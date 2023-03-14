https://sputnikarabic.ae/20230314/بيسكوف-موسكو-لا-تعترف-بإجراءات-المحكمة-الجنائية-الدولية-واختصاصها-لا-يمتد-إلى-روسيا-1074713233.html
بيسكوف: موسكو لا تعترف بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها لا يمتد إلى روسيا
بيسكوف: موسكو لا تعترف بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها لا يمتد إلى روسيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تعترف بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، حيث أن اختصاصها لا يمتد إلى روسيا. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T10:57+0000
2023-03-14T10:57+0000
2023-03-14T11:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن لا نعترف بهذه المحكمة، ولا نعترف باختصاص هذه المحكمة. هذه هي الطريقة التي نتعامل بها معها، نحن نتذكر أنه لسنوات عديدة لم تكن هناك هيئات قضائية دولية، حتى تلك التي لا نعترف بها، ولا أعضاء المجتمع الدولي الآخرين يولون اهتمامًا بتدمير البنية التحتية المدنية، وبقتل المدنيين من قبل القوميين الأوكرانيين في دونباس".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة يتلخص في حماية السكان في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/لافروف-يشارك-في-المؤتمر-التأسيسي-لحركة-محبو-روسيا-بحضور-40-دولة-1074707279.html
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روسيا, العالم
بيسكوف: موسكو لا تعترف بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها لا يمتد إلى روسيا
10:57 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 11:13 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تعترف بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، حيث أن اختصاصها لا يمتد إلى روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن لا نعترف بهذه المحكمة، ولا نعترف باختصاص هذه المحكمة. هذه هي الطريقة التي نتعامل بها معها، نحن نتذكر أنه لسنوات عديدة لم تكن هناك هيئات قضائية دولية، حتى تلك التي لا نعترف بها، ولا أعضاء المجتمع الدولي الآخرين يولون اهتمامًا بتدمير البنية التحتية المدنية، وبقتل المدنيين من قبل القوميين الأوكرانيين في دونباس".
وتعتزم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في المستقبل القريب، فتح قضيتين حول ما سمّته "جرائم حرب" روسيا في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، وتشمل قائمة التهم "قصف البنية التحتية المدنية" و"ترحيل أطفال أوكرانيين قسرا"، وفقا لقولهم.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة يتلخص في حماية السكان في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.