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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/بيسكوف-موسكو-لا-تعترف-بإجراءات-المحكمة-الجنائية-الدولية-واختصاصها-لا-يمتد-إلى-روسيا-1074713233.html
بيسكوف: موسكو لا تعترف بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها لا يمتد إلى روسيا
بيسكوف: موسكو لا تعترف بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها لا يمتد إلى روسيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تعترف بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، حيث أن اختصاصها لا يمتد إلى روسيا. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T10:57+0000
2023-03-14T11:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن لا نعترف بهذه المحكمة، ولا نعترف باختصاص هذه المحكمة. هذه هي الطريقة التي نتعامل بها معها، نحن نتذكر أنه لسنوات عديدة لم تكن هناك هيئات قضائية دولية، حتى تلك التي لا نعترف بها، ولا أعضاء المجتمع الدولي الآخرين يولون اهتمامًا بتدمير البنية التحتية المدنية، وبقتل المدنيين من قبل القوميين الأوكرانيين في دونباس".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة يتلخص في حماية السكان في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/لافروف-يشارك-في-المؤتمر-التأسيسي-لحركة-محبو-روسيا-بحضور-40-دولة-1074707279.html
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روسيا, العالم

بيسكوف: موسكو لا تعترف بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها لا يمتد إلى روسيا

10:57 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 11:13 GMT 14.03.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف
 المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تعترف بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، حيث أن اختصاصها لا يمتد إلى روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن لا نعترف بهذه المحكمة، ولا نعترف باختصاص هذه المحكمة. هذه هي الطريقة التي نتعامل بها معها، نحن نتذكر أنه لسنوات عديدة لم تكن هناك هيئات قضائية دولية، حتى تلك التي لا نعترف بها، ولا أعضاء المجتمع الدولي الآخرين يولون اهتمامًا بتدمير البنية التحتية المدنية، وبقتل المدنيين من قبل القوميين الأوكرانيين في دونباس".

وتعتزم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في المستقبل القريب، فتح قضيتين حول ما سمّته "جرائم حرب" روسيا في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، وتشمل قائمة التهم "قصف البنية التحتية المدنية" و"ترحيل أطفال أوكرانيين قسرا"، وفقا لقولهم.

لافروف يلقي كلمة ترحيب في افتتاح المؤتمر التأسيسي للحركة الروسية الدولية محبو روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
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08:42 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة يتلخص في حماية السكان في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:57 GMT
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