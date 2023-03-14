https://sputnikarabic.ae/20230314/إيران-تعلن-بدء-العمل-على-استئناف-الرحلات-الجوية-مع-السعودية-1074715524.html
إيران تعلن بدء العمل على استئناف الرحلات الجوية مع السعودية
إيران تعلن بدء العمل على استئناف الرحلات الجوية مع السعودية
أعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن "مراجعة استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية". 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T11:00+0000
2023-03-14T11:00+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، جعفر يازرلو، في مقابلة مع وكالة "تسنيم"، إنه "بعد دراسة هذا الموضوع، سيتم إصدار التصاريح اللازمة والرسمية لهذه الرحلات، وسيتم إنشاء الرحلات الجوية بين البلدين".وأفادت وكالة "تسنيم"، بأن "مراقبة موقع بيع التذاكر التابع لشركة الخطوط السعودية تشير إلى إمكانية شراء تذكرة لخط الرياض - مشهد".واتفقت إيران والسعودية، الجمعة الماضي، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع الدول المجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20230312/وزير-الخارجية-السعودي-الاتفاق-مع-إيران-لا-يعني-حل-جميع-الخلافات-1074648129.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم
إيران تعلن بدء العمل على استئناف الرحلات الجوية مع السعودية
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أعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن "مراجعة استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية".
وقال المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، جعفر يازرلو، في مقابلة مع وكالة
"تسنيم"، إنه "بعد دراسة هذا الموضوع، سيتم إصدار التصاريح اللازمة والرسمية لهذه الرحلات، وسيتم إنشاء الرحلات الجوية بين البلدين".
وأفادت وكالة "تسنيم"، بأن "مراقبة موقع بيع التذاكر التابع لشركة الخطوط السعودية تشير إلى إمكانية شراء تذكرة لخط الرياض - مشهد".
واتفقت إيران والسعودية، الجمعة الماضي، على "استئناف التعاون
في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
.
لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع الدول المجاورة.