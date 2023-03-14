https://sputnikarabic.ae/20230314/بيسكوف-موسكو-لا-تعترف-بإجراءات-المحكمة-الجنائية-الدولية-واختصاصها-لا-يمتد-إلى-روسيا-1074713233.html

بيسكوف: موسكو لا تعترف بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها لا يمتد إلى روسيا

بيسكوف: موسكو لا تعترف بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها لا يمتد إلى روسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تعترف بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، حيث أن اختصاصها لا يمتد إلى روسيا. 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T10:57+0000

2023-03-14T10:57+0000

2023-03-14T11:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن لا نعترف بهذه المحكمة، ولا نعترف باختصاص هذه المحكمة. هذه هي الطريقة التي نتعامل بها معها، نحن نتذكر أنه لسنوات عديدة لم تكن هناك هيئات قضائية دولية، حتى تلك التي لا نعترف بها، ولا أعضاء المجتمع الدولي الآخرين يولون اهتمامًا بتدمير البنية التحتية المدنية، وبقتل المدنيين من قبل القوميين الأوكرانيين في دونباس".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة يتلخص في حماية السكان في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230314/لافروف-يشارك-في-المؤتمر-التأسيسي-لحركة-محبو-روسيا-بحضور-40-دولة-1074707279.html

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