https://sputnikarabic.ae/20230314/الصين-إعلان-أوكوس-حول-عدم-الانتشار-النووي-مجرد-نفاق-1074718341.html
الصين: إعلان "أوكوس" حول عدم الانتشار النووي "مجرد نفاق"
الصين: إعلان "أوكوس" حول عدم الانتشار النووي "مجرد نفاق"
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، فان فينبينغ، اليوم الثلاثاء، أن إعلان دول شراكة "أوكوس" (الولايات المتحدة، بريطانيا وأستراليا) حول نيتها... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T11:49+0000
2023-03-14T11:49+0000
2023-03-14T11:49+0000
الصين
العالم
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بكين – سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الصيني، في إحاطة إعلامية حول إعلان دول شراكة "أوكوس": وأشار المتحدث إلى أن الدول المسالمة قد أعربت عن قلقها وعارضت المشروع.في منتصف سبتمبر / أيلول 2021، أبرمت أستراليا اتفاقا لشراكة ثلاثية دفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، تحت اسم "أوكوس"، وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم واشنطن بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/تقرير-بريطاني-يكشف-ما-الذي-امتلكته-الصين-خلافا-لأمريكا-لإتمام-الصفقة-الإيرانية-السعودية-1074706367.html
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الصين, العالم
الصين: إعلان "أوكوس" حول عدم الانتشار النووي "مجرد نفاق"
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، فان فينبينغ، اليوم الثلاثاء، أن إعلان دول شراكة "أوكوس" (الولايات المتحدة، بريطانيا وأستراليا) حول نيتها الالتزام بمعايير عدم انتشار السلاح النووي هي مجرد نفاق.
بكين – سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الصيني، في إحاطة إعلامية حول إعلان دول شراكة "أوكوس":
"شدد الطرف الصيني مرارًا على أن أمريكا وبريطانيا وأستراليا، أنشأت ما يسمى بـ"شراكة ثلاثية في مجال الأمن" لتطوير العلاقات في مجال الغواصات النووية ووسائل عسكرية رائدة أخرى، ما يمكن اعتباره من عقلية الحرب الباردة، والتي ستسبب سباق تسلح، وسوف تقوض النظام الدولي لعدم انتشار السلاح النووي وتضر الأمن والاستقرار الدوليين".
فان فينبينغ
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية
وأشار المتحدث إلى أن الدول المسالمة قد أعربت عن قلقها وعارضت المشروع.
"تعاون الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، في مجال الغواصات النووية يشمل تسليم كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب من قبل الدول المالكة للسلاح النووي للدولة التي لا تملك السلاح النووي، ما يخلق تهديداً كبيراً لانتشار السلاح النووي وينتهك أهداف معاهدة عدم انتشار السلاح النووي. إعلان الدول الثلاث بأنها ستلتزم بأعلى معايير عدم انتشار السلاح النووي هو مجرد نفاق".
فان فينبينغ
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية
في منتصف سبتمبر / أيلول 2021، أبرمت أستراليا اتفاقا لشراكة ثلاثية دفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا
، في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، تحت اسم "أوكوس"، وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم واشنطن بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.