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https://sputnikarabic.ae/20230314/إنزال-وإحراق-علم-الاتحاد-الأوروبي-في-جورجيا-فيديو-1074719760.html
إنزال وإحراق علم الاتحاد الأوروبي في جورجيا... فيديو
إنزال وإحراق علم الاتحاد الأوروبي في جورجيا... فيديو
قام متظاهرون من "الحركة المحافظة" المعارضة في العاصمة الجورجية تبليسي، اليوم الثلاثاء، بإنزال علم الاتحاد الأوروبي وتمزيقه وإحراقه في مظاهرات احتجاجية أمام... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T12:08+0000
2023-03-14T12:08+0000
العالم
جورجيا
حكومة جورجيا
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وأحرق المتظاهرون علم الاتحاد الأوروبي تعبيرًا عن رفضهم للسياسات الغربية تجاه بلادهم.وتشهد جورجيا مظاهرات احتجاجية تطالب باستقالة الحكومة.وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء "إنترفاكس"، بأنه بالقرب من مبنى البرلمان الجورجي في 9 مارس /آذار، وجهت مجموعة من قدامى المحاربين العسكريين في الجيش الجورجي دعوات لاستقالة الحكومة وتحديد انتخابات برلمانية مبكرة.وقال غاريباشفيلي في مقابلة مع تلفزيون"IMEDI" الجورجي: "عندما يرد شخص في حالة حرب على العمل المدمر الذي قام به عدة آلاف من الناس هنا في جورجيا، فإن هذا دليل مباشر على أن هذا الشخص متورط، ولديه الدافع لتحقيق شيء ما هنا أيضا، وللتغيير".في وقت سابق، قال نائب رئيس البرلمان الجورجي، جيا فولسكي، إن مجموعة من أنصار الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي ممن قاتلوا إلى جانب أوكرانيا، وصلوا إلى البلاد لتنفيذ سيناريو ثوري.
https://sputnikarabic.ae/20230313/رئيس-وزراء-جورجيا-يدعو-زيلينسكي-إلى-عدم-التدخل-في-شؤون-بلاده-1074653681.html
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العالم, جورجيا, حكومة جورجيا
العالم, جورجيا, حكومة جورجيا

إنزال وإحراق علم الاتحاد الأوروبي في جورجيا... فيديو

12:08 GMT 14.03.2023
© Sputnik . Vladimir Umikashvili / الانتقال إلى بنك الصوراعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020
اعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© Sputnik . Vladimir Umikashvili
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قام متظاهرون من "الحركة المحافظة" المعارضة في العاصمة الجورجية تبليسي، اليوم الثلاثاء، بإنزال علم الاتحاد الأوروبي وتمزيقه وإحراقه في مظاهرات احتجاجية أمام البرلمان الجورجي.
وأحرق المتظاهرون علم الاتحاد الأوروبي تعبيرًا عن رفضهم للسياسات الغربية تجاه بلادهم.
وتشهد جورجيا مظاهرات احتجاجية تطالب باستقالة الحكومة.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء "إنترفاكس"، بأنه بالقرب من مبنى البرلمان الجورجي في 9 مارس /آذار، وجهت مجموعة من قدامى المحاربين العسكريين في الجيش الجورجي دعوات لاستقالة الحكومة وتحديد انتخابات برلمانية مبكرة.
ودعا رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد الماضي، إلى عدم التدخل في الوضع السياسي في جورجيا
رئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
رئيس وزراء جورجيا يدعو زيلينسكي إلى عدم التدخل في شؤون بلاده
أمس, 06:50 GMT
وقال غاريباشفيلي في مقابلة مع تلفزيون"IMEDI" الجورجي: "عندما يرد شخص في حالة حرب على العمل المدمر الذي قام به عدة آلاف من الناس هنا في جورجيا، فإن هذا دليل مباشر على أن هذا الشخص متورط، ولديه الدافع لتحقيق شيء ما هنا أيضا، وللتغيير".
في وقت سابق، قال نائب رئيس البرلمان الجورجي، جيا فولسكي، إن مجموعة من أنصار الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي ممن قاتلوا إلى جانب أوكرانيا، وصلوا إلى البلاد لتنفيذ سيناريو ثوري.
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