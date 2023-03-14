https://sputnikarabic.ae/20230314/انهيار-الرأسمالية-الأمريكيةأحد-أغنياء-العالم-يصف-واقع-اقتصاد-الولايات-المتحدة-1074712765.html
"انهيار الرأسمالية الأمريكية"...أحد أغنياء العالم يصف واقع اقتصاد الولايات المتحدة
"انهيار الرأسمالية الأمريكية"...أحد أغنياء العالم يصف واقع اقتصاد الولايات المتحدة
صرح الملياردير الأمريكي كين غريفين أن الرأسمالية الأمريكية "تنهار أمام أعيننا". 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T10:35+0000
2023-03-14T10:35+0000
2023-03-14T10:35+0000
اقتصاد
العالم
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ووصف غريفين وهو مؤسس صندوق التحوط Citadel Ken Griffin، في مقابلة مع "فاينانشال تايمز"، أن حزمة المساعدات المقدمة من قبل الحكومة الأمريكية لإنقاذ بنك وادي السيليكون (SVB)، تظهر أن الرأسمالية الأمريكية "تنهار أمام أعيننا".وفقا لغريفين، ما كان ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم.ويتناقض موقف غريفين مع موقف مدير صندوق تحوط كبير آخر، وهو بيل إيكمان، الذي دعا في 13 مارس/آذار، المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع لـ"ضمان جميع الودائع بوضوح الآن" ، محذرًا من أن "الساعات مهمة".يذكر أن غريفين يحتل المرتبة 36 في تصنيف فوربس لأغنى الناس على الأرض بثروة تقدر بـ32.6 مليار دولار، وأسس في عام 1990 أحد أسرع صناديق الاستثمار نموا وهو Citadel Ken Griffin، الذي يدير أصولًا تقدر بنحو 57 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230314/تقرير-أمريكي-يكشف-أن-واشنطن-لن-تكون-قادرة-بعد-الآن-على-طباعة-الدولارات-لأجل-غير-مسمى-1074701678.html
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اقتصاد, العالم
"انهيار الرأسمالية الأمريكية"...أحد أغنياء العالم يصف واقع اقتصاد الولايات المتحدة
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صرح الملياردير الأمريكي كين غريفين أن الرأسمالية الأمريكية "تنهار أمام أعيننا".
ووصف غريفين وهو مؤسس صندوق التحوط Citadel Ken Griffin، في مقابلة مع "فاينانشال تايمز"، أن حزمة المساعدات المقدمة من قبل الحكومة الأمريكية لإنقاذ بنك وادي السيليكون (SVB)، تظهر أن الرأسمالية الأمريكية "تنهار أمام أعيننا".
كانت هناك خسارة في الانضباط المالي بسبب حقيقة أن الحكومة قامت بإنقاذ المودعين بالكامل، معتبرًا ذلك بمثابة درس كبير، وأن الخسائر بالنسبة للمودعين ستكون ضئيلة وسيؤدي ذلك إلى زيادة أهمية إدارة المخاطر.
وفقا لغريفين، ما كان ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم
.
ويتناقض موقف غريفين مع موقف مدير صندوق تحوط كبير آخر، وهو بيل إيكمان، الذي دعا في 13 مارس/آذار، المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع لـ"ضمان جميع الودائع بوضوح الآن" ، محذرًا من أن "الساعات مهمة".
و"غرد" أكمان، قائلا إن "اقتصادنا لن يعمل بفعالية من دون مجتمعنا ونظامنا المصرفي الإقليمي".
يذكر أن غريفين يحتل المرتبة 36 في تصنيف فوربس لأغنى الناس على الأرض بثروة تقدر بـ32.6 مليار دولار، وأسس في عام 1990 أحد أسرع صناديق الاستثمار نموا وهو Citadel Ken Griffin، الذي يدير أصولًا تقدر بنحو 57 مليار دولار.