https://sputnikarabic.ae/20230314/رئيس-الوزراء-البريطاني-يحث-على-تكثيف-وتسريع-المساعدات-العسكرية-إلى-أوكرانيا-1074700533.html

رئيس الوزراء البريطاني يحث على تكثيف وتسريع المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني يحث على تكثيف وتسريع المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لتكثيف وتسريع تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T01:35+0000

2023-03-14T01:35+0000

2023-03-14T01:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

بريطانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/18/1069416488_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_b12f3c9c5a2c173938cf66fc887c4b33.jpg

واشنطن- سبوتنيك. وقال سوناك في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "أعتقد أنه من المهم الآن أن نسرع ونكثف دعمنا لأوكرانيا"، واصفا الطريقة التي تصرفت بها الدول الغربية في الصراع في أوكرانيا، بالخيار الأفضل للعمل إذا لزم الأمر "لردع الأعمال العدائية من أي دولة في أي مكان".وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "الشيء الصحيح في هذه الظروف هو منح أوكرانيا كل الدعم الذي تحتاجه لحماية نفسها"، منوها إلى أن تزويد الصين روسيا بالأسلحة سيكون "تطورا مقلقا وخطيرا للغاية".وقال رئيس الوزراء لقناة التلفزيون الأمريكية: "أعتقد أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجميع الدول بعثوا برسالة قوية، بدعوة الصين وأي دولة إلى عدم دعم روسيا في هذا الصراع".ولدى سؤاله عما إذا كان سيؤيد فرض عقوبات على الصين إذا زودت روسيا بالأسلحة، أجاب سوناك: "أعتقد أنه من الأفضل دائما فرض العقوبات بالتنسيق مع الحلفاء".وكان وزير الخارجية الصيني، قد أكد يوم 7 مارس أن الصين ليست طرفا بالنزاع في أوكرانيا ولا تزود أي من الجانبين بالسلاح، مستهجنا من التلويح لبلاده بالعقوبات.هذا وفرضت المجموعة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، طالت قطاعات الطاقة والمال والتجارة والفنون والثقافة والرياضة.وكان آخرها الحزمة العاشرة من العقوبات التي شملت حظر نقل السلع الأوروبية عبر روسيا والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، كما شملت العقوبات أيضًا، مؤسسات إعلامية مثل مؤسسة "روسيا سيغودنيا"، وكتابًا ومذيعين ومسؤولين بقنوات تلفزيونية ومجموعات إعلامية.

https://sputnikarabic.ae/20230311/تصريحات-سوناك-تثير-سخط-البريطانيين-بشأن-أوكرانيا-1074593700.html

https://sputnikarabic.ae/20230313/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, العالم