https://sputnikarabic.ae/20230313/موسكو-انسحاب-الغرب-من-العمل-على-قرارأممي-بشأن-التيار-الشمالي-سيكون-دليلا-على-تعمد-خلق-العوائق-1074697670.html
موسكو: ابتعاد الغرب عن تحقيق أممي بشأن "التيار الشمالي" سيكون دليلا على تعمد خلق العوائق
موسكو: ابتعاد الغرب عن تحقيق أممي بشأن "التيار الشمالي" سيكون دليلا على تعمد خلق العوائق
أعلنت الخارجية الروسية أنه تم العثور على جسم على بعد 30 كيلومترا من موقع انفجار "نورد ستريم"، وهو ليس جزءًا من هيكل خط أنابيب الغاز وقد يكون جزءًا من قنبلة،... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T19:20+0000
2023-03-13T19:20+0000
2023-03-13T19:31+0000
روسيا
تفجير
نوردستروم
منظمة الأمم المتحدة
فتح تحقيق
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وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة اليوم الاثنين، "إن موسكو لفتت الانتباه إلى المعلومات التي ظهرت مؤخرًا والتي تشير إلى أنه أثناء التفتيش الذي أجرته شركة "Nord Stream AG" لأحد سلاسل خطوط الأنابيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك، على مسافة 30 كيلومترا من موقع الانفجار، تم العثور على جسم "ليس جزءا من هيكل نورد ستريم"، لكنه قد يكون عنصرا في جهاز متفجر".وتابعت "ابتعاد دول" الغرب الجماعي "عن العمل البناء بشأن مشروع القرار، في ظل رفضها السماح لروسيا بالتحقيق، سيكون دليلاً على وجود عقبات عمداً في سبيل الكشف عن الحقيقة".وتابعت زاخاورفا "في الأسبوع الماضي، تم استدعاء السفير الدنماركي إلى وزارة الخارجية الروسية، الذي أظهر في ذلك الوقت جهلاً بهذه الحقيقة. واليوم، خلال الاجتماع، أشار إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات لدراسة الوضع، مع مراعاة" جوانب الأمن والاقتصاد"، في الواقع، يقتصر على الكلمات العامة".
https://sputnikarabic.ae/20230310/روسيا-تعتزم-نشر-مراسلاتها-مع-ألمانيا-والدنمارك-والسويد-حول-تخريب-التيار-الشمالي-1074533856.html
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روسيا, تفجير, نوردستروم, منظمة الأمم المتحدة, فتح تحقيق
روسيا, تفجير, نوردستروم, منظمة الأمم المتحدة, فتح تحقيق
موسكو: ابتعاد الغرب عن تحقيق أممي بشأن "التيار الشمالي" سيكون دليلا على تعمد خلق العوائق
19:20 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 19:31 GMT 13.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت الخارجية الروسية أنه تم العثور على جسم على بعد 30 كيلومترا من موقع انفجار "نورد ستريم"، وهو ليس جزءًا من هيكل خط أنابيب الغاز وقد يكون جزءًا من قنبلة، مشيرة إلى أن هذا يؤكد الحاجة الملحة لإنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن هذا الحادث.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة اليوم الاثنين، "إن موسكو لفتت الانتباه إلى المعلومات التي ظهرت مؤخرًا والتي تشير إلى أنه أثناء التفتيش الذي أجرته شركة "Nord Stream AG" لأحد سلاسل خطوط الأنابيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك، على مسافة 30 كيلومترا من موقع الانفجار، تم العثور على جسم "ليس جزءا من هيكل نورد ستريم"، لكنه قد يكون عنصرا في جهاز متفجر".
وأضافت أن الاكتشاف "الذي تم العثور عليه في سياق الاستطلاع المذكور يؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة إلى أن يتبنى مجلس الأمن بشكل عاجل قرارا بشأن قيام الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة مناسبة من أجل تسليط الضوء على جميع ملابسات التخريب حتى لا يحدث هذا مرة أخرى في المستقبل".
وتابعت "ابتعاد دول" الغرب الجماعي "عن العمل البناء بشأن مشروع القرار، في ظل رفضها السماح لروسيا بالتحقيق، سيكون دليلاً على وجود عقبات عمداً في سبيل الكشف عن الحقيقة".
وتابعت زاخاورفا "في الأسبوع الماضي، تم استدعاء السفير الدنماركي إلى وزارة الخارجية الروسية، الذي أظهر في ذلك الوقت جهلاً بهذه الحقيقة. واليوم، خلال الاجتماع، أشار إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات لدراسة الوضع، مع مراعاة" جوانب الأمن والاقتصاد"، في الواقع، يقتصر على الكلمات العامة".