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103522/69/1035226939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d156118f2c366737b965eec620ddd2b.jpg
لكنّ وزير المالية الكوري الجنوبي، تشو كيونغ-هو، قال إنه من المتوقع أن يكون لانهيار البنك الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، تأثير محدود على السوق المالية العالمية على الرغم من استمرار الشكوك وسط تحركات سياسة التشديد النقدي، وفقا لوكالة يونهاب.وأغلقت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مجموعة "إس في بي" (SVB) المالية التي تركز على إقراض الشركات الناشئة، وسيطرت على ودائع العملاء في أكبر فشل لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008، مما أثار مخاوف بشأن تاثيره على السوق المالية العالمية.وأوضح أن الخبراء ما زالوا يعتقدون أنه من المحتمل أن يكون للحادث تأثيرات محدودة على الاقتصاد العالمي مع بذل السلطات المالية الأمريكية جهودا فورية لحماية المودعين.وأعلنت الحكومة البريطانية أنها تعمل على وضع خطة تسمح لشركات التكنولوجيا البريطانية بالحفاظ على سيولتها بعد إفلاس بنك سيليكون فالي.وقالت وزارة الخزانة البريطانية: "نريد تقليل الأضرار التي لحقت ببعض شركاتنا الواعدة في المملكة المتحدة بعد إفلاس البنك الأمريكي".
https://sputnikarabic.ae/20230313/إعلام-إفلاس-سيليكون-فالي-سيؤثر-على-60-شركة-هندية-1074654752.html
https://sputnikarabic.ae/20230313/بعد-وادي-السيليكون-إفلاس-بنك-أمريكي-جديد-1074655142.html
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103522/69/1035226939_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_b4f90ff791f1cbc1f52b9dbb755c0adc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, قوانين الاقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
اقتصاد, قوانين الاقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
كيف يؤثر "أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ عام 2008" على السوق العالمية؟
تابعنا عبر
تسيطر حالة من الغموض على مصير الاقتصاد العالمي، بعد أن أغلقت الجهات الرقابية الأمريكية بنك "سيليكون فالي"، وسيطرت على ودائع العملاء في أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ عام 2008.
لكنّ وزير المالية الكوري الجنوبي، تشو كيونغ-هو، قال إنه من المتوقع أن يكون لانهيار البنك الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، تأثير محدود على السوق المالية العالمية على الرغم من استمرار الشكوك وسط تحركات سياسة التشديد النقدي، وفقا لوكالة يونهاب
.
وأغلقت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مجموعة "إس في بي" (SVB) المالية التي تركز على إقراض الشركات الناشئة، وسيطرت على ودائع العملاء في أكبر فشل لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008، مما أثار مخاوف بشأن تاثيره على السوق المالية العالمية.
وأضاف الوزير، قبيل اجتماع مغلق حول قضايا التصدير، أنه في أعقاب التقرير المتعلق بإغلاق بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تصاعدت التقلبات والشكوك في السوق المالية في داخل البلاد وخارجها.
وأوضح أن الخبراء ما زالوا يعتقدون أنه من المحتمل أن يكون للحادث تأثيرات محدودة على الاقتصاد العالمي مع بذل السلطات المالية الأمريكية جهودا فورية لحماية المودعين.
إلا أن الوزير أشار إلى أن الغموض سيبقى في الاقتصاد العالمي بسبب تحركات التشديد النقدي، وأضاف أن الحكومة ستضع إجراءات دعم إضافية لمساعدة المصدرين.
وأعلنت الحكومة البريطانية أنها تعمل على وضع خطة تسمح لشركات
التكنولوجيا البريطانية بالحفاظ على سيولتها بعد إفلاس بنك سيليكون فالي.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية: "نريد تقليل الأضرار التي لحقت ببعض شركاتنا الواعدة في المملكة المتحدة بعد إفلاس البنك الأمريكي".