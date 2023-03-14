عربي
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/رئيس-الوزراء-البريطاني-يحث-على-تكثيف-وتسريع-المساعدات-العسكرية-إلى-أوكرانيا-1074700533.html
رئيس الوزراء البريطاني يحث على تكثيف وتسريع المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
رئيس الوزراء البريطاني يحث على تكثيف وتسريع المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لتكثيف وتسريع تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T01:35+0000
2023-03-14T01:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
بريطانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/18/1069416488_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_b12f3c9c5a2c173938cf66fc887c4b33.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وقال سوناك في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "أعتقد أنه من المهم الآن أن نسرع ونكثف دعمنا لأوكرانيا"، واصفا الطريقة التي تصرفت بها الدول الغربية في الصراع في أوكرانيا، بالخيار الأفضل للعمل إذا لزم الأمر "لردع الأعمال العدائية من أي دولة في أي مكان".وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "الشيء الصحيح في هذه الظروف هو منح أوكرانيا كل الدعم الذي تحتاجه لحماية نفسها"، منوها إلى أن تزويد الصين روسيا بالأسلحة سيكون "تطورا مقلقا وخطيرا للغاية".وقال رئيس الوزراء لقناة التلفزيون الأمريكية: "أعتقد أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجميع الدول بعثوا برسالة قوية، بدعوة الصين وأي دولة إلى عدم دعم روسيا في هذا الصراع".ولدى سؤاله عما إذا كان سيؤيد فرض عقوبات على الصين إذا زودت روسيا بالأسلحة، أجاب سوناك: "أعتقد أنه من الأفضل دائما فرض العقوبات بالتنسيق مع الحلفاء".وكان وزير الخارجية الصيني، قد أكد يوم 7 مارس أن الصين ليست طرفا بالنزاع في أوكرانيا ولا تزود أي من الجانبين بالسلاح، مستهجنا من التلويح لبلاده بالعقوبات.هذا وفرضت المجموعة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، طالت قطاعات الطاقة والمال والتجارة والفنون والثقافة والرياضة.وكان آخرها الحزمة العاشرة من العقوبات التي شملت حظر نقل السلع الأوروبية عبر روسيا والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، كما شملت العقوبات أيضًا، مؤسسات إعلامية مثل مؤسسة "روسيا سيغودنيا"، وكتابًا ومذيعين ومسؤولين بقنوات تلفزيونية ومجموعات إعلامية.
https://sputnikarabic.ae/20230311/تصريحات-سوناك-تثير-سخط-البريطانيين-بشأن-أوكرانيا-1074593700.html
https://sputnikarabic.ae/20230313/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/18/1069416488_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_72713dae596fa8995fd6c94dcbc90e5c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, العالم

رئيس الوزراء البريطاني يحث على تكثيف وتسريع المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

01:35 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 01:39 GMT 14.03.2023)
© AFP 2023 / ISABEL INFANTESريشي سوناك
ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / ISABEL INFANTES
تابعنا عبرTelegram
دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لتكثيف وتسريع تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
واشنطن- سبوتنيك. وقال سوناك في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "أعتقد أنه من المهم الآن أن نسرع ونكثف دعمنا لأوكرانيا"، واصفا الطريقة التي تصرفت بها الدول الغربية في الصراع في أوكرانيا، بالخيار الأفضل للعمل إذا لزم الأمر "لردع الأعمال العدائية من أي دولة في أي مكان".
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى اليسار، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعقدان مؤتمرا صحفيا في قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تصريحات سوناك تثير سخط البريطانيين بشأن أوكرانيا
11 مارس, 06:00 GMT
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "الشيء الصحيح في هذه الظروف هو منح أوكرانيا كل الدعم الذي تحتاجه لحماية نفسها"، منوها إلى أن تزويد الصين روسيا بالأسلحة سيكون "تطورا مقلقا وخطيرا للغاية".
وقال رئيس الوزراء لقناة التلفزيون الأمريكية: "أعتقد أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجميع الدول بعثوا برسالة قوية، بدعوة الصين وأي دولة إلى عدم دعم روسيا في هذا الصراع".
ولدى سؤاله عما إذا كان سيؤيد فرض عقوبات على الصين إذا زودت روسيا بالأسلحة، أجاب سوناك: "أعتقد أنه من الأفضل دائما فرض العقوبات بالتنسيق مع الحلفاء".
وكان وزير الخارجية الصيني، قد أكد يوم 7 مارس أن الصين ليست طرفا بالنزاع في أوكرانيا ولا تزود أي من الجانبين بالسلاح، مستهجنا من التلويح لبلاده بالعقوبات.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:55 GMT
هذا وفرضت المجموعة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، طالت قطاعات الطاقة والمال والتجارة والفنون والثقافة والرياضة.
وكان آخرها الحزمة العاشرة من العقوبات التي شملت حظر نقل السلع الأوروبية عبر روسيا والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، كما شملت العقوبات أيضًا، مؤسسات إعلامية مثل مؤسسة "روسيا سيغودنيا"، وكتابًا ومذيعين ومسؤولين بقنوات تلفزيونية ومجموعات إعلامية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала