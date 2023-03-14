https://sputnikarabic.ae/20230314/رئيس-الوزراء-البريطاني-يحث-على-تكثيف-وتسريع-المساعدات-العسكرية-إلى-أوكرانيا-1074700533.html
رئيس الوزراء البريطاني يحث على تكثيف وتسريع المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
رئيس الوزراء البريطاني يحث على تكثيف وتسريع المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لتكثيف وتسريع تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T01:35+0000
2023-03-14T01:35+0000
2023-03-14T01:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن- سبوتنيك. وقال سوناك في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "أعتقد أنه من المهم الآن أن نسرع ونكثف دعمنا لأوكرانيا"، واصفا الطريقة التي تصرفت بها الدول الغربية في الصراع في أوكرانيا، بالخيار الأفضل للعمل إذا لزم الأمر "لردع الأعمال العدائية من أي دولة في أي مكان".وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "الشيء الصحيح في هذه الظروف هو منح أوكرانيا كل الدعم الذي تحتاجه لحماية نفسها"، منوها إلى أن تزويد الصين روسيا بالأسلحة سيكون "تطورا مقلقا وخطيرا للغاية".وقال رئيس الوزراء لقناة التلفزيون الأمريكية: "أعتقد أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجميع الدول بعثوا برسالة قوية، بدعوة الصين وأي دولة إلى عدم دعم روسيا في هذا الصراع".ولدى سؤاله عما إذا كان سيؤيد فرض عقوبات على الصين إذا زودت روسيا بالأسلحة، أجاب سوناك: "أعتقد أنه من الأفضل دائما فرض العقوبات بالتنسيق مع الحلفاء".وكان وزير الخارجية الصيني، قد أكد يوم 7 مارس أن الصين ليست طرفا بالنزاع في أوكرانيا ولا تزود أي من الجانبين بالسلاح، مستهجنا من التلويح لبلاده بالعقوبات.هذا وفرضت المجموعة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، طالت قطاعات الطاقة والمال والتجارة والفنون والثقافة والرياضة.وكان آخرها الحزمة العاشرة من العقوبات التي شملت حظر نقل السلع الأوروبية عبر روسيا والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، كما شملت العقوبات أيضًا، مؤسسات إعلامية مثل مؤسسة "روسيا سيغودنيا"، وكتابًا ومذيعين ومسؤولين بقنوات تلفزيونية ومجموعات إعلامية.
https://sputnikarabic.ae/20230311/تصريحات-سوناك-تثير-سخط-البريطانيين-بشأن-أوكرانيا-1074593700.html
https://sputnikarabic.ae/20230313/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, العالم
رئيس الوزراء البريطاني يحث على تكثيف وتسريع المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
01:35 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 01:39 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لتكثيف وتسريع تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
واشنطن- سبوتنيك
. وقال سوناك في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "أعتقد أنه من المهم الآن أن نسرع ونكثف دعمنا لأوكرانيا"، واصفا الطريقة التي تصرفت بها الدول الغربية في الصراع في أوكرانيا، بالخيار الأفضل للعمل إذا لزم الأمر "لردع الأعمال العدائية من أي دولة في أي مكان".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "الشيء الصحيح في هذه الظروف هو منح أوكرانيا كل الدعم الذي تحتاجه لحماية نفسها"، منوها إلى أن تزويد الصين روسيا بالأسلحة سيكون "تطورا مقلقا وخطيرا للغاية".
وقال رئيس الوزراء لقناة التلفزيون الأمريكية: "أعتقد أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجميع الدول بعثوا برسالة قوية، بدعوة الصين وأي دولة إلى عدم دعم روسيا في هذا الصراع".
ولدى سؤاله عما إذا كان سيؤيد فرض عقوبات على الصين إذا زودت روسيا بالأسلحة، أجاب سوناك: "أعتقد أنه من الأفضل دائما فرض العقوبات بالتنسيق مع الحلفاء".
وكان وزير الخارجية الصيني، قد أكد يوم 7 مارس أن الصين ليست طرفا بالنزاع في أوكرانيا ولا تزود أي من الجانبين بالسلاح، مستهجنا من التلويح لبلاده بالعقوبات.
هذا وفرضت المجموعة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة
، طالت قطاعات الطاقة والمال والتجارة والفنون والثقافة والرياضة.
وكان آخرها الحزمة العاشرة من العقوبات التي شملت حظر نقل السلع الأوروبية عبر روسيا والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، كما شملت العقوبات أيضًا، مؤسسات إعلامية مثل مؤسسة "روسيا سيغودنيا"، وكتابًا ومذيعين ومسؤولين بقنوات تلفزيونية ومجموعات إعلامية.