https://sputnikarabic.ae/20230314/دراسة-النوم-أقل-من-6-ساعات-يؤثر-على-الاستجابة-المناعية-للقاحات-1074716161.html
دراسة: النوم أقل من 6 ساعات يؤثر على الاستجابة المناعية للقاحات
دراسة: النوم أقل من 6 ساعات يؤثر على الاستجابة المناعية للقاحات
أظهرت دراسة علمية جديدة، أن النوم أقل من 6 ساعات كل ليلة، يقلل من الاستجابة المناعية للتطعيم باللقاحات المضادة للفيروسات. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T11:55+0000
2023-03-14T11:55+0000
2023-03-14T11:55+0000
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وخلص البحث المنشور في مجلة "Current Biology"، بتاريخ أمس الاثنين الموافق 13 مارس/ آذار الجاري، أن الحصول على نوم جيد يساعد أيضا أجهزة المناعة لدى البشر على الاستجابة للتطعيم.كما وجد المؤلفون أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة، ينتجون أجساما مضادة أقل بكثير من الأشخاص الذين ينامون 7 ساعات أو أكثر، وهذا الانخفاض مشابه لتضاؤل الأجسام المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، بعد شهرين من الحصول على التطعيم.وقامت المؤلفة الرئيسة للدراسة، الدكتورة كارين شبيجل، من المعهد الوطني الفرنسي للصحة والطب، في ليون، وزملائها في البداية، بدمج وإعادة تحليل نتائج 7 دراسات، تضمّنت تطعيم الناس ضد الإنفلونزا والتهاب الكبد "أ" و"ب".بعد ذلك، قارن الباحثون استجابات الأجسام المضادة للأفراد، الذين ناموا لفترة من 7 إلى 9 ساعات في الليلة (المستوى الموصى به للبالغين الأصحاء)، وأولئك الذين ناموا أقل من 6 ساعات في الليلة.وبشكل عام، وجدوا أدلة داعمة على أن النوم أقل من 6 ساعات كل ليلة يقلل من الاستجابة المناعية للتطعيم، وعندما قاموا بتحليل بيانات الرجال والنساء بشكل منفصل، كانت النتيجة مهمة فقط لدى الرجال، بينما كان تأثير مدة النوم على إنتاج الأجسام المضادة أكثر تباينا عند النساء.ويفسر مؤلفو الدراسة السر وراء هذا الاختلاف، هو تذبذب مستويات الهرمونات الجنسية لدى النساء.كما اكتشف العلماء أن التأثير السلبي للنوم غير الكافي على مستويات الأجسام المضادة، كان أكبر لدى البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 60 عاما، بالمقارنة مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.ويؤكد مؤلفو الدراسة، أن معرفة أن مدة النوم تؤثر على التطعيم، قد تمنح الناس درجة معينة من السيطرة على مناعتهم.
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منوعات, علوم, العالم, الأخبار
منوعات, علوم, العالم, الأخبار
دراسة: النوم أقل من 6 ساعات يؤثر على الاستجابة المناعية للقاحات
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أظهرت دراسة علمية جديدة، أن النوم أقل من 6 ساعات كل ليلة، يقلل من الاستجابة المناعية للتطعيم باللقاحات المضادة للفيروسات.
وخلص البحث المنشور في مجلة
"Current Biology"، بتاريخ أمس الاثنين الموافق 13 مارس/ آذار الجاري، أن الحصول على نوم جيد يساعد أيضا أجهزة المناعة لدى البشر على الاستجابة للتطعيم.
كما وجد المؤلفون أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة، ينتجون أجساما مضادة أقل بكثير من الأشخاص الذين ينامون 7 ساعات أو أكثر، وهذا الانخفاض مشابه لتضاؤل الأجسام المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، بعد شهرين من الحصول على التطعيم.
وقامت المؤلفة الرئيسة للدراسة، الدكتورة كارين شبيجل، من المعهد الوطني الفرنسي للصحة والطب، في ليون، وزملائها في البداية، بدمج وإعادة تحليل نتائج 7 دراسات، تضمّنت تطعيم الناس ضد الإنفلونزا والتهاب الكبد "أ" و"ب".
بعد ذلك، قارن الباحثون استجابات الأجسام المضادة للأفراد، الذين ناموا لفترة من 7 إلى 9 ساعات في الليلة (المستوى الموصى به للبالغين الأصحاء)، وأولئك الذين ناموا أقل من 6 ساعات في الليلة.
وبشكل عام، وجدوا أدلة داعمة على أن النوم أقل من 6 ساعات كل ليلة يقلل من الاستجابة المناعية للتطعيم، وعندما قاموا بتحليل بيانات الرجال والنساء بشكل منفصل، كانت النتيجة مهمة فقط لدى الرجال، بينما كان تأثير مدة النوم على إنتاج الأجسام المضادة أكثر تباينا عند النساء.
ويفسر مؤلفو الدراسة السر وراء هذا الاختلاف، هو تذبذب مستويات الهرمونات الجنسية لدى النساء.
كما اكتشف العلماء أن التأثير السلبي للنوم غير الكافي على مستويات الأجسام المضادة
، كان أكبر لدى البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 60 عاما، بالمقارنة مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.
ويؤكد مؤلفو الدراسة، أن معرفة أن مدة النوم تؤثر على التطعيم، قد تمنح الناس درجة معينة من السيطرة على مناعتهم.