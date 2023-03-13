https://sputnikarabic.ae/20230313/موسكو-انسحاب-الغرب-من-العمل-على-قرارأممي-بشأن-التيار-الشمالي-سيكون-دليلا-على-تعمد-خلق-العوائق-1074697670.html

موسكو: ابتعاد الغرب عن تحقيق أممي بشأن "التيار الشمالي" سيكون دليلا على تعمد خلق العوائق

موسكو: ابتعاد الغرب عن تحقيق أممي بشأن "التيار الشمالي" سيكون دليلا على تعمد خلق العوائق

أعلنت الخارجية الروسية أنه تم العثور على جسم على بعد 30 كيلومترا من موقع انفجار "نورد ستريم"، وهو ليس جزءًا من هيكل خط أنابيب الغاز وقد يكون جزءًا من قنبلة،... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T19:20+0000

2023-03-13T19:20+0000

2023-03-13T19:31+0000

روسيا

تفجير

نوردستروم

منظمة الأمم المتحدة

فتح تحقيق

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وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة اليوم الاثنين، "إن موسكو لفتت الانتباه إلى المعلومات التي ظهرت مؤخرًا والتي تشير إلى أنه أثناء التفتيش الذي أجرته شركة "Nord Stream AG" لأحد سلاسل خطوط الأنابيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك، على مسافة 30 كيلومترا من موقع الانفجار، تم العثور على جسم "ليس جزءا من هيكل نورد ستريم"، لكنه قد يكون عنصرا في جهاز متفجر".وتابعت "ابتعاد دول" الغرب الجماعي "عن العمل البناء بشأن مشروع القرار، في ظل رفضها السماح لروسيا بالتحقيق، سيكون دليلاً على وجود عقبات عمداً في سبيل الكشف عن الحقيقة".وتابعت زاخاورفا "في الأسبوع الماضي، تم استدعاء السفير الدنماركي إلى وزارة الخارجية الروسية، الذي أظهر في ذلك الوقت جهلاً بهذه الحقيقة. واليوم، خلال الاجتماع، أشار إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات لدراسة الوضع، مع مراعاة" جوانب الأمن والاقتصاد"، في الواقع، يقتصر على الكلمات العامة".

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روسيا, تفجير, نوردستروم, منظمة الأمم المتحدة, فتح تحقيق