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الصين: إعلان "أوكوس" حول عدم الانتشار النووي "مجرد نفاق"
الصين: إعلان "أوكوس" حول عدم الانتشار النووي "مجرد نفاق"
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، فان فينبينغ، اليوم الثلاثاء، أن إعلان دول شراكة "أوكوس" (الولايات المتحدة، بريطانيا وأستراليا) حول نيتها... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T11:49+0000
2023-03-14T11:49+0000
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بكين – سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الصيني، في إحاطة إعلامية حول إعلان دول شراكة "أوكوس": وأشار المتحدث إلى أن الدول المسالمة قد أعربت عن قلقها وعارضت المشروع.في منتصف سبتمبر / أيلول 2021، أبرمت أستراليا اتفاقا لشراكة ثلاثية دفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، تحت اسم "أوكوس"، وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم واشنطن بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/تقرير-بريطاني-يكشف-ما-الذي-امتلكته-الصين-خلافا-لأمريكا-لإتمام-الصفقة-الإيرانية-السعودية-1074706367.html
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الصين, العالم
الصين, العالم

الصين: إعلان "أوكوس" حول عدم الانتشار النووي "مجرد نفاق"

11:49 GMT 14.03.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، فان فينبينغ، اليوم الثلاثاء، أن إعلان دول شراكة "أوكوس" (الولايات المتحدة، بريطانيا وأستراليا) حول نيتها الالتزام بمعايير عدم انتشار السلاح النووي هي مجرد نفاق.
بكين – سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الصيني، في إحاطة إعلامية حول إعلان دول شراكة "أوكوس":

"شدد الطرف الصيني مرارًا على أن أمريكا وبريطانيا وأستراليا، أنشأت ما يسمى بـ"شراكة ثلاثية في مجال الأمن" لتطوير العلاقات في مجال الغواصات النووية ووسائل عسكرية رائدة أخرى، ما يمكن اعتباره من عقلية الحرب الباردة، والتي ستسبب سباق تسلح، وسوف تقوض النظام الدولي لعدم انتشار السلاح النووي وتضر الأمن والاستقرار الدوليين".

إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي
فان فينبينغ
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية
الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
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وأشار المتحدث إلى أن الدول المسالمة قد أعربت عن قلقها وعارضت المشروع.

"تعاون الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، في مجال الغواصات النووية يشمل تسليم كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب من قبل الدول المالكة للسلاح النووي للدولة التي لا تملك السلاح النووي، ما يخلق تهديداً كبيراً لانتشار السلاح النووي وينتهك أهداف معاهدة عدم انتشار السلاح النووي. إعلان الدول الثلاث بأنها ستلتزم بأعلى معايير عدم انتشار السلاح النووي هو مجرد نفاق".

إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي
فان فينبينغ
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية
في منتصف سبتمبر / أيلول 2021، أبرمت أستراليا اتفاقا لشراكة ثلاثية دفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، تحت اسم "أوكوس"، وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم واشنطن بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.
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