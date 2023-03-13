https://sputnikarabic.ae/20230313/مجلس-الوزراء-العراقي-يوافق-على-مشروع-الموازنة-العامة-ويحيله-للبرلمان-1074679783.html
مجلس الوزراء العراقي يوافق على مشروع الموازنة العامة ويحيله للبرلمان
مجلس الوزراء العراقي يوافق على مشروع الموازنة العامة ويحيله للبرلمان
وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، على مشروع الموازنة العامة للبلاد وأحاله إلى البرلمان للتصويت عليه. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T12:00+0000
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بغداد– سبوتنيك. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن "مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ويحيله إلى مجلس النواب".وكانت الحكومة العراقية برئاسة السوداني قد عقدت، اليوم الاثنين، جلسة تضمنت مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.وأعلنت وزيرة المال العراقية طيف سامي، أمس الأحد، الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.وفي وقت سابق، أوضح مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن ودائع العراق المالية لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي "البنك الأمريكي"، وأن العراق لا يملك ودائع مالية لدى بنك "سيليكون فالي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع، مبينًا أن "الودائع العراقية في البنك الاحتياطي الأمريكي مستثمرة بشكل دقيق، ضمن محفظة استثمارية محكمة قصيرة الأجل، من جانب البنك المركزي العراقي، ووفق أدلة الاستثمار القياسية التي تتجنب المخاطر المختلفة".وأغلقت السلطات الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، مصرف "سيليكون فالي بنك"، إثر عجز المؤسسة المالية الكاليفورنية عن تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائها.
https://sputnikarabic.ae/20230313/هل-تأثرت-مصر-والعراق-سلبا-بعد-إفلاس-بنك-سيليكون-فالي-الأمريكي-1074669151.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, الأخبار
مجلس الوزراء العراقي يوافق على مشروع الموازنة العامة ويحيله للبرلمان
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وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، على مشروع الموازنة العامة للبلاد وأحاله إلى البرلمان للتصويت عليه.
بغداد– سبوتنيك. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية
، في بيان، أن "مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ويحيله إلى مجلس النواب".
وكانت الحكومة العراقية برئاسة السوداني قد عقدت، اليوم الاثنين، جلسة تضمنت مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وأعلنت وزيرة المال العراقية طيف سامي، أمس الأحد، الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
وفي وقت سابق، أوضح مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن ودائع العراق المالية لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي "البنك الأمريكي"، وأن العراق لا يملك ودائع مالية لدى بنك "سيليكون فالي"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وتابع، مبينًا أن "الودائع العراقية في البنك الاحتياطي الأمريكي مستثمرة بشكل دقيق، ضمن محفظة استثمارية محكمة قصيرة الأجل، من جانب البنك المركزي العراقي، ووفق أدلة الاستثمار القياسية التي تتجنب المخاطر المختلفة".
وأغلقت السلطات الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، مصرف "سيليكون فالي بنك
"، إثر عجز المؤسسة المالية الكاليفورنية عن تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائها.